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Etiyopya’dan Kolombiya’ya Kahve Çekirdeklerini Anlatıyoruz!

etiket Etiyopya’dan Kolombiya’ya Kahve Çekirdeklerini Anlatıyoruz!

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
14.08.2026 - 17:01
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Kahvenin yolculuğu, çekirdeğin yetiştiği topraklarla başlar. Etiyopya’nın çiçeksi aromalarından Kolombiya’nın dengeli tatlarına kadar her kahve çekirdeği kendine özgü bir hikaye taşır. Farklı bölgelerin sunduğu bu eşsiz lezzetleri keşfetmeye hazır mısın?

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Kahvenin doğduğu topraklar Etiyopya!

Kahvenin doğduğu topraklar Etiyopya!

Kahve dünyasının kalbi Etiyopya’da atıyor desek abartmış olmayız; çünkü bu sihirli meyve yüzyıllar önce tam da bu topraklarda keşfedildi. Keçilerinin bir çalıyı yedikten sonra yerinde duramadığını fark eden bir çobanın o anki şaşkınlığı, bugün sabahları uyanmak için can attığımız o enfes kokunun ilk adımı oldu aslında.

Yüksek rakımın getirdiği o parlak ve canlı asidite ezberleri bozar!

Yüksek rakımın getirdiği o parlak ve canlı asidite ezberleri bozar!

Deniz seviyesinden tam 2200 metre yüksekte yetişen bu çekirdekler, sert ve acı kahve sevenleri şaşırtacak kadar hafif ve asidik. Ağzında bıraktığı o ekşimsi ama aşırı ferahlatıcı tat, Etiyopya kahvesini gerçek kahve gurmelerinin bir numaralı sevgilisi yapmaya yetiyor.

Geleneksel yöntemlerle kurutulan bu çekirdekler doğallığın tanımı!

Geleneksel yöntemlerle kurutulan bu çekirdekler doğallığın tanımı!

Etiyopya’da kahveler genellikle güneşte, devasa ahşap yataklar üzerinde upuzun süre doğal yöntemlerle kurutulur. Bu bildiğimiz eski usul dokunuş, meyvenin tüm o tatlı şekerinin ve aromasının çekirdeğin içine buram buram hapsolmasını sağlıyor.

Şimdi rotayı güney amerika’ya çeviriyoruz: her mevsim taze kahve sunan Kolombiya!

Şimdi rotayı güney amerika’ya çeviriyoruz: her mevsim taze kahve sunan Kolombiya!

Etiyopya’nın o vahşi ve mistik havasından çıkıp, kahve üretiminin kitabını yazmış olan Kolombiya’ya doğru uzun bir yolculuğa çıkıyoruz şimdi. And Dağları’nın o kendine has iklimi sayesinde Kolombiya, yılın her dönemi dünyaya kesintisiz ve taze kahve göndermeyi başaran bir süper güç.

Karamel ve çikolata notalarıyla Kolombiya kahvesi tam bir klasik!

Karamel ve çikolata notalarıyla Kolombiya kahvesi tam bir klasik!

Eğer kahvede meyve ekşiliği ya da çiçek kokusu yerine daha tatlı ve yoğun aromalar arıyorsan, Kolombiya senin kesinlikle doğru adresin. Sıcak bir yudum aldığında hissettiğin o karamel, esmer şeker ve fındık notaları insanın içini ısıtacak cinsten.

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Kusursuz dengesi sayesinde her damak tadına hitap etmeyi başarır!

Kolombiya kahvesi ne çok serttir ne de su gibi hafif; o tam anlamıyla 'orta yolun' ve mükemmel dengenin dünyadaki karşılığıdır.

Yıkama yöntemiyle işlenen bu çekirdekler size berrak bir kahve deneyimi sunar!

Kolombiya’daki üreticiler, kahve meyvesini çekirdeğinden ayırmak için genellikle gelişmiş yıkama yöntemlerini kullanırlar. Bu titiz ve bol sulu süreç sayesinde fincanında hiçbir garip tortu kalmaz; her yudumda pürüzsüz ve net bir lezzet alırsın.

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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