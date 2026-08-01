Anne Tepki Gösterdi: Düğün Dansında Sahneye Koşan Çocuğa Gelinin Arkadaşından Müdahale

Düğünler, hayatımızın en özel ve unutulmaz anlarına ev sahipliği yapıyor. Aylar süren hazırlıklar ve her detayının kusursuz olması istenen koreografiler gelin ve damadı büyük bir strese sokuyor. Fakat elbette düğün günü her şey istendiği gibi gitmeyebiliyor. Beklenmedik aksaklıklar, aylarca yapılan hazırlığı mahvedebiliyor.

Bir düğünde, gelin ve damat, davetlilerin alkışları eşliğinde zeybek dansı sergilerken bir çocuk çiftin arasından defalarca geçti. Durumu fark eden gelinin arkadaşı, çocuğu kolundan tutup kenara çekti. Çocuğuna müdahale edildiğini gören anne ise, gelinin arkadaşına tepki gösterdi.