Bursa'da Kalbi Duran Hastaya Olay Yerinde Müdahale Eden Doktor Sedyenin Üzerinde Kalp Masajına Devam Etti!

Kalp durması yani kardiyak arrest durumunda, beyin ve hayati organlara giden oksijen akışı anında kesilir. Beyin hücreleri oksijensizliğe en hassas dokulardır ve kalp durduktan sonraki 4 ila 6 dakika içinde kalıcı beyin hasarı veya beyin ölümü gerçekleşmeye başlar. İşte tam bu noktada Yapay Solunum ve Kalp Masajı devreye girer.

Kalp masajı sırasında göğüs kafesine yapılan düzenli baskılar, kalbin pompalama işlevini taklit eder. Bu sayede kan dolaşımı yapay olarak sürdürülür ve beyne minimal düzeyde de olsa oksijen gitmeye devam eder. Ancak müdahalede verilen her saniyelik ara veya kesinti, damarlardaki kan basıncının hızla sıfıra düşmesine yol açar. Kan basıncı düştüğünde, tekrar etkili bir dolaşım sağlamak için birkaç baskı yapılması gerekir ki bu da hastanın beyninin oksijensiz kaldığı süreyi uzatır.

Bursa'daki olayda da görüldüğü üzere, doktorun hareket halindeki bir sedyenin üzerine tırmanarak hastaneye girene kadar kalp masajını bir an bile durdurmaması, hastanın beyin fonksiyonlarını korumasını ve kalbinin yeniden ritim kazanmasını sağlayan temel etken oldu. Acil tıp uzmanlarına göre, hastane öncesi veya hastaneye geçiş anındaki bu tarz 'kesintisiz' müdahaleler, hastanın hayatta kalma şansını %50'den fazla artırıyor. Profesyonel sağlık ekiplerinin saniyelerle olan bu amansız yarışı, doğru teknik ve kararlılık birleştiğinde yeniden atan bir kalp ve kurtarılan bir hayat olarak geri dönüyor.