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Anne Tepki Gösterdi: Düğün Dansında Sahneye Koşan Çocuğa Gelinin Arkadaşından Müdahale

Anne Tepki Gösterdi: Düğün Dansında Sahneye Koşan Çocuğa Gelinin Arkadaşından Müdahale

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.08.2026 - 21:27

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Düğünler, hayatımızın en özel ve unutulmaz anlarına ev sahipliği yapıyor. Aylar süren hazırlıklar ve her detayının kusursuz olması istenen koreografiler gelin ve damadı büyük bir strese sokuyor. Fakat elbette düğün günü her şey istendiği gibi gitmeyebiliyor. Beklenmedik aksaklıklar, aylarca yapılan hazırlığı mahvedebiliyor. 

Bir düğünde, gelin ve damat, davetlilerin alkışları eşliğinde zeybek dansı sergilerken bir çocuk çiftin arasından defalarca geçti. Durumu fark eden gelinin arkadaşı, çocuğu kolundan tutup kenara çekti. Çocuğuna müdahale edildiğini gören anne ise, gelinin arkadaşına tepki gösterdi.

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Düğüne çocuklar alınmalı mı alınmamalı mı?

Düğüne çocuklar alınmalı mı alınmamalı mı?

Geleneksel Türk düğünlerinde çocukların serbestçe koşturması, pisti bir oyun alanına çevirmesi yıllardır alışılagelmiş bir durum gibi görünse de son dönemde değişen organizasyon anlayışları ve video trendleri bu duruma bakışı oldukça değiştirdi. Çiftler artık aylar öncesinden hazırlık yaptıkları bu özel günün, özellikle video kaydı alınan ilk dans veya pasta kesimi gibi bölümlerinde kesintiye uğramasını istemiyor. 

Bu tür durumlar, 'Düğünlere çocuk getirilmeli mi, getirilmemeli mi?' tartışmasını sık sık alevlendiriyor. Bir taraf çocukların düğünlerin neşesi olduğunu savunurken, diğer taraf ise gelin ve damadın en özel anlarının saygı çerçevesinde korunması gerektiğini, bunun sorumluluğunun da doğrudan ebeveynlerde olduğunu belirtiyor. Görüntülerde de belirgin şekilde hissedildiği üzere, ebeveynlerin çocuk takibini aksatması sonucunda yaşanan bu tip durumlar, ne yazık ki davetliler arasında kaçınılmaz gerginliklere sebep olabiliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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