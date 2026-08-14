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Hayata Dair Çelişkileri ve Hayal Kırıklıklarını Minimalist Bir Şekilde Anlatan Çizimler

Hayata Dair Çelişkileri ve Hayal Kırıklıklarını Minimalist Bir Şekilde Anlatan Çizimler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.08.2026 - 16:18
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Hayatımızı düzene sokmamız için konulan binlerce kural veya gelenek var. Tabii günlük hayatın içinde bunları fark edemesek de farkındalığa sahip olup üstüne bunu çizgilerine taşıyanlar da var. Gudim ismiyle bilinen sanatçı Yes But başlıklı çizimleriyle günlük hayata dair çelişkileri ve hayal kırıklıklarını oldukça basit çizgilerle ve herkesin anlayabileceği şekilde aktarıyor. Bu çizimler de dünya çapında viral oluyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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