Etiyopya’dan Kolombiya’ya Kahve Çekirdeklerini Anlatıyoruz!

Kahve dünyasının kalbi Etiyopya’da atıyor desek abartmış olmayız; çünkü bu sihirli meyve yüzyıllar önce tam da bu topraklarda keşfedildi. Keçilerinin bir çalıyı yedikten sonra yerinde duramadığını fark eden bir çobanın o anki şaşkınlığı, bugün sabahları uyanmak için can attığımız o enfes kokunun ilk adımı oldu aslında.