article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Hangi Manifest Kızı En Yakın Arkadaşın Olurdu?

Hangi Manifest Kızı En Yakın Arkadaşın Olurdu?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
12.05.2026 - 12:06

Manifest kızları arasında herkesin enerjisine uyacak biri var! Kimisi tam bir “cool girl”, kimisi kaosun içinde bile aşırı eğlenceli, kimisi de seni tek bakışıyla çözecek kadar sezgisel… Peki senin ruhuna en uygun en yakın arkadaş hangisi olurdu?

Hazırsan seçimlerini yap ve sonucu öğren!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Arkadaş ortamında genelde nasılsın?

2. En sevdiğin mesaj tipi hangisi?

3. İnsanlar sende en çok neyi seviyor?

4. Bir cuma gecesi sen:

5. En büyük red flag’in ne olabilir?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Arkadaşlığında olmazsa olmaz şey?

6. Arkadaşlığında olmazsa olmaz şey?

7. Arkadaş grubunda çıkan bir tartışmada sen nasılsın?

8. En sevdiğin sosyal medya vibe’ı hangisi?

8. En sevdiğin sosyal medya vibe’ı hangisi?

9. Bir arkadaşın sana ağlayarak geldiğinde ilk ne yaparsın?

9. Bir arkadaşın sana ağlayarak geldiğinde ilk ne yaparsın?

10. İnsanlar seninle ilgili ilk olarak ne düşünüyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Senin En Yakın Arkadaşın Zeynep Olurdu!

Senin En Yakın Arkadaşın Zeynep Olurdu!

Zeynep’le olan arkadaşlığınız öyle herkesin anlayabileceği türden olmazdı. Siz dışarıdan sakin görünen ama kendi içinde aşırı güçlü bir bağ kuran ikili olurdunuz. Kalabalık ortamlarda bile birbirinize tek bakış atıp ne düşündüğünüzü anlayabilirdiniz. İnsanlar sizi bazen fazla sessiz bulurdu ama aslında siz herkesin fark etmediği detayları analiz eden taraf olurdunuz. Zeynep senin en kötü gününde bile yanında sessizce oturup sana iyi hissettirebilecek biri olurdu. Sizde “zorunda hissetmeden anlaşılmak” enerjisi var. Büyük ihtimalle geceleri saçma saatlerde hayat konuşmaları yapar, eski anıları açıp duygusallaşır, sonra bir anda alakasız bir şeye gülmeye başlardınız. Arkadaşlığınız dramatik değil ama çok derin olurdu. İnsanlar gelip geçerdi ama siz birbirinizin hayatında hep kalan kişilerden olurdunuz.

Senin En Yakın Arkadaşın Sueda Olurdu!

Senin En Yakın Arkadaşın Sueda Olurdu!

Sueda’yla arkadaş olsaydın hayatının en eğlenceli dönemini yaşayabilirdin çünkü siz birlikteyken sıradan bir gün bile olaylı geçerdi. Sürekli spontane plan yapan, gece aniden dışarı çıkmak isteyen, “bir kere yaşıyoruz” kafasında yaşayan ikili olurdunuz. İnsanlar sizin enerjinize yetişemezdi çünkü siz bir araya geldiğiniz anda ortamın modu direkt değişirdi. Ama sizin arkadaşlığınız sadece eğlenceden ibaret de olmazdı. Ne kadar gülseniz de birbirinizin kötü hissettiği anları anlayan bir bağınız olurdu. Kavga etseniz bile uzun sürmezdi çünkü ikiniz de birbiriniz olmadan ortamın eksik kaldığını hissederdiniz. Birlikte çekilmiş yüzlerce kötü fotoğrafınız, gece üç konuşmalarınız ve “bunu sadece biz yaşadık” dediğiniz anılarınız olurdu. İnsanlar sizi görünce direkt “bunlar kesin aşırı yakın arkadaş” derdi.

Senin En Yakın Arkadaşın Mina Olurdu!

Senin En Yakın Arkadaşın Mina Olurdu!

