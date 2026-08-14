Ronaldo Evleniyor Sanıp Başkasının Düğününe Akın Ettiler
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Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodríguez’in Madeira’da evleneceği söylentisi yüzlerce kişiyi Funchal Katedrali’nin önünde topladı. Kiliseye gelen turistler, gazeteciler ve futbolseverler dünyaca ünlü çifti görmeyi beklerken içeride evlenenlerin Nicole ve Fábio isimli başka bir çift olduğu ortaya çıktı.
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Gelin kiliseye girmekte zorlandı
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Ronaldo üç gün sonra gerçekten evlendi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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