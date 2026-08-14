Ağustos Ayında Harbiye Açık Hava’da Size İyi Gelecek 6 Konser

Ağustos’un o tatlı esintisinde Harbiye’nin basamaklarına oturup, buzz gibi bir içecekle müziğin dibine vurmaktan daha iyi ne gelebilir ki insana? Listeyi hazırlarken bile içimiz kıpır kıpır oldu. Kulaklıkları hazırlayın, dertleri evde bırakın; çünkü bu ay Harbiye’de tam anlamıyla bir yıldızlar geçidi var!

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