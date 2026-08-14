Etiyopya’dan Kolombiya’ya Kahve Çekirdeklerini Anlatıyoruz!
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Kahvenin yolculuğu, çekirdeğin yetiştiği topraklarla başlar. Etiyopya’nın çiçeksi aromalarından Kolombiya’nın dengeli tatlarına kadar her kahve çekirdeği kendine özgü bir hikaye taşır. Farklı bölgelerin sunduğu bu eşsiz lezzetleri keşfetmeye hazır mısın?
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Kahvenin doğduğu topraklar Etiyopya!
Yüksek rakımın getirdiği o parlak ve canlı asidite ezberleri bozar!
Geleneksel yöntemlerle kurutulan bu çekirdekler doğallığın tanımı!
Şimdi rotayı güney amerika’ya çeviriyoruz: her mevsim taze kahve sunan Kolombiya!
Karamel ve çikolata notalarıyla Kolombiya kahvesi tam bir klasik!
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Kusursuz dengesi sayesinde her damak tadına hitap etmeyi başarır!
Yıkama yöntemiyle işlenen bu çekirdekler size berrak bir kahve deneyimi sunar!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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