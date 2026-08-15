Ağustos Ayında Gitmen Gereken Konser Hangisi?

Verdiğin cevaplara baktığımızda konserlerin senin için yapıldığını söylemek mümkün! Avaz avaz şarkı söyleyebildiğin ve şarkıcının sahne performansını izlerken kendinden geçtiğin konserler eşittir sen demektir. Madem öyle dedik ve sana güzel bir haber vermek istedik!

Melike Şahin, 13 Ağustos Perşembe günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Unutulmaz anılar biriktirmek ve hep beraber Melike Şahin şarkılarını söylemek için biletini hemen Passo'dan al!