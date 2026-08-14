Eylül Boyunca Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi’nde Gerçekleşecek 9 Efsane Konser

'Yaz bitti, yapacak pek bir şey kalmadı.' diyenlere bir cevabımız var: Yaz da, yapılacak şeyler de henüz bitmedi!

Eylül ayında Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde efsane konserler olacak. Biletlerinizi şimdiden Passo'dan alarak hazırlayın çünkü emin olun herkes orada olmak isteyecek!