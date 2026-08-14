Ronaldo Evleniyor Sanıp Başkasının Düğününe Akın Ettiler

Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodríguez’in 8 Ağustos Cumartesi günü Madeira Adası’ndaki Funchal Katedrali’nde evleneceğine ilişkin söylenti sosyal medyada hızla yayıldı. Ronaldo’nun ailesi ile katedral yetkilileri hafta boyunca söz konusu iddiayı yalanlasa da açıklamalar kalabalığın önüne geçemedi.

Düğün günü katedralin çevresi gazeteciler, turistler ve Ronaldo hayranlarıyla doldu. Kalabalık, ünlü futbolcunun gelişini beklerken kilisede evlenmeye hazırlanan gerçek çiftin Nicole ve Fábio olduğu anlaşıldı.

Funchal Katedrali tarafından yapılan açıklamada Nicole’nin kalabalık nedeniyle kiliseye girmekte zorlandığı belirtildi. Görevliler, çiftin nikâh töreninin başlayabilmesi için kapıları kapatmak zorunda kaldı. Bir düğün davetlisi ise beklenmedik ilgi nedeniyle kendilerini ünlüler gibi hissettiklerini söyledi.

Katedral, törenden sonra Nicole ve Fábio’nun fotoğrafını paylaşarak çifti kutladı. Ronaldo da yaşanan karışıklığı konu alan bir sosyal medya paylaşımına gülerek karşılık verdi.