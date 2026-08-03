Geçip Giden Yazın Ardından: Nostaljik Ağustos Şarkıları
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Yazın bitişini, ağustosun o serin akşamüstlerini ve kıyıdan köşeden yüzünü gösteren sonbahar hüznünü tam içinizde hissettirecek parçalar!
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Gündoğarken - Bir Yaz Daha Bitiyor
MFÖ - Yaz Tatili
Sezen Aksu - Yaz
Fedon - Aşığınım
Bulutsuzluk Özlemi - Güneye Giderken
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Yaşar - Divane
Selda Bağcan - O Günler
İlhan İrem - Boşver Arkadaş
Teoman - Yaz Yanığı
Taylor Swift - august
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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