Bursa'da Kalbi Duran Hastaya Olay Yerinde Müdahale Eden Doktor Sedyenin Üzerinde Kalp Masajına Devam Etti!

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Hayat ile ölüm arasındaki çizgi bazen sadece birkaç saniye. Acil durumlarda zamanla yarışılırken soğukkanlılığı korumak ve doğru hamleyi kesintisiz şekilde sürdürmek en kritik faktör. Her gün benzer birçok hikayenin kahramanı olan doktorlarımız, hastaları için amansız bir mücadele veriyor.
Bursa'da kalbi duran bir kişiye olay yerinde müdahaleye başlayan doktorun mücadelesi kameralara yansıdı. Hastaneye kadar süren müdahalenin ardından hastanın kalbi yeniden çalıştı. Doktorun acil servise doğru koşturulan sedyenin üzerine çıkarak hastaya durmaksızın müdahale ettiği anlar izleyenleri hem gururlandırdı hem duygulandırdı.
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Peki kalp masajında hızlı ve kesintisiz müdahale neden bu kadar kritik?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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