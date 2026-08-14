Hayata Dair Çelişkileri ve Hayal Kırıklıklarını Minimalist Bir Şekilde Anlatan Çizimler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hayatımızı düzene sokmamız için konulan binlerce kural veya gelenek var. Tabii günlük hayatın içinde bunları fark edemesek de farkındalığa sahip olup üstüne bunu çizgilerine taşıyanlar da var. Gudim ismiyle bilinen sanatçı Yes But başlıklı çizimleriyle günlük hayata dair çelişkileri ve hayal kırıklıklarını oldukça basit çizgilerle ve herkesin anlayabileceği şekilde aktarıyor. Bu çizimler de dünya çapında viral oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakalım neler var?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hep tuzak...
Olur öyle.
Robotlara hizmet etmek...
Aslında aynı şeyler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kamera işi çözülemedi.
👇
Kimin için?
Acayip rahatsız etti.
Global bir fenomen...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Roller değişti.
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın