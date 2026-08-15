17 – 23 Ağustos İstanbul Çocuk Etkinlikleri: İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir?

İstanbul, yaz tatilindeki minikler için yine bir hayli renkli ve öğretici! 17- 23 Ağustos tarihlerinde açık hava alanlarından kapalı sahnelere İstanbul'un dört bir köşesinde macera sizi bekliyor. Tercihiniz vizyona yeni giren bir film, müzikal ya da müze gezisi olabilir. Şehrin en dinamik atölyeleri için de rehberimizi inclemeyi unutmayın.

Peki, bu hafta İstanbul'da çocuklarla ne yapılır? Hangi tiyatro oyununa gidilir? Vizyonda hangi çocuk filmleri var? En öğretici atölyeler nerede düzenleniyor? Bu hafta en eğlenceli oyun parkları ve açık hava rotaları nereler? İşte bu haftanın çocuk etkinlikleri.

Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu kontrol etmek ve bilet satın almak için organizasyon firmalarının, etkinlik merkezlerinin ya da bilet satış platformlarının duyurularını kontrol etmelisiniz!