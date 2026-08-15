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Ağustos Ayında Gitmen Gereken Konser Hangisi?

etiket Ağustos Ayında Gitmen Gereken Konser Hangisi?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
15.08.2026 - 16:01
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Konserlerin mevsimi olmaz ama Ağustos ayında konsere gitmenin tadı bir başka! Müthiş isimlerin şahane performansları olacak bu ay.

Biz de aralarından birini seçmekte zorlandığını hissettik. Bir test hazırladık!

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1. Söyle bakalım, en son ne zaman bir konsere gittin?

2. Bir konseri konser yapan şey bunlardan hangisi sence?

3. Bir konser görseli seç bakalım!

4. Konsere kiminle gitmeyi düşünüyorsun?

5. Avaz avaz söylemeyi sevdiğin bir şarkı var mı? Varsa nasıl bir şarkı bu?

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6. Son anda yapılan etkinlik planları sence keyifli oluyor mu?

7. Hımm, bir şeyler oluştu kafamızda! 🤓 Gideceğin konser başka bir şehirde olsa gider miydin?

8. Son sorudayız! Konser alanında ne kadar fotoğraf/video çekeceksin?

8. Son sorudayız! Konser alanında ne kadar fotoğraf/video çekeceksin?

Melike Şahin konserine gitmelisin!

Melike Şahin konserine gitmelisin!

Verdiğin cevaplara baktığımızda konserlerin senin için yapıldığını söylemek mümkün! Avaz avaz şarkı söyleyebildiğin ve şarkıcının sahne performansını izlerken kendinden geçtiğin konserler eşittir sen demektir. Madem öyle dedik ve sana güzel bir haber vermek istedik!

Melike Şahin, 13 Ağustos Perşembe günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Unutulmaz anılar biriktirmek ve hep beraber Melike Şahin şarkılarını söylemek için biletini hemen Passo'dan al!

Sıla konserine gitmenin vakti geldi!

Sıla konserine gitmenin vakti geldi!

Seçtiğin yanıtlara şöyle bir bakınca sana iyi gelecek ve yaralarını saracak konserin Sıla konseri olduğunu fark ettik! Üstelik Sıla, 30 Ağustos günü, yani Zafer Bayramı'nda sahne alacak! Bu coşkuyu birlikte yaşamaya var mısın?

Sıla, 30 Ağustos günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Biletler tükenmeden buraya tıkla ve hemen biletini al!

Bir çikolata isterim, bir de Sibel Can konseri!

Bir çikolata isterim, bir de Sibel Can konseri!

Seçtiğin yanıtlara şöyle bir baktığımızda sana iyi gelecek olan tek konser Sibel Can konseri! Padişah, Çakmak Çakmak, Bize Has ve daha sayısız şarkısıyla Sibel Can, 18 Ağustos günü bir Salı akşamında Marmaris Amfi Tiyatro'da sahne alacak. Biletler tükenmeden hemen Passo'dan buraya tıklayarak alabilirsin.Ha bir de konsere gitmeden muhakkak yanında bir çikolata götür! 🤓

Derya Bedavacı konserine gitmelisin!

Derya Bedavacı konserine gitmelisin!

Sahnenin hakkını veren ve şarkılarıyla herkesi mest eden Derya Bedavacı konserine gitmelisin! Ağustos takvimine şöyle bir bakmanı rica ediyoruz. 21 Ağustos gününü boş bırak çünkü Derya Bedavacı Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da sahne alacak. Biletler elbette Passo'da. Hemen al!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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