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Eylül Boyunca Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi’nde Gerçekleşecek 9 Efsane Konser

etiket Eylül Boyunca Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi’nde Gerçekleşecek 9 Efsane Konser

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
14.08.2026 - 17:18
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'Yaz bitti, yapacak pek bir şey kalmadı.' diyenlere bir cevabımız var: Yaz da, yapılacak şeyler de henüz bitmedi!

Eylül ayında Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde efsane konserler olacak. Biletlerinizi şimdiden Passo'dan alarak hazırlayın çünkü emin olun herkes orada olmak isteyecek!

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1. Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nin ilk sanatçısı Yıldız Tilbe!

1. Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nin ilk sanatçısı Yıldız Tilbe!

Kendi tarzıyla orijinal bir ses olan Yıldız Tilbe, 2 Eylül'de sevenleriyle buluşacak. Dev buluşma 21:00'de gerçekleşecek. Şimdiden herkes sesini ayarlasın, çünkü şarkıları avaz avaz söyleyeceğiz!

2. Takvimler 4 Eylül 2026'yı ve saatler 21:00'i gösterdiğinde Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde Teoman rüzgarı esecek!

2. Takvimler 4 Eylül 2026'yı ve saatler 21:00'i gösterdiğinde Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde Teoman rüzgarı esecek!

Hep bir ağızdan 'Senden önce, senden sonra...' demek için takviminizde 4 Eylül 2026 gününü boş bırakmanızı öneriyoruz. Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde Teoman bizim yerimize söyleyecek!

3. Alternatif rock sahnesinin efsanevi grubu MODEL, 5 Eylül'de sürpriz bir turne ile karşımızda.

3. Alternatif rock sahnesinin efsanevi grubu MODEL, 5 Eylül'de sürpriz bir turne ile karşımızda.

5 Eylül'de saatler 21:00'i gösterdiğinde MODEL, sürpriz bir turne ile Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacak. MODEL hayranlarını çok özlemiş, bize de koltuklarımızı ayırtmak düşer!

4. Güçlü sesiyle Derya Bedavacı, kulaklarımızın pasını silmeye geliyor. İstek değil, ihtiyaç!

4. Güçlü sesiyle Derya Bedavacı, kulaklarımızın pasını silmeye geliyor. İstek değil, ihtiyaç!

Derya Bedavacı, 11 Eylül 2026 saat 21:00'de sahnede olacak. '1 kilo demir mi ağırdır yoksa 1 kilo pamuk mu?' sorusuna Derya Bedavacı'nın sesi daha ağır diye cevap vermek istiyoruz! Biletler Passo'da.

5. Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi, bir Diva ağırlayacak: Bülent Ersoy!

5. Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi, bir Diva ağırlayacak: Bülent Ersoy!

18 Eylül'de Bakırköy'de bir ışıltı görürseniz şaşırmayın, Ataköy Marina'da Bülent Ersoy sahneye çıkmış demektir! Ayrıca o tarihte 21:00 sularında güçlü bir ses duyarsanız yine şaşırmayın, Bülent Ersoy mikrofonunu açmış demektir!

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6. Bir döneme damgasını vuran Düş Sokağı Sakinleri de Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacak.

6. Bir döneme damgasını vuran Düş Sokağı Sakinleri de Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacak.

Bir cumartesi akşamı ne kadar keyifli geçebilir ki? Düş Sokağı Sakinleri ile 19 Eylül Cumartesi günü çok keyifli geçecek! Düş Sokağı Sakinleri hep zamansız bir grup oldu ama onları dinleyebileceğimiz en güzel zaman büyük ihtimalle 19 Eylül akşamı olacak! Biletler her zamanki gibi Passo'da.

7. Sesi kadar kendisi de zarafet dolu olan Aşkın Nur Yengi de Ataköy Marina'da sahne alacak!

7. Sesi kadar kendisi de zarafet dolu olan Aşkın Nur Yengi de Ataköy Marina'da sahne alacak!

'El bana, biz sana deli!' haykırışlarımızı duydu ve Aşkın Nur Yengi, 23 Eylül Çarşamba günü Ataköy Marina'da bizimle beraber şarkılarını seslendirecek! Unutamayacağımız bir gece olacak, şimdiden belli!

8. Ataköy Marina'da özlediğimiz bir ses daha: Koray Avcı!

8. Ataköy Marina'da özlediğimiz bir ses daha: Koray Avcı!

Koray Avcı, 25 Eylül Cuma günü saat 21:00'de Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşuyor. Ön sıralarda olacak olan dinleyicileri çok kıskanıyoruz, bizden demesi!

9. Funda Arar da Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde bizimle olacak. Saat 21:00'de!

9. Funda Arar da Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde bizimle olacak. Saat 21:00'de!

Seslendirdiği her şarkı olay oldu ve dillerden hiç düşmedi. Düşmeyecek gibi de görünüyor. Funda Arar, 26 Eylül Cumartesi günü 21:00'de Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacak. Şimdiden bilet bakmanızı tavsiye ediyoruz çünkü her an biletler tükenebilir. Biletler Passo'da!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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