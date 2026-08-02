Tek Bir Telefon Görüşmesiyle Yazılan Dev Hit: Hello
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Adele’in 2015 yılında müzik dünyasını sallayan ve rekorları altüst eden o meşhur Hello şarkısını en az 1 kere dinlediğine eminiz. Peki bu şarkı bir pop hitinden daha fazlası mı? Kesinlikle evet! Hadi, şarkının hikayesini keşfedelim!
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Yıllar süren bir yaratıcılık tıkanıklığının ardından geldi.
Greg Kurstin ile stüdyoya girdi ve...
Tek bir telefon görüşmesinden sonra doğaçlama sözler ortaya çıktı.
Ama şarkı bitmedi ve yarım kaldı...
Geçmişteki tüm eskilere bir saygı duruşu niteliğinde.
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Klipte de geçmişe özlem var.
Müzik tarihini değiştiren dijital rekor kırıldı.
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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