Ağustos Ayında Gitmen Gereken Konser Hangisi?
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Konserlerin mevsimi olmaz ama Ağustos ayında konsere gitmenin tadı bir başka! Müthiş isimlerin şahane performansları olacak bu ay.
Biz de aralarından birini seçmekte zorlandığını hissettik. Bir test hazırladık!
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1. Söyle bakalım, en son ne zaman bir konsere gittin?
2. Bir konseri konser yapan şey bunlardan hangisi sence?
3. Bir konser görseli seç bakalım!
4. Konsere kiminle gitmeyi düşünüyorsun?
5. Avaz avaz söylemeyi sevdiğin bir şarkı var mı? Varsa nasıl bir şarkı bu?
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6. Son anda yapılan etkinlik planları sence keyifli oluyor mu?
7. Hımm, bir şeyler oluştu kafamızda! 🤓 Gideceğin konser başka bir şehirde olsa gider miydin?
8. Son sorudayız! Konser alanında ne kadar fotoğraf/video çekeceksin?
Melike Şahin konserine gitmelisin!
Sıla konserine gitmenin vakti geldi!
Bir çikolata isterim, bir de Sibel Can konseri!
Derya Bedavacı konserine gitmelisin!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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