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Ne Giyeceğini Bulamayanlara: Bu Yazın En Trend Kombinleri

etiket Ne Giyeceğini Bulamayanlara: Bu Yazın En Trend Kombinleri

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
14.08.2026 - 16:31
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Dolabın dolu ama yine de “Ben bugün ne giyeceğim?” diye aynanın karşısında kaldığın günler varsa yalnız değilsin. 😅 Yazın sıcağında hem rahat hem de özenli görünmek istiyoruz ama kombin yapmak bazen gereğinden fazla zorlaşabiliyor. Neyse ki birkaç doğru parça ve küçük dokunuşla işi çok daha kolay hale getirmek mümkün. 

Hadi bu yaz ilham alabileceğin kombinlere birlikte bakalım! 👗☀️

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Yazın “ne giysem?” krizinin en garanti çözümü!

Yazın “ne giysem?” krizinin en garanti çözümü!

Yazın dolabın karşısında 20 dakika düşünüp sonunda yine beyazlara sarılıyorsan yalnız değilsin. 😅 Beyaz keten şort, üzerine basic bir atlet ve hafif oversize bir keten gömlek… Daha ne olsun?

Tığ işi takımlar bu yaz plajdan şehre taşınıyor.

Tığ işi takımlar bu yaz plajdan şehre taşınıyor.

Tığ işi parçaları görünce aklına direkt plaj geliyorsa biraz güncelleme zamanı! Özellikle crop üst ve midi etekten oluşan örgü takımlar bu yaz bayağı iş görüyor. Altına düz sandalet, omzuna minik bir hasır çanta ekleyince tatilden çıkıp akşam yemeğine gidiyormuş havası geliyor.

Slip elbise + oversize gömlek ikilisi her durumda kurtarıcı.

Slip elbise + oversize gömlek ikilisi her durumda kurtarıcı.

Dolabında bir slip elbise varsa onun kıymetini bil çünkü yaz boyunca kendisinden epey faydalanacağız. 😌 Üzerine açık renk, bol bir gömlek geçir; gündüz sandaletle kullan, akşam biraz takı ve şık bir çantayla havayı değiştir.

Bermuda şortlarla biraz “şehirli yaz insanı” havasına giriyoruz.

Bermuda şortlarla biraz “şehirli yaz insanı” havasına giriyoruz.

Mini şorta her gün enerjin olmayabilir, uzun pantolon desen sıcaktan mümkün değil… İşte Bermuda tam burada devreye giriyor. Krem bir Bermuda şortu çizgili gömlek, ince kemer ve loafer ile eşleştirince bir anda çok daha derli toplu bir görünüm çıkıyor. Hem ofise gider hem kahveye gider hem de “Ben böyle giyiniyorum zaten” rahatlığı verir. 😎

Pijama pantolonları artık sadece evde giymiyoruz.

Pijama pantolonları artık sadece evde giymiyoruz.

Bunu birkaç yıl önce söylesek “Evden pijamayla mı çıkacağız?” derdik ama moda yine yapacağını yaptı. 😅 Akışkan, bol kesimli ve hafif desenli pijama pantolonlarını beyaz bir atletle eşleştir; altına sandalet, eline büyük bir çanta… Tamamdır!

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Boho maxi etekler geri döndü, hem de bayağı iddialı şekilde.

Boho maxi etekler geri döndü, hem de bayağı iddialı şekilde.

Uçuş uçuş maxi etekler, dantel detaylı bluzlar, uzun kolyeler, püsküllü çantalar… Evet, bohem tarafımız yeniden göreve çağrıldı. 😅 Özellikle açık tonlarda desenli bir maxi eteği salaş beyaz bir bluzla birleştirdiğinde fazla düşünmeden güçlü bir kombin elde ediyorsun.

Sportif parçaları sadece spor salonuna göndermiyoruz.

Sportif parçaları sadece spor salonuna göndermiyoruz.

Sportif parçaları biraz daha sade ve nötr renklerle bir araya getirince ortaya günlük hayatta rahatça kullanılabilecek bayağı cool bir görünüm çıkıyor. Özellikle bütün gün dışarıda olacağın günlerin kurtarıcısı olabilir.

Transparan etekleri basic parçalarla sakinleştiriyoruz.

Transparan etekleri basic parçalarla sakinleştiriyoruz.

Transparan etek görünce “Ben bunu nereye giyerim?” diye düşünmüş olabilirsin. Cevap: Sandığından çok daha fazla yere. 😌 İçine kısa astarlı bir parça, üzerine dümdüz beyaz bir tişört ve sade sandalet eklediğinde transparanlık göz korkutan bir detay olmaktan çıkıp kombinin en havalı kısmına dönüşüyor. Buradaki formül basit: Alt parça konuşuyorsa üst taraf biraz sessiz kalsın.

Kargo pantolon + crop top hâlâ cool görünmenin kısa yolu.

Kargo pantolon + crop top hâlâ cool görünmenin kısa yolu.

Kargo pantolonlar yazın da bizi bırakmıyor ama bu kez daha hafif kumaşlar ve açık tonlarla geliyor.  “Çok uğraşmadım ama nedense çok iyi oldu” kategorisinin güçlü adaylarından biri.

Beyaz jean yazın minimal kombin sevenlerini kurtarıyor.

Beyaz jean yazın minimal kombin sevenlerini kurtarıyor.

Az parçayla çok iyi görünmek isteyenler için yazlık formülümüz hazır: Beyaz jean + basic üst + güzel aksesuar, bitti gitti!

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Kombin tamam da, kırışıklıklar bütün havayı bozmasın!

Kombin tamam da, kırışıklıklar bütün havayı bozmasın!

En trend parçaları seçtin, aksesuarları taktın, aynaya son bir bakış attın… Bir dakika, o gömleğin kırışıklıkları da bizimle mi geliyor? 😅 İşte kombinin son dokunuşu tam burada başlıyor. Philips Azur 8000 Serisi’nin akıllı otomatik buhar teknolojisi, yeni hareket sensörü sayesinde ütüyü nasıl hareket ettirdiğini algılıyor ve buhar akışını hareketlerine göre otomatik olarak ayarlıyor. Sen kumaşın yönüne uygun, kontrollü hareketlerle ilerliyorsun; ütü de sana ayak uyduruyor. Çünkü bazen iyi bir kombini “çok iyi” gösteren şey yeni bir parça değil, o parçanın üzerinde gerçekten iyi durması!

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miray soysal
miray soysal
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