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Klasik Örneklerin Dışına Çıkarak Gurme Bilgiler Veren Faydalı Haritalar

Klasik Örneklerin Dışına Çıkarak Gurme Bilgiler Veren Faydalı Haritalar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.08.2026 - 17:42
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İçinde coğrafyaya dair en ufak merak kırıntısı olan kişiler bile haritalara ilgi duyar. Klasik anlamda haritalar coğrafi ve yerleşim yerlerini gösteren haritalar olsa da bazı haritalar sayfalarca tarayıp bulabileceğimiz verileri tek bir karede veriyor ve farklı amaçlar için hazırlanan haritalar dikkat çekiyor.

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Haritaları Keşfediyoruz isimli X hesabı da düzenli olarak ilginç haritaları takipçileriyle buluşturuyor.

Haritaları Keşfediyoruz isimli X hesabı da düzenli olarak ilginç haritaları takipçileriyle buluşturuyor.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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