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Yaz Biterken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

etiket Yaz Biterken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
02.08.2026 - 21:01
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Müziğin nabzı Hot 100 listesinde atıyor! Bu ay Billboard'ın her ay güncellenen Hot 100 listesinde neler varmış?

Birlikte bakalım!

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Listemizin birinci sırasında Ariana Grande'nin "hate that i made you love me" şarkısı yer alıyor.

Petal albümünü bekleyenler el kaldırsın da sayımızı bilelim!

Özellikle TikTok'ta sıkça dinlediğimiz "Dracula" şarkısı da listenin ikinci sırasında.

Tame Impala'yı severiz. JENNIE ile stüdyoya girip şarkıyı beraber seslendirmeleri de olay olmuş!

Olivia Rodrigo, yeni albümüyle listeleri kasıp kavururken "drop dead" şarkısıyla Hot 100 listesinde.

Rodrigo'nun büyük bir kitlesi zaten vardı, son albümünden sonra kitlesini genişletmeyi büyük ölçüde başardı.

Bruno Mars artık durdurulamıyordu ve "Risk It All" şarkısıyla Hot 100 listesinde yer edinmeyi başarıyordu!

Bu arada şarkının karaoke versiyonu da var. Ezberlediyseniz ya da pratik yapmak istiyorsanız onu da dinleyebilirsiniz.

Zara Larsson, halen meşhur şarkısıyla listede yer aldı. "Midnight Sun" bir klasik oldu artık.

Yaz bitti bitecek ama Larsson'ın müzik dünyasındaki ateşi hiç sönmedi! Midnight suuuuuuuuuuuuuuuuuun! 📢

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Favorimiz: PinkPantheress ve Zara Larsson'ın "Stateside" şarkısı. Hot 100 listesinde 6. sırada.

Onları Powerpuff Girls'e benzeten bir biz mi varız?

Yine Olivia! "the cure" şarkısı da listede yerini almış durumda.

Dediğimiz gibi, Rodrigo son albümünden sonra eleştirmenlerden geçer not aldı ve kitlesini de büyük ölçüde büyüttü.

Future ise "California Girls" şarkısıyla listeye hızlı bir giriş yaptı.

Future, temmuz ayında piyasaya sürdüğü 'The Real Me' albümüyle Billboard 200 listesine giriş yaptı. Albümden 17 şarkı birden Hot 100 listesine girmeyi başarırken radyolara verilen ikinci tekli 'California Girls' özellikle dikkat çekiyor. Yazı kapatırken çalma listenizde sağlam trap ritimlerine yer açmak isterseniz bu parçaya rahatlıkla kulak verebilirsiniz.

Oasis ve Hot 100 listesi mi? Nasıl yani?

Grubun yıllar sonra gelen birleşme hamlesi müzik dünyasını epey hareketlendirdi. Bu rüzgarın etkisiyle 90'ların unutulmaz hiti Wonderwall da beklenmedik bir şekilde Hot 100 listesine geri döndü. Yazın son günlerinde biraz nostalji arıyorsanız yıllara meydan okuyan bu klasiğin sesini sonuna kadar açabilirsiniz.

Bir sonraki Hot 100 listesinde görüşmek üzere. Müziksiz kalmayın!

Bir sonraki Hot 100 listesinde görüşmek üzere. Müziksiz kalmayın!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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