Türk Gezgin Fransa'da İsmi Mustafa Kemal Olan Bir Fransız'a Rastladı

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Seyahat içerikleri üreten Instagram kullanıcısı @gezgin.voyageuse’un paylaştığı videoda, Fransa’daki bir restoranda çalışan Mustafa Kemal isimli adamla sohbet viral oldu. Fransız vatandaşı olan adamın isminin verilme sebebi ise babasının Türk tarihine hayran olması ve Mustafa Kemal Atatürk'ten etkilenmesi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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