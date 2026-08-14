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Yaşam
Ronaldo Evleniyor Sanıp Başkasının Düğününe Akın Ettiler

Ronaldo Evleniyor Sanıp Başkasının Düğününe Akın Ettiler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.08.2026 - 17:28
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Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodríguez’in Madeira’da evleneceği söylentisi yüzlerce kişiyi Funchal Katedrali’nin önünde topladı. Kiliseye gelen turistler, gazeteciler ve futbolseverler dünyaca ünlü çifti görmeyi beklerken içeride evlenenlerin Nicole ve Fábio isimli başka bir çift olduğu ortaya çıktı.

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Gelin kiliseye girmekte zorlandı

Gelin kiliseye girmekte zorlandı

Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodríguez’in 8 Ağustos Cumartesi günü Madeira Adası’ndaki Funchal Katedrali’nde evleneceğine ilişkin söylenti sosyal medyada hızla yayıldı. Ronaldo’nun ailesi ile katedral yetkilileri hafta boyunca söz konusu iddiayı yalanlasa da açıklamalar kalabalığın önüne geçemedi.

Düğün günü katedralin çevresi gazeteciler, turistler ve Ronaldo hayranlarıyla doldu. Kalabalık, ünlü futbolcunun gelişini beklerken kilisede evlenmeye hazırlanan gerçek çiftin Nicole ve Fábio olduğu anlaşıldı.

Funchal Katedrali tarafından yapılan açıklamada Nicole’nin kalabalık nedeniyle kiliseye girmekte zorlandığı belirtildi. Görevliler, çiftin nikâh töreninin başlayabilmesi için kapıları kapatmak zorunda kaldı. Bir düğün davetlisi ise beklenmedik ilgi nedeniyle kendilerini ünlüler gibi hissettiklerini söyledi.

Katedral, törenden sonra Nicole ve Fábio’nun fotoğrafını paylaşarak çifti kutladı. Ronaldo da yaşanan karışıklığı konu alan bir sosyal medya paylaşımına gülerek karşılık verdi.

Ronaldo üç gün sonra gerçekten evlendi

Ronaldo üç gün sonra gerçekten evlendi

Funchal Katedrali’ndeki yanlış düğünden yalnızca üç gün sonra sürpriz bir gelişme yaşandı. Cristiano Ronaldo ve uzun süredir birlikte olduğu Georgina Rodríguez, 11 Ağustos’ta Cascais’te düzenlenen özel bir törenle evlendi.

Ronaldo’nun menajerlik ekibi nikâhı doğrularken çift, sosyal medya hesaplarından alyanslarını gösteren bir fotoğraf yayımladı. Törenin Funchal’daki söylentinin aksine kalabalıklardan uzak ve sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Böylece Madeira’da yüzlerce kişinin başka bir çiftin düğününe akın etmesine yol açan söylenti yanlış çıktı ancak Ronaldo ve Georgina yalnızca birkaç gün sonra gerçekten evlendi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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