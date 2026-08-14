Ne Giyeceğini Bulamayanlara: Bu Yazın En Trend Kombinleri
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Dolabın dolu ama yine de “Ben bugün ne giyeceğim?” diye aynanın karşısında kaldığın günler varsa yalnız değilsin. 😅 Yazın sıcağında hem rahat hem de özenli görünmek istiyoruz ama kombin yapmak bazen gereğinden fazla zorlaşabiliyor. Neyse ki birkaç doğru parça ve küçük dokunuşla işi çok daha kolay hale getirmek mümkün.
Hadi bu yaz ilham alabileceğin kombinlere birlikte bakalım! 👗☀️
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Yazın “ne giysem?” krizinin en garanti çözümü!
Tığ işi takımlar bu yaz plajdan şehre taşınıyor.
Slip elbise + oversize gömlek ikilisi her durumda kurtarıcı.
Bermuda şortlarla biraz “şehirli yaz insanı” havasına giriyoruz.
Pijama pantolonları artık sadece evde giymiyoruz.
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Boho maxi etekler geri döndü, hem de bayağı iddialı şekilde.
Sportif parçaları sadece spor salonuna göndermiyoruz.
Transparan etekleri basic parçalarla sakinleştiriyoruz.
Kargo pantolon + crop top hâlâ cool görünmenin kısa yolu.
Beyaz jean yazın minimal kombin sevenlerini kurtarıyor.
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Kombin tamam da, kırışıklıklar bütün havayı bozmasın!
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