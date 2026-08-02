Tek Bir Telefon Görüşmesiyle Yazılan Dev Hit: Hello

İşin ilginç yanı, şarkının sadece giriş kısmı yazıldıktan sonra süreç tıkandı. Adele şarkıyı olduğu gibi bıraktı ve Greg Kurstin ile yolları ayrıldı. Şarkının nakaratı ve tamamlanması tam 6 ay sonra, ikilinin yeniden bir araya gelmesiyle gerçekleşti. Adele bu arayı sadece hayatı yaşamak ve ilhamın geri gelmesini beklemek olarak özetledi.