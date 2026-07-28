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Bursa'da Kalbi Duran Hastaya Olay Yerinde Müdahale Eden Doktor Sedyenin Üzerinde Kalp Masajına Devam Etti!

Bursa'da Kalbi Duran Hastaya Olay Yerinde Müdahale Eden Doktor Sedyenin Üzerinde Kalp Masajına Devam Etti!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.07.2026 - 23:30

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Hayat ile ölüm arasındaki çizgi bazen sadece birkaç saniye. Acil durumlarda zamanla yarışılırken soğukkanlılığı korumak ve doğru hamleyi kesintisiz şekilde sürdürmek en kritik faktör. Her gün benzer birçok hikayenin kahramanı olan doktorlarımız, hastaları için amansız bir mücadele veriyor. 

Bursa'da kalbi duran bir kişiye olay yerinde müdahaleye başlayan doktorun mücadelesi kameralara yansıdı. Hastaneye kadar süren müdahalenin ardından hastanın kalbi yeniden çalıştı. Doktorun acil servise doğru koşturulan sedyenin üzerine çıkarak hastaya durmaksızın müdahale ettiği anlar izleyenleri hem gururlandırdı hem duygulandırdı. 

Kaynak

Kaynak: https://x.com/trthaber/status/2082177...
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Peki kalp masajında hızlı ve kesintisiz müdahale neden bu kadar kritik?

Peki kalp masajında hızlı ve kesintisiz müdahale neden bu kadar kritik?

Kalp durması yani kardiyak arrest durumunda, beyin ve hayati organlara giden oksijen akışı anında kesilir. Beyin hücreleri oksijensizliğe en hassas dokulardır ve kalp durduktan sonraki 4 ila 6 dakika içinde kalıcı beyin hasarı veya beyin ölümü gerçekleşmeye başlar. İşte tam bu noktada Yapay Solunum ve Kalp Masajı devreye girer.

Kalp masajı sırasında göğüs kafesine yapılan düzenli baskılar, kalbin pompalama işlevini taklit eder. Bu sayede kan dolaşımı yapay olarak sürdürülür ve beyne minimal düzeyde de olsa oksijen gitmeye devam eder. Ancak müdahalede verilen her saniyelik ara veya kesinti, damarlardaki kan basıncının hızla sıfıra düşmesine yol açar. Kan basıncı düştüğünde, tekrar etkili bir dolaşım sağlamak için birkaç baskı yapılması gerekir ki bu da hastanın beyninin oksijensiz kaldığı süreyi uzatır.

Bursa'daki olayda da görüldüğü üzere, doktorun hareket halindeki bir sedyenin üzerine tırmanarak hastaneye girene kadar kalp masajını bir an bile durdurmaması, hastanın beyin fonksiyonlarını korumasını ve kalbinin yeniden ritim kazanmasını sağlayan temel etken oldu. Acil tıp uzmanlarına göre, hastane öncesi veya hastaneye geçiş anındaki bu tarz 'kesintisiz' müdahaleler, hastanın hayatta kalma şansını %50'den fazla artırıyor. Profesyonel sağlık ekiplerinin saniyelerle olan bu amansız yarışı, doğru teknik ve kararlılık birleştiğinde yeniden atan bir kalp ve kurtarılan bir hayat olarak geri dönüyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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