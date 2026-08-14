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30 Yaşına Kadar Hayatında En Az Bir Kere Deneyimlemen Gereken 8 Etkinlik

etiket 30 Yaşına Kadar Hayatında En Az Bir Kere Deneyimlemen Gereken 8 Etkinlik

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
14.08.2026 - 17:18
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30 yaşına gelmeden önce şöyle iyi bir şekilde etkinliklere doymaya ne dersin? İşte karşında mutlaka katılman gereken etkinliklerle dolu bir liste. Listeye baktıkça bu etkinlikler seni daha da heyecanlandıracak. Müzikten festivale, tiyatrodan deneyime kadar her şey var... Hadi başlayalım!

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1. Teknede Kahve Festivali

1. Teknede Kahve Festivali

Eğer kahveyi ve denizin üzerinde olmayı seviyorsan bu festival tam senlik! Üstelik bu festival dünyada deniz üzerinde düzenlenen ilk kahve festivali. Farklı kahve çekirdekleri ve kahveleri tadarken deniz havası almak da çok iyi gelecek!

2. Tadım Sineması

2. Tadım Sineması

İstanbul'un tarihi dokusu ile sokak lezzetlerinin bir araya gelmesi mi? İşte karşınızda İstanbul Tatları ile Tadım Sineması! Hem kültürel hem de gastronomi bir deneyim yaşamak isteyenler için bulunmaz bir etkinlik!

3. Fındıkkıran Balesi

3. Fındıkkıran Balesi

Kabul edelim, herkesin hayatında bir kere Fındıkkıran Balesi'ni canlı canlı izlemesi gerekiyor. Her gidenin büyülendiği bu etkinlik bizim de favorilerimizden. 1892'deki prömiyerinden beri en sevilen performanslardan biri!

4. Hayko Cepkin "Electric" Türkiye Turnesi

4. Hayko Cepkin "Electric" Türkiye Turnesi

Türk rock müziğinin en özgün, en cesur ve en sıra dışı isimlerinden biri olan Hayko Cepkin'i 30 yaşına gelmeden önce canlı canlı dinlemek şart! Hem de Electric Türkiye Turnesi'nde! 11 Eylül gecesi Ankara'da ODTÜ Vişnelik'te başlayacak olan turne, Bursa, İzmir, Antalya, Samsun, Adana ve Gaziantep'te devam edecek ve 24 Ekim gecesi İstanbul'da KüçükÇiftlik Park'ta bitecek. Biletini şimdiden Passo'dan almayı unutma!

5. Yann Tiersen

5. Yann Tiersen

Bretonlu multi enstrümantalist Yann Tiersen İstanbul'a geliyor. Yann Tiersen bu turne kapsamında İstanbul'a gelmişken onu da görmemezlik olmaz. Etkinliğin tam olarak ruhumuza ve kulağımıza çok iyi geleceğine de eminiz! Bu yüzden 10 Ekim'da başka bir plan yapma!

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6. Anyma

6. Anyma

30 yaşına basmadan yapılacak şeylerden biri de kesinlikle Anyma etkinliğine gitmek! Neden mi? 'Bunca sene neden bu şovu görmemişim ki?' diyeceksiniz de ondan! İtalyan–Amerikalı elektronik müzik prodüktörü ve DJ Anyma 12 Eylül'de Ataköy Marina'da! E bize de bunu kaçırmamak düşer!

7. LP

7. LP

3 konserlik turnesi için Türkiye'ye gelen LP de listemizde tabii ki. Şöyle bağıra çağıra bir Lost On You söylememiz yok mu? Üstelik LP bu yıl 14 Ağustos'ta İstanbul'da! E daha ne isteyelim, tam gitmelik bir etkinlik!

8. Senfonil

8. Senfonil

Nil Karaibrahimgil'in hepimize iyi gelen bir enerjisi var! 30 yaşına gelmeden şöyle bağıra çağıra tek taşımı kendim al sözlerini söylemeyelim mi? Tabii istersek 30'dan sonra da yaparız, orası ayrı! Ankara, İzmir ve İstanbul'da gerçekleşecek Senfonil çok iyi geçecek gibi duruyor. 1 Ekim'de Ankara'da, 6 Ekim'de İzmir'de, 20 Kasım'da ise İstanbul'da!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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