article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Her 10 Erkekten 4’ü Olimpiyatlara Katılabileceğini Düşünüyor

Her 10 Erkekten 4’ü Olimpiyatlara Katılabileceğini Düşünüyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.08.2026 - 16:36
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Birleşik Krallık’ta 2 bin yetişkinle gerçekleştirilen araştırma, erkeklerin kendi sportif yeteneklerine duyduğu güveni ortaya koydu. Erkek katılımcıların yüzde 38’i, profesyonel antrenör desteği alıp sıkı bir program uygulamaları halinde Los Angeles 2028 Olimpiyatları için gerekli düzeye ulaşabileceklerini düşünüyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

En fazla şans verdikleri branş futbol oldu

En fazla şans verdikleri branş futbol oldu

Vauxhall tarafından OnePoll’e yaptırılan ulusal araştırma, Haziran 2026’da gerçekleştirildi. Bütün katılımcılar değerlendirildiğinde Britanyalıların yüzde 26’sı, tam zamanlı antrenmana hemen başlamaları durumunda 2028 Olimpiyatları’na katılabileceklerine inandığını belirtti.

Bu oran erkekler arasında yüzde 38’e çıktı. Aynı orandaki erkek katılımcı, genel sportif yeteneğinin ortalamanın üzerinde olduğunu söyledi. Kadınlarda kendisini ortalamanın üzerinde görenlerin oranı ise yüzde 18’de kaldı.

Katılımcıların kendilerine en fazla şans verdiği branş yüzde 17 ile futbol oldu. Futbolu yüzde 11’er oranla tenis ve yüzme izledi. Araştırmaya katılanların yüzde 26’sı, fırsat verilmesi durumunda seçtiği branştaki profesyonel bir sporcuyu yenebileceğini de düşündüğünü söyledi.

Buna karşılık jimnastik, katılımcıların yüzde 45’i tarafından öğrenilmesi en zor Olimpiyat sporu olarak gösterildi. Dalış yüzde 33, judo ise yüzde 23 ile en zor görülen diğer branşlar arasında yer aldı.

Bazıları 100 metreyi 15 saniyenin altında koşabileceğini söyledi

Bazıları 100 metreyi 15 saniyenin altında koşabileceğini söyledi

Araştırmaya katılan erkeklerin yüzde 12’si, 100 metreyi 15 saniyeden daha kısa sürede koşabileceğini iddia etti. Buna karşın katılımcıların yüzde 20’si daha önce 100 metre koşmayı hiç denemediğini belirtti.

Katılımcılar bisiklet konusunda da kendilerine güvendi. Yüzde 6’lık bir kesim, hareket halindeyken başlayan 200 metrelik bisiklet yarışını 24 saniyede tamamlayabileceğini düşündüğünü söyledi.

Araştırmada Britanyalıların yüzde 33’ü sportif başarı için öz güvenin doğal yetenekten daha önemli olduğuna inandığını belirtti. Katılımcıların yüzde 67’si rekabet ortamında daha iyi performans gösterdiğini söylerken bu oran erkeklerde yüzde 74’e yükseldi.

Olimpiyatların spora yönelme üzerinde olumlu bir etkisi de görüldü. Katılımcıların yüzde 24’ü, Olimpiyatları izledikten sonra yeni bir spora başladığını veya bıraktığı bir branşa yeniden döndüğünü ifade etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın