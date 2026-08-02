article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Eylül Ayının Bebekleri Buraya! Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şakı Armağan Edelim!

etiket Eylül Ayının Bebekleri Buraya! Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şakı Armağan Edelim!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
02.08.2026 - 14:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Her doğum günü, özel ve anlamlı bir gün olarak hatırlanır. Şimdi, senin için bu özel günü daha da renklendirecek bir şarkıyı keşfetmeye ne dersin? Doğduğun günü seç, ve sana bizden hediye bir şarkı önerelim!👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Doğduğun günü öğrenelim.

Tuğba Yurt - Yine Sev Yine

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

Murat Dalkılıç- Derine

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

İrem Derici- Bu Defa Başka

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

Serdar Ortaç - Ne Bu Neşe

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

Ebru Gündeş - Cumartesi

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

Buray - Deli Divane

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

Gülşen- İtaat Yok

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

manifest - Toz Pembe

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

Umur Doma & Hande Ünsal - Gel

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

Derya Uluğ- Şımarık

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

Seda Sayan, Tekir- Yıkamazlar Beni

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

manifest X Ajda Pekkan - Hileli

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

Buray - Buzlu Cam

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın