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17 – 23 Ağustos İstanbul Çocuk Etkinlikleri: İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir?

17 – 23 Ağustos İstanbul Çocuk Etkinlikleri: İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.08.2026 - 16:33
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İstanbul, yaz tatilindeki minikler için yine bir hayli renkli ve öğretici! 17- 23 Ağustos tarihlerinde açık hava alanlarından kapalı sahnelere İstanbul'un dört bir köşesinde macera sizi bekliyor. Tercihiniz vizyona yeni giren bir film, müzikal ya da müze gezisi olabilir. Şehrin en dinamik atölyeleri için de rehberimizi inclemeyi unutmayın. 

Peki, bu hafta İstanbul'da çocuklarla ne yapılır? Hangi tiyatro oyununa gidilir? Vizyonda hangi çocuk filmleri var? En öğretici atölyeler nerede düzenleniyor? Bu hafta en eğlenceli oyun parkları ve açık hava rotaları nereler? İşte bu haftanın çocuk etkinlikleri.

Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu kontrol etmek ve bilet satın almak için organizasyon firmalarının, etkinlik merkezlerinin ya da bilet satış platformlarının duyurularını kontrol etmelisiniz! 

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İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Masal dünyasının kapıları bu hafta da ardına kadar açık! Sahnelerin büyülü dünyasında çocukları bekleyen haftanın öne çıkan tiyatro oyunları ve bilim şovları:

Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:

  • 22 Ağustos: Rapunzel Çocuk Oyunu – DasDas İstinyePark

  • 23 Ağustos: Çizmeli Kedi – Belgrad Country (Açık Hava)

  • 23 Ağustos: Huhu ile Bilim Şov – DasDas İstinyePark

Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:

  • 22 Ağustos: Huhu ile Bilim Şov – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 23 Ağustos: Ringo'nun Dünyası – Kadıköy Eğitim Sahnesi

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Ağustos ayının üçüncü haftasında sinema salonları, minikleri okyanusların derinliklerinden yarış pistlerine kadar yepyeni maceralara sürüklüyor:

  • Cesur Denizciler: Okyanus Macerası (Yeni Vizyon - 21.08.2026)

Konu: Okyanusun derinliklerinde geçen bu heyecanlı serüvende cesur denizciler, denizin altındaki gizemli dünyayı keşfediyor ve karşılaştıkları zorlukları aşmak için dayanışmanın gücünü öğreniyor.

Tür: Animasyon, Macera

Yaş Grubu: Genel İzleyici

  • Evcil Kahramanlar (Yeni Vizyon - 21.08.2026)

Konu: Evdeki sevimli dostlarımızın, sahipleri evde yokken yaşadıkları gizli, komik ve aksiyon dolu maceraları anlatan son derece eğlenceli bir hikaye.

Tür: Animasyon, Komedi, Aile

Yaş Grubu: Genel İzleyici

  • Fırtına Ekip Yollarda (Yeni Vizyon - 21.08.2026)

Konu: Hız ve heyecan tutkunu rengarenk araçlardan oluşan Fırtına Ekip, yeni ve zorlu bir yarış için yollara düşüyor. Ekip çalışması ve azmin ön planda olduğu, nefes kesen bir yarış macerası.

Tür: Animasyon, Macera, Aksiyon

Yaş Grubu: Genel İzleyici

Hala Gösterimde Olanlar (Geçtiğimiz Haftadan Kaçıranlar İçin):

Geçtiğimiz hafta vizyona giren ve dinozorların gizemli dünyasına adım atan sevimli devriye ekibinin macerası Paw Patrol: Dino Filmi bu hafta da sinema salonlarında minik izleyicilerini beklemeye devam ediyor.

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?

Dans, ritim, müzik ve çok sevilen karakterler! Bu haftanın müzikal şovu çocukların neşesine neşe katacak:

  • 19 Ağustos: Mini Mini Bir Kuş Çocuk Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne

17 – 23 Ağustos Eğlence, Oyun Alanları ve Tema Parklar

17 – 23 Ağustos Eğlence, Oyun Alanları ve Tema Parklar

Çocukların yaz enerjisini doyasıya atabileceği, dev havuzlarda serinleyip su altı dünyasını keşfedeceği en keyifli tema park ve eğlence merkezleri:

  • Eser Diamond Aquapark (Silivri): Yaz sıcaklarında serinlemenin en eğlenceli yolu! Kaydırakları, havuzları ve çocuklara özel güvenli sığ alanlarıyla ailece suyun tadını çıkarabileceğiniz bir aquapark.

  • Kumburgaz Respiro Park Aquapark (Büyükçekmece): Farklı adrenalin seviyelerine hitap eden renkli kaydırakları ve geniş yüzme havuzlarıyla çocukların gün boyu enerjisini atabileceği dinamik bir su parkı.

  • Selimpaşa Premier Vista Hotel'de Günübirlik Havuz (Silivri): Şehrin yoğunluğundan kaçıp günübirlik havuz keyfi yapmak isteyen aileler için konforlu ve serinletici bir alternatif.

  • İstanbul Dolphinarium Yunus Gösteri Merkezi (Eyüpsultan): Deniz memelilerinin büyüleyici dünyasına tanıklık edeceğiniz merkezde; yunusların, beyaz balinaların ve sevimli fokların akrobasi şovlarıyla eğlence dolu anlar yaşayabilirsiniz.

  • Emaar Akvaryum & Sualtı Hayvanat Bahçesi (Üsküdar): Binlerce deniz canlısı, timsahlar, penguenler ve tünel akvaryumuyla su altı yaşamının gizemini keşfedebileceğiniz interaktif bir deneyim alanı.

  • Park Of İstanbul - Hayvanat Bahçesi ve Serpme Kahvaltı (Çekmeköy): Geniş doğa alanında yüzlerce canlı türünü yakından tanıma imkanı sunan kompleks, hafta sonu serpme kahvaltısı ve macera parkurlarıyla doğa içinde eksiksiz bir gün vadediyor.

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

Kil tasarımından legolara, baleden yogaya kadar çocukların motor becerilerini ve sanat vizyonlarını geliştirebilecekleri özenle seçilmiş bu haftanın atölyeleri:

Avrupa Yakası Çocuk Atölyeleri:

  • Minik Yogiler / Yoga Atölyesi

Detay: Eğlenceli hikayeler ve oyunlar eşliğinde yoga duruşlarını (asanaları) öğrenme, doğru nefes alma tekniklerini deneyimleme ve beden farkındalığı kazanma üzerine kurulu rahatlatıcı bir seans.

Yaş Grubu: 7-11 Yaş

Gün/Saat: 18 Ağustos Salı (Saat 14.00 & 15.00) & 22 Ağustos Cumartesi (Saat 15.00 & 16.00)

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Lego ve Resimle Geleceği Tasarlıyorum Atölyesi

Detay: Çocuklar dinledikleri bir hikayeden yola çıkarak karakterleri ve sahneleri Lego ile üç boyutlu olarak inşa eder, ardından resim çalışmalarıyla hikayeyi yeniden anlatarak yaratıcı düşünme becerilerini geliştirirler.

Yaş Grubu: 4-7 Yaş

Gün/Saat: 19 Ağustos Çarşamba (Saat 12.00) & 23 Ağustos Pazar (Saat 12.00)

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Ses Bahçesi: Piyanoyla Çok Sesli Yolculuk Atölyesi

Detay: Çocukların piyanoyu eğlenceli ve keşif odaklı bir şekilde öğrenmesi hedeflenir. Ritim duygusunu geliştiren egzersizler, tuşları keşfetme ve klavyede kolay melodiler çalma gibi etkinlikler içerir.

Yaş Grubu: 8-11 Yaş

Gün/Saat: 19 Ağustos Çarşamba (Saat 14.00), 21 Ağustos Cuma (Saat 15.00) & 23 Ağustos Pazar (Saat 13.00)

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Squishy Yapımı Atölyesi

Detay: Çocukların kendi yumuşacık ve renkli stres oyuncaklarını (squishy) tasarladığı, el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştiren son derece keyifli bir atölye çalışması.

Yaş Grubu: 5-8 Yaş

Gün/Saat: 19 Ağustos Çarşamba (Saat 15.00) & 20 Ağustos Perşembe (Saat 13.00)

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Kil ile Figür Yapımı Atölyesi

Detay: Çocukların hayal güçlerini kullanarak kil malzemesiyle üç boyutlu meyve şekilleri, objeler ve figürler tasarlama imkanı buldukları, ince motor becerilerini destekleyen eğlenceli bir tasarım atölyesi.

Yaş Grubu: 6-12 Yaş

Gün/Saat: 19 Ağustos Çarşamba (Saat 16.00) & 20 Ağustos Perşembe (Saat 12.00)

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Minik Kuğular Bale Atölyesi

Detay: Geleceğin sanatçılarına dans ve ritim hissini yaşatan; masal ve hikayeler ışığında bale figürlerinin sağladığı düzen ile el-kol-bacak koordinasyonunu geliştiren zarif bir atölye.

Yaş Grubu: 4-6 Yaş

Gün/Saat: 23 Ağustos Pazar (Saat 15.00)

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Ebeveyn-Çocuk Ritim ve Dans Atölyesi

Detay: Yaratıcı dans atölyesinde ebeveynler ve çocuklar, güncel müzikler eşliğinde basit hareket kombinasyonlarını doğaçlama ile birleştirerek sanat yoluyla fiziksel ve zihinsel gelişimi destekler.

Yaş Grubu: 3-5 Yaş

Gün/Saat: 23 Ağustos Pazar (Saat 16.00)

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

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Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Müzeye Gitmeli?

Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Müzeye Gitmeli?

Yaz sıcaklarında kapalı, serin ve ufuk açıcı bir hafta sonu rotası arayanlar için İstanbul'un en eğlenceli müzeleri:

Bu Hafta Neden Gitmeli? Türkiye'nin ve Osmanlı coğrafyasının en önemli tarihi yapılarının bir açık alanda 1/25 oranında küçültülmüş maketlerini sergileyen Miniatürk, adeta zamanda ve mekanda bir yolculuk sunuyor.

Çocuklar İçin: Kendi boylarındaki tarihi binaların arasında gezinmek çocuklara kendilerini dev gibi hissettirirken, alandaki Mini Stadyum ve hareketli tren maketleri ilgilerini canlı tutuyor.

Bu Hafta Neden Gitmeli? 7'den 77'ye herkesin sevgilisi Barış Manço'nun yaşadığı ve eserlerini ürettiği evi ziyaret ederek çocuklarınıza efsanevi bir sanatçıyı tanıtabilir, onun renkli dünyasına ortak olabilirsiniz.

Çocuklar İçin: Müzedeki piyanosu, rengarenk sahne kostümleri, yüzükleri ve 'Adam Olacak Çocuk' programından aşina olduğumuz detaylar, minik ziyaretçilere unutulmaz bir kültürel deneyim sunuyor.

Bonus Rota: İstanbul’un En Güzel Sahillerinde Yaz Akşamüstü Keyfi!

Bonus Rota: İstanbul’un En Güzel Sahillerinde Yaz Akşamüstü Keyfi!

Güneşin kavurucu sıcağı yerini tatlı bir esintiye bırakırken çocuklarla çimlerde koşup oynamak ve açık havanın tadını çıkarmak için en iyi açık hava rotaları:

  • Maçka Demokrasi Parkı (Şişli): Asırlık ağaçların gölgesinde piknik yapabileceğiniz, çocukların geniş çimlik alanlarda özgürce koşturabileceği klasik bir İstanbul rotası. Parkın üstünden geçen teleferiğe binmek ise çocuklar için günün en heyecanlı aktivitesi olacak!

  • Polonezköy Tabiat Parkı (Beykoz): İstanbul'dan çok uzaklaşmadan ormanın derinliklerinde hissetmek isteyenler için harika bir seçenek. Temiz havası, yürüyüş parkurları ve çevresindeki at binme çiftlikleriyle çocuklara doğayla iç içe harika bir hafta sonu yaşatıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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