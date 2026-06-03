Afrika Sıcakları Türkiye'yi Vuruyor: Mayıs Yağmurları Bitti, Kavurucu Sıcaklar Başlıyor

Haziran ayının ilk günleriyle birlikte tırmanışa geçen termometreler, Afrika kıtası üzerinden yola çıkan yeni bir sıcak hava dalgasıyla daha da yükselecek. Meteoroloji uzmanları, yurt genelinde hava sıcaklıklarının hızla artacağını ve yazın kavurucu yüzünü bu hafta itibarıyla tam anlamıyla göstereceğini belirtiyor.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'ın son değerlendirmelerine göre, özellikle lodos rüzgarının taşıyacağı ılık hava, mega kent İstanbul'da değerleri 30 derecenin üstüne taşıyacak. Çalışkan, Ege Bölgesi'nde de benzer bir tablonun yaşanacağını, İç Anadolu'da ise değerlerin 26 ile 28 derece bandında seyredeceğini vurguluyor. Asıl çarpıcı detay ise güney sahillerinden geldi. Akdeniz'de ölçülen 30 derecelik sıcaklıkların, açık alanda ve güneş altında 40 dereceye yakın hissedileceği öngörülüyor. Bununla birlikte, Karadeniz ve İç Anadolu'nun belirli kesimleri ile doğu bölgelerinde akşam saatlerinde aniden bastırabilecek yerel sağanak geçişlerine karşı da vatandaşların hazırlıklı olması isteniyor.

Güncel tahmin haritasına bakıldığında bugün itibarıyla İstanbul 29, başkent Ankara 26, İzmir ise 33 dereceyi görecek. Marmara ve Ege'nin büyük bir bölümünde sıcaklık sınırı 30 dereceyi şimdiden aşmış durumda. Akdeniz kıyılarında ise Antalya 25, Adana 29 ve Hatay 27 derecelik sıcaklıklarla güne devam ediyor. Diğer yandan, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde lokal olarak yağışlı havanın bugün de yüzünü göstermesi bekleniyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde ise sıcaklık grafiği bir basamak daha yukarı çıkacak. Perşembe günü İstanbul'da havanın 31 dereceye kadar ısınması beklenirken, Ankara'nın 27, İzmir'in ise 31 derece olacağı tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi'nin doğu kesimleri ile İç Ege'de termometrelerin 32-33 dereceleri zorlayacağı öngörülüyor. Meteorolojik veriler, Afrika kökenli bu bunaltıcı hava dalgasının önümüzdeki hafta sonu da yurt genelinde etkisini sürdüreceğini açıkça ortaya koyuyor.