Neden Yapmamız Gereken Şeyi Son Dakikaya Bırakıyoruz? Ertelemenin Asıl Sebebi Tembellik Olmayabilir
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Hepimizin zihninde, sessizce yer kaplayan bir “sonra” vardır. Yazılması gereken rapor, başlanması gereken tez, cevaplanacak mesaj, çalışılacak sınav… Yapmamız gerektiğini bilir, hatta yapmadığımız her dakika iş, zihnimizde biraz daha ağırlaşır. Yine de tam başlayacakken telefon elimizde belirir, kahve daha acil görünür, masanın üzerindeki küçük bir dağınıklık birden hayatî önem kazanır. Sonra kendimize o tanıdık sözü veririz: “Yarın kesin başlayacağım.” Yarın gelir, bazen değişen yalnızca takvimdeki tarihtir.
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Erteleme karşısında insanın kendisine verdiği ilk hüküm çoğu zaman ahlakîdir: “Tembelim, iradesizim, disiplinsizim.”
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Alfred Adler’in bireysel psikolojisi burada başka bir kapı açar.
Bu noktada mükemmeliyetçilik de sahneye çıkar.
Bu yüzden erteleme yalnızca takvimle kurduğumuz problemli bir ilişki değildir; zaman zaman benlik değerimizle kurduğumuz ilişkinin de bir yansımasıdır.
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