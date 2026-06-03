Afrika Sıcakları Türkiye'yi Vuruyor: Mayıs Yağmurları Bitti, Kavurucu Sıcaklar Başlıyor
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Yağışlı geçen mayıs ayının ardından Türkiye, Afrika üzerinden gelen kuvvetli sıcak hava dalgasının etkisine girmeye hazırlanıyor. Lodosun da etkisiyle büyükşehirlerde sıcaklıkların 30 dereceyi aşması beklenirken, uzmanlar güneş altındaki hissedilen sıcaklığın 40 dereceye kadar çıkabileceği konusunda uyarıyor.
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Geçtiğimiz ay ülke genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar yerini bunaltıcı günlere bırakıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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