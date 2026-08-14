Ağustos Ayında Harbiye Açık Hava’da Size İyi Gelecek 6 Konser
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Ağustos’un o tatlı esintisinde Harbiye’nin basamaklarına oturup, buzz gibi bir içecekle müziğin dibine vurmaktan daha iyi ne gelebilir ki insana? Listeyi hazırlarken bile içimiz kıpır kıpır oldu. Kulaklıkları hazırlayın, dertleri evde bırakın; çünkü bu ay Harbiye’de tam anlamıyla bir yıldızlar geçidi var!
Hemen küçük bir hatırlatma: Bu muhteşem gecelerde yerini şimdiden ayırtmak isteyenler için tüm konserlerin biletleri Passo'da satışta!
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1. Ciğerimizi Bırakmaya Gidiyoruz: Melike Şahin
2. Elektronik Müziğin Hipnotize Edici Gücü: Model
3. Aşka, Acıya ve Dansa Doyacağız: Yıldız Tilbe
4. Eğlence Hız Kesmeden Devam Ediyor: Model
5. Zafer Coşkusu ve Dev Bir Asalet: Sıla
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6. Kafaları Sallayarak Yazı Uğurluyoruz: Adamlar
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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