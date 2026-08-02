Yaz Biterken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
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Müziğin nabzı Hot 100 listesinde atıyor! Bu ay Billboard'ın her ay güncellenen Hot 100 listesinde neler varmış?
Birlikte bakalım!
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Listemizin birinci sırasında Ariana Grande'nin "hate that i made you love me" şarkısı yer alıyor.
Özellikle TikTok'ta sıkça dinlediğimiz "Dracula" şarkısı da listenin ikinci sırasında.
Olivia Rodrigo, yeni albümüyle listeleri kasıp kavururken "drop dead" şarkısıyla Hot 100 listesinde.
Bruno Mars artık durdurulamıyordu ve "Risk It All" şarkısıyla Hot 100 listesinde yer edinmeyi başarıyordu!
Zara Larsson, halen meşhur şarkısıyla listede yer aldı. "Midnight Sun" bir klasik oldu artık.
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Favorimiz: PinkPantheress ve Zara Larsson'ın "Stateside" şarkısı. Hot 100 listesinde 6. sırada.
Yine Olivia! "the cure" şarkısı da listede yerini almış durumda.
Future ise "California Girls" şarkısıyla listeye hızlı bir giriş yaptı.
Oasis ve Hot 100 listesi mi? Nasıl yani?
Bir sonraki Hot 100 listesinde görüşmek üzere. Müziksiz kalmayın!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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