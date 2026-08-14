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Ağustos Ayında Harbiye Açık Hava’da Size İyi Gelecek 6 Konser

etiket Ağustos Ayında Harbiye Açık Hava’da Size İyi Gelecek 6 Konser

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
14.08.2026 - 17:18
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Ağustos’un o tatlı esintisinde Harbiye’nin basamaklarına oturup, buzz gibi bir içecekle müziğin dibine vurmaktan daha iyi ne gelebilir ki insana? Listeyi hazırlarken bile içimiz kıpır kıpır oldu. Kulaklıkları hazırlayın, dertleri evde bırakın; çünkü bu ay Harbiye’de tam anlamıyla bir yıldızlar geçidi var!

Hemen küçük bir hatırlatma: Bu muhteşem gecelerde yerini şimdiden ayırtmak isteyenler için tüm konserlerin biletleri Passo'da satışta!

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1. Ciğerimizi Bırakmaya Gidiyoruz: Melike Şahin

1. Ciğerimizi Bırakmaya Gidiyoruz: Melike Şahin

Simli elbiseler, retro gözlükler ve o buruk ama çok güçlü gülümsemeler hazır mı? 'AKKOR' albümüyle müzik listelerini darmadağın eden Melike Şahin, Harbiye’yi dev bir açık hava meyhanesine çevirmeye geliyor. Onun o büyüleyici sesi eşliğinde tüm dertleri unutup, şarkıları haykıra haykıra söylemek tam anlamıyla bir terapi seansı olacak.

Tarih: 13 Ağustos Perşembe

2. Elektronik Müziğin Hipnotize Edici Gücü: Model

2. Elektronik Müziğin Hipnotize Edici Gücü: Model

Evet, yanlış duymadınız! Sahnede adeta devleşen ve bizi bambaşka diyarlara götüren Model, Harbiye’nin o büyüleyici atmosferini elektronik ritimleriyle ele geçirmeye geliyor. Gece saat dokuz olduğunda Harbiye'de ışıklar sönecek ve yerini yüksek tempolu, hipnotik bir görsel şölene bırakacak. Dans ayakkabılarınızı hazırlayın, bu gece yerimizde durmak yok!

Tarih: 15 Ağustos Cumartesi

3. Aşka, Acıya ve Dansa Doyacağız: Yıldız Tilbe

3. Aşka, Acıya ve Dansa Doyacağız: Yıldız Tilbe

O sahneye adımını attığı an akan sular durur, o meşhur Yıldız Tilbe dansı başladığında ise herkes büyülenir. Sezen Aksu’nun müzik dünyasına kazandırdığı bu deli dolu kadının her şarkısı ayrı bir başyapıt. 'Delikanlım' çalmaya başladığında Harbiye’de kopacak o çığlığı şimdiden hayal edebiliyoruz. Hem oynayıp hem ağlamak isteyenler bu gece kaçmaz.

Tarih: 17 Ağustos Pazartesi

4. Eğlence Hız Kesmeden Devam Ediyor: Model

4. Eğlence Hız Kesmeden Devam Ediyor: Model

İlk günün biletini kaçıranlar veya o muhteşem enerjiye doyamayıp 'Bir daha!' diyenler için Model, Harbiye pazarını da ele geçiriyor. Hafta sonunu yüksek sesli ritimlerle, ışık şovlarıyla ve dansla kapatmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat. Pazartesi sendromuna en iyi gelecek şey kesinlikle bu pazar gecesi olacak

Tarih: 16 Ağustos Pazar

5. Zafer Coşkusu ve Dev Bir Asalet: Sıla

5. Zafer Coşkusu ve Dev Bir Asalet: Sıla

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın gururunu ve o muazzam birlik duygusunu Sıla’nın o asil duruşu ve güçlü kalemiyle taçlandırmaya hazır mısınız? 2026’ya damga vuran yepyeni albümü “Kafa Yüksek Kalp Kırık”ın ilk canlı performanslarından birine şahit olacağımız bu gece, kelimenin tam anlamıyla tarihi bir an olacak. Hem bayramı kutlayıp hem de Sıla şarkılarıyla deşarj olmak için yerinizi şimdiden ayırtın.

Tarih: 30 Ağustos Pazar

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6. Kafaları Sallayarak Yazı Uğurluyoruz: Adamlar

6. Kafaları Sallayarak Yazı Uğurluyoruz: Adamlar

Alternatif müziğin o kendine has, ironik ve aşırı cool grubu Adamlar, yazın son gününde sahnenin tozunu yutmaya geliyor. Hayatın absürtlüğünü yüzümüze vuran o güçlü şarkı sözleriyle deşarj olmak, 'Koca Yaşlı Şişko Dünya'ya hep birlikte bağırmak istiyorsanız aradığınız yer tam olarak burası. Yazı bundan daha iyi bir kapanışla uğurlayamazdık.

Tarih: 31 Ağustos Pazartesi

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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