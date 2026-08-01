Anne Tepki Gösterdi: Düğün Dansında Sahneye Koşan Çocuğa Gelinin Arkadaşından Müdahale

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Düğünler, hayatımızın en özel ve unutulmaz anlarına ev sahipliği yapıyor. Aylar süren hazırlıklar ve her detayının kusursuz olması istenen koreografiler gelin ve damadı büyük bir strese sokuyor. Fakat elbette düğün günü her şey istendiği gibi gitmeyebiliyor. Beklenmedik aksaklıklar, aylarca yapılan hazırlığı mahvedebiliyor.
Bir düğünde, gelin ve damat, davetlilerin alkışları eşliğinde zeybek dansı sergilerken bir çocuk çiftin arasından defalarca geçti. Durumu fark eden gelinin arkadaşı, çocuğu kolundan tutup kenara çekti. Çocuğuna müdahale edildiğini gören anne ise, gelinin arkadaşına tepki gösterdi.
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Düğüne çocuklar alınmalı mı alınmamalı mı?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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