Neden Yapmamız Gereken Şeyi Son Dakikaya Bırakıyoruz? Ertelemenin Asıl Sebebi Tembellik Olmayabilir

“Ben tembelim” dediğimizde davranışı kimliğe dönüştürürüz. Oysa “Bu işi neden erteliyorum?” sorusu davranış ile benlik arasına düşünmek için küçük bir mesafe koyar. Belki görev sıkıcıdır, belki nereden başlayacağımızı bilmiyoruzdur, belki hata yapmaktan korkuyoruzdur. Belki de işin kendisi değil, onun hakkımızda söyleyebileceği şey bizi ürkütüyordur.

Modern insanın ertelemeyle ilişkisi, zamanın kendisinden çok gelecekteki benliğiyle yaptığı bir pazarlıktır. Şimdiki ben rahatsızlıktan kaçarken, gelecekteki bene daha dar bir zaman, daha büyük bir kaygı ve biraz da suçluluk bırakır. Bazen daha doğru bir soru yeterlidir: “Neden yapmıyorum?” yerine “Bunu yapmaya başladığımda ne hissedeceğimden kaçıyorum?” Çünkü insan kimi zaman yapılacak işten değil, başarısız olmaktan, yetersiz görünmekten, kusurlu olmaktan ya da kendi sınırlarıyla karşılaşmaktan kaçar.

Bir işi tamamlamaya değil, kusurlu olma ihtimaline rağmen hayatın içine yeniden girmeye razı olmak….