article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Geçip Giden Yazın Ardından: Nostaljik Ağustos Şarkıları

etiket Geçip Giden Yazın Ardından: Nostaljik Ağustos Şarkıları

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
03.08.2026 - 12:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yazın bitişini, ağustosun o serin akşamüstlerini ve kıyıdan köşeden yüzünü gösteren sonbahar hüznünü tam içinizde hissettirecek parçalar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gündoğarken - Bir Yaz Daha Bitiyor

Ağustos ayının son günlerinde, havadaki o tatlı ama buruk esintiyi pencerenden içeri alan şarkıdır. Şehrin gürültüsüne dönme vakti yaklaşırken, valizler toplanırken arkada sessizce çalar. Mazhar Alanson’un da eşlik ettiği o naif vokal, 'Bir yaz daha bitiyor, ömrümüzden bir yıl daha gidiyor' derken insanı zamana karşı çaresiz hissettirir.

MFÖ - Yaz Tatili

İlk dinleyişte melodisiyle insanı kıpır kıpır etse de aslında tam bir 'okul açılıyor, tatil bitti' melankolisidir. Yazlık mekanların boşalmasını, kumsallardaki şezlongların toplanmasını ve o kaygısız günlerin yerini alan hüzünlü sessizliği çok tatlı bir dille özetler.

Sezen Aksu - Yaz

Sanki yaz mevsimi bittiğinde aşk da bitecek, her şey soğuyacak ve geriye sadece eylülün o karanlık yüzü kalacakmış gibi hissettiren, mevsimlik bir ayrılık feryadı.

Fedon - Aşığınım

Fedon denince akla tabaklar, neşeli tavernalar gelse de bu şarkı aslında eylül gelmeden önceki o son fırtınalı yaz gecesi.

Bulutsuzluk Özlemi - Güneye Giderken

Aslında güneye doğru bir kaçışı anlatsa da dönüş yoluna geçenlerin arabada dinlerken en çok içini sızlatan şarkılardan biri.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yaşar - Divane

90’lı yılların o samimi, telaşsız sahil kasabası ruhunu taşır. Şarkı başladığı an burnunuza o eski ahşap iskelelerin, akşamüstü güneş batarken sahilde yakılan ateşlerin kokusu gelir.

Selda Bağcan - O Günler

Geçip giden zamanın, eski güzel ağustosların ve artık asla eskisi gibi gülemeyeceğimiz o eski yaz tatillerinin hatıraları.

İlhan İrem - Boşver Arkadaş

Ağustos akşamlarında sahil kenarında, dostlarla kurulan o son masalarda dert ortağı olan şarkı.

Teoman - Yaz Yanığı

Güneşin tenimizde bıraktığı o iz yavaş yavaş soyulup giderken, ruhumuzda kalan yaraların hiç geçmediğini söyler bize. Sonbaharın yağmurları başlamadan hemen önce, ağustosun son gecesinde balkonda tek başına viski yudumlarken dinlenecek türden melankolik bir şarkı.

Taylor Swift - august

Listemizin tek yabancı konuğu ama hissi o kadar tanıdık ki... Bir an gibi akıp giden, aslında hiçbir zaman tamamen senin olmayan bir yaz aşkının arkasından dökülen gözyaşları.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın