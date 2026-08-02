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Tek Bir Telefon Görüşmesiyle Yazılan Dev Hit: Hello

etiket Tek Bir Telefon Görüşmesiyle Yazılan Dev Hit: Hello

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
02.08.2026 - 14:31
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Adele’in 2015 yılında müzik dünyasını sallayan ve rekorları altüst eden o meşhur Hello şarkısını en az 1 kere dinlediğine eminiz. Peki bu şarkı bir pop hitinden daha fazlası mı? Kesinlikle evet! Hadi, şarkının hikayesini keşfedelim!

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Yıllar süren bir yaratıcılık tıkanıklığının ardından geldi.

Adele, kasırga etkisi yaratan 21 albümünün ardından uzun bir sessizliğe bürünmüştü. Bu dönemde anne oldu, hayatı değişti ve yeni bir şeyler yazmakta gerçekten zorlanmaya başlamıştı. Stüdyoya girip çıkan ama bir türlü içine sinen o büyük çıkış şarkısını bulamayan sanatçı, ciddi bir yaratıcılık tıkanıklığı yaşıyordu.

Greg Kurstin ile stüdyoya girdi ve...

Adele, ünlü prodüktör ve söz yazarı Greg Kurstin ile Londra'da bir araya geldi. İkili stüdyoda piyano başına geçtiğinde Greg, nostaljik ve çınlayan piyano akorlarını çalmaya başladı. O an stüdyodaki havanın değiştiği ve aradıkları o büyülü atmosferin yakalandığı anlaşılmıştı... Bir şeyler olacaktı!

Tek bir telefon görüşmesinden sonra doğaçlama sözler ortaya çıktı.

Adele, piyano melodisinin üzerine o meşhur 'Hello, it's me...' dizesini tamamen doğaçlama bir şekilde mırıldandı. Şarkının temel fikri, hayatındaki insanlarla ve aslında eski kendisiyle hayali bir telefon görüşmesi yapma düşüncesinden doğdu. Sözler, adeta geçmişe açılan tek bir telefon hattının ardındaki hislerle dökülmeye başladı. Ve hepimizin aklına kazınan o kısım ortaya çıktı.

Ama şarkı bitmedi ve yarım kaldı...

İşin ilginç yanı, şarkının sadece giriş kısmı yazıldıktan sonra süreç tıkandı. Adele şarkıyı olduğu gibi bıraktı ve Greg Kurstin ile yolları ayrıldı. Şarkının nakaratı ve tamamlanması tam 6 ay sonra, ikilinin yeniden bir araya gelmesiyle gerçekleşti. Adele bu arayı sadece hayatı yaşamak ve ilhamın geri gelmesini beklemek olarak özetledi.

Geçmişteki tüm eskilere bir saygı duruşu niteliğinde.

Medya şarkının Adele'in eski bir sevgilisine yazıldığını varsaysa da Adele bunu yalanladı. Şarkı aslında tek bir kişiye değil. Gençliğine, kaybettiği arkadaşlıklarına, üzdüğü insanlara ve zamanın değiştirdiği kendi eski haline yazılmış samimi bir özür ve helalleşme mektubu...

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Klipte de geçmişe özlem var.

Şarkının Xavier Dolan tarafından çekilen sinematik klibi de bu telefon teması etrafında şekillendi. Xavier Dolan, günümüz akıllı telefonlarının hissizliğini reddetti ve klipte eski kapaklı telefonlar ve çevirmeli ahizeler kullandı. Bu tercih, şarkının nostaljik ve geçmişe özlem duyan ruhunu görsel olarak tamamladı.

Müzik tarihini değiştiren dijital rekor kırıldı.

Tamamlanması aylar süren bu telefon görüşmesi, yayınlandığı an küresel bir kasırgaya dönüştü. Hello, bir haftada 1 milyondan fazla dijital kopya satan ilk şarkı olarak tarihe geçti ve YouTube'da Vevo izlenme rekorlarını altüst etti. Tek bir cümlelik mırıldanmayla başlayan fikir, 2010'ların en ikonik müzik olaylarından birine dönüştü.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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