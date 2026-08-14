Eylül Boyunca Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi’nde Gerçekleşecek 9 Efsane Konser
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'Yaz bitti, yapacak pek bir şey kalmadı.' diyenlere bir cevabımız var: Yaz da, yapılacak şeyler de henüz bitmedi!
Eylül ayında Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde efsane konserler olacak. Biletlerinizi şimdiden Passo'dan alarak hazırlayın çünkü emin olun herkes orada olmak isteyecek!
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1. Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nin ilk sanatçısı Yıldız Tilbe!
2. Takvimler 4 Eylül 2026'yı ve saatler 21:00'i gösterdiğinde Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde Teoman rüzgarı esecek!
3. Alternatif rock sahnesinin efsanevi grubu MODEL, 5 Eylül'de sürpriz bir turne ile karşımızda.
4. Güçlü sesiyle Derya Bedavacı, kulaklarımızın pasını silmeye geliyor. İstek değil, ihtiyaç!
5. Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi, bir Diva ağırlayacak: Bülent Ersoy!
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6. Bir döneme damgasını vuran Düş Sokağı Sakinleri de Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacak.
7. Sesi kadar kendisi de zarafet dolu olan Aşkın Nur Yengi de Ataköy Marina'da sahne alacak!
8. Ataköy Marina'da özlediğimiz bir ses daha: Koray Avcı!
9. Funda Arar da Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde bizimle olacak. Saat 21:00'de!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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