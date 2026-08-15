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Kedinin Kutusu Açıldı: Kedisini Motosikletle Taşıyan Kadın Yürekleri Ağızlara Getiren O Anları Paylaştı

Kedinin Kutusu Açıldı: Kedisini Motosikletle Taşıyan Kadın Yürekleri Ağızlara Getiren O Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.08.2026 - 16:38 Son Güncelleme: 15.08.2026 - 16:53

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Evcil hayvanlarımızın sağlığı ve güvenliği her şeyden önce geliyor. Ancak, tercih ettiğimiz yöntemler bazen hiç beklenmedik riskleri de beraberinde getirebiliyor. Özellikle yoğun trafikte motosiklet gibi iki tekerlekli araçlarla evcil hayvan taşımak son derece dikkat ve ekstra güvenlik önlemleri gerektiriyor. Ufak bir tedbirsizlik veya ihmal, hem sevimli dostlarımızın hem de trafikteki diğer sürücülerin can güvenliğini bir anda tehlikeye atabiliyor.

Kedisini motosikletinin arkasına bağladığı taşıma kutusuyla veterinere götürmek isteyen kadın sürücünün yaşadığı talihsiz anlar kamerasına anbean yansıdı. Seyir halindeyken kutu açılınca büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü. Neyse ki korkulan olmadı. 

Kaynak

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/Db_V2E...
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Kedilerin refleksleri son derece hızlı, beklenmedik bir sarsıntı, yüksek motor sesi veya korna gürültüsü anında paniklemelerine yol açar.

Kedilerin refleksleri son derece hızlı, beklenmedik bir sarsıntı, yüksek motor sesi veya korna gürültüsü anında paniklemelerine yol açar.

Plastik taşıma kutuları motosiklet selelerine bağlandığında, titreşimden dolayı kilitleri gevşeyebilir veya sabitleme lastikleri yerinden kayabilir. Paylaşılan anlarda da görüldüğü üzere, kutu kilitli sanılsa bile trafikteki sarsıntı kilitler için tehlike oluşturabiliyor. Kutunun açılmasıyla korkudan şoka giren sarman kedi şans eseri tehlikeden kurtulurken, duyarlı insanların hızlıca yardıma koşması muhtemel bir felaketi önledi. 

Evcil hayvanları araçla veya motorla taşırken standart seyahat kutuları yerine mutlaka ekstra güvenlik kilitleri bulunan, havalandırmalı ve motor şasisine cıvatalı, özel aparatlı taşıma çantaları tercih edilmeli. Mümkünse kedi gibi kolay strese giren canlılar toplu taşıma veya araba gibi kapalı alanlarda taşınmalı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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