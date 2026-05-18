Hangi AURA Kızısın?

İnci Döşer
18.05.2026 - 12:03

Enerjine, seçimlerine ve gizli karakterine göre AURA’daki hangi kız olduğunu söylüyoruz! Sen tam bir lider ruhlu musun, yoksa gizemli ve sakin biri mi? Belki de ortamın enerjisini yükselten kişi sensin!

 Hazırsan seçimlerini yap ve içindeki AURA kızını öğren!

1. Bir cuma akşamı seni en mutlu edecek plan hangisi?

2. İnsanlar seni en çok hangi özelliğinle tanımlar?

3. Gardırobunda en çok hangi tarz bulunur?

4. Bir element seç:

5. Sosyal medyada nasıl birisin?

6. Aşk konusunda hangisi sana daha yakın?

7. Bir grup içinde genelde hangi roldesin?

8. En sevdiğin vibe hangisi?

9. Bir sorun yaşadığında ne yaparsın?

10. İnsanların sende kıskandığı şey ne olabilir?

Sen Aslı'sın! 🔥

Sen tam bir enerji bombasısın! Girdiğin ortamın havasını anında değiştiriyorsun. İnsanlar senin yanında asla sıkılmıyor çünkü sürekli eğlenceli, hareketli ve pozitif bir enerjin var. Bazen fazla dürtüsel davranabiliyorsun ama seni özel yapan şey de tam olarak bu spontane ruhun. Dikkat çekmeyi seviyorsun ve dürüst olmak gerekirse zaten dikkat çekmeden duramıyorsun. İnsanlar seni güçlü, cesur ve biraz da ana karakter enerjisi veren biri olarak görüyor.

Sen Meri'sin! 💧

Sen gizemli enerjisiyle insanları kendine çeken kişisin. İlk bakışta sessiz görünsen de seni gerçekten tanıyan insanlar ne kadar derin biri olduğunu biliyor. Duygularını herkese göstermiyorsun çünkü kolay güvenen biri değilsin. Ama birini hayatına aldığında aşırı bağlı ve koruyucu oluyorsun. İnsanlar senin cool tavrına ve sakinliğine aşırı özeniyor olabilir. Sen tam gece enerjisi veren, estetik ruhlu birisin.

Sen Suzy'sin! ☁️

Sen öz güveniyle dikkat çeken birisin! Ne istediğini bilen, kendi yolunda ilerleyen ve kolay kolay geri adım atmayan bir karakterin var. İnsanlar bazen seni ulaşılmaz bulabiliyor çünkü güçlü bir aura yayıyorsun. Stil konusunda da iddialısın; sıradan olmak sana göre değil. Senin enerjin tam bir girl boss havası veriyor. Ama seni gerçekten tanıyanlar aslında ne kadar eğlenceli ve sadık biri olduğunu da görüyor.

Sen Esra'sın! 🌱

Sen grubun huzur veren tarafısın. İnsanların yanında kendini rahat hissetmesini sağlayan çok özel bir enerjin var. Fazla drama sevmiyorsun; daha çok sakin, samimi ve gerçek ilişkiler kurmayı tercih ediyorsun. İnsanlar seni tatlı biri olarak görse de gerektiğinde aşırı güçlü durabiliyorsun. Sevdiklerine karşı çok koruyucu ve düşüncelisin. Sen tam soft ama güçlü enerjisi taşıyan birisin.