Mina senin hayatındaki en güvenli insanlardan biri olurdu. Onun yanında hiçbir şeyi saklamak zorunda hissetmezdin çünkü seni yargılamadan dinleyen biri olurdu. Moralinin bozuk olduğunu mesaj yazış şekline bakıp bile anlayabilirdi. Siz birbirinize sadece arkadaş gibi değil, aynı zamanda hayat destekçisi gibi davranırdınız. Birlikte aşırı sakin ama çok özel anılar biriktirirdiniz. Kahve içip saatlerce konuşmak, birbirinizin hayatındaki en küçük detayı bile hatırlamak, kötü günlerde direkt birbirinize koşmak… sizin olayınız tam olarak bu olurdu. İnsanlar sizin bağınıza imrenirdi çünkü sizde yapaylık değil gerçek bir samimiyet olurdu. Aranız açılsa bile bir gün tekrar konuşmaya başladığınızda sanki hiç kopmamışsınız gibi hissederdiniz.

Senin En Yakın Arkadaşın Lidya Olurdu!

Senin En Yakın Arkadaşın Lidya Olurdu!

Lidya’yla olan arkadaşlığınız tam anlamıyla “cool duo” enerjisi verirdi. Sürekli yeni mekanlar keşfeden, birlikte fotoğraf çekilen, aynı anda hem estetik hem de aşırı komik olabilen ikili siz olurdunuz. İnsanlar sizi sosyal medyada görünce “keşke ben de bunların grubunda olsam” hissine kapılırdı. Ama işin en güzel kısmı şu olurdu: dışarıdan cool görünseniz de kendi aranızda aşırı saçma ve filtresiz olurdunuz. Birlikte anlamsız şeylere saatlerce gülebilir, bir anda ciddi hayat konuşmalarına geçebilirdiniz. Lidya seni sürekli yeni şeylere motive eden biri olurdu. Onunla arkadaşlık hem eğlenceli hem de ilham verici hissettirirdi. Birlikte tam anlamıyla main character enerjisi yayardınız.

Senin En Yakın Arkadaşın Hilal Olurdu!

Senin En Yakın Arkadaşın Hilal Olurdu!

Hilal’le olan arkadaşlığınız tam anlamıyla kontrol edilemeyen bir enerji taşırdı. Siz birlikteyken normal bir gün yaşamanız imkânsız olurdu çünkü her buluşmanız ayrı bir hikâyeye dönüşürdü. Son dakika planları, plansız yolculuklar, kahkahadan nefessiz kalmalar… sizin arkadaşlığınız tam gençlik dizisi gibiydi. Siz birbirinizi sürekli gazlayan ama aynı zamanda en kötü anlarda bile yalnız bırakmayan ikili olurdunuz. İnsanlar bazen sizi fazla kaotik bulabilirdi ama sizin olayınız zaten buydu. Birlikteyken kendinizi sansürlemez, tamamen olduğunuz gibi davranırdınız. Muhtemelen birlikteyken “bir daha asla yapmayacağız” dediğiniz şeyleri tekrar tekrar yapardınız. Sizin enerjiniz yorucu değil, bağımlılık yapan türden olurdu.

Senin En Yakın Arkadaşın Esin Olurdu!

Senin En Yakın Arkadaşın Esin Olurdu!

Esin’le olan arkadaşlığınız aşırı farklı bir aura taşırdı. Siz çok konuşmadan anlaşabilen, birbirinin enerjisini direkt hisseden insanlardan olurdunuz. İnsanlar sizi ilk gördüğünde biraz mesafeli bulabilirdi ama aslında birbirinize aşırı bağlı olurdunuz. Sizde gösterişsiz ama güçlü bir dostluk enerjisi var. Birlikteyken fazla insan sevmez, kendi alanınızda takılmayı tercih ederdiniz. Ama bir yere birlikte girdiğiniz anda bütün dikkat yine sizde olurdu çünkü verdiğiniz enerji aşırı güçlü olurdu. Esin senin hem sırdaşın hem de en büyük destekçin olurdu. Aranızdaki bağ kolay kolay kopmazdı çünkü siz birbirinizi sadece eğlence için değil, gerçekten anladığınız için seçerdiniz. İnsanlar sizin dostluğunuza biraz özenir, biraz da çekinirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın