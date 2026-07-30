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Türk Gezgin Fransa'da İsmi Mustafa Kemal Olan Bir Fransız'a Rastladı

Türk Gezgin Fransa'da İsmi Mustafa Kemal Olan Bir Fransız'a Rastladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.07.2026 - 14:46

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Seyahat içerikleri üreten Instagram kullanıcısı @gezgin.voyageuse’un paylaştığı videoda, Fransa’daki bir restoranda çalışan Mustafa Kemal isimli adamla sohbet viral oldu. Fransız vatandaşı olan adamın isminin verilme sebebi ise babasının Türk tarihine hayran olması ve Mustafa Kemal Atatürk'ten etkilenmesi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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