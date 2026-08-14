30 Yaşına Kadar Hayatında En Az Bir Kere Deneyimlemen Gereken 8 Etkinlik
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30 yaşına gelmeden önce şöyle iyi bir şekilde etkinliklere doymaya ne dersin? İşte karşında mutlaka katılman gereken etkinliklerle dolu bir liste. Listeye baktıkça bu etkinlikler seni daha da heyecanlandıracak. Müzikten festivale, tiyatrodan deneyime kadar her şey var... Hadi başlayalım!
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1. Teknede Kahve Festivali
2. Tadım Sineması
3. Fındıkkıran Balesi
4. Hayko Cepkin "Electric" Türkiye Turnesi
5. Yann Tiersen
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6. Anyma
7. LP
8. Senfonil
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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