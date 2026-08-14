Her 10 Erkekten 4’ü Olimpiyatlara Katılabileceğini Düşünüyor

Araştırmaya katılan erkeklerin yüzde 12’si, 100 metreyi 15 saniyeden daha kısa sürede koşabileceğini iddia etti. Buna karşın katılımcıların yüzde 20’si daha önce 100 metre koşmayı hiç denemediğini belirtti.

Katılımcılar bisiklet konusunda da kendilerine güvendi. Yüzde 6’lık bir kesim, hareket halindeyken başlayan 200 metrelik bisiklet yarışını 24 saniyede tamamlayabileceğini düşündüğünü söyledi.

Araştırmada Britanyalıların yüzde 33’ü sportif başarı için öz güvenin doğal yetenekten daha önemli olduğuna inandığını belirtti. Katılımcıların yüzde 67’si rekabet ortamında daha iyi performans gösterdiğini söylerken bu oran erkeklerde yüzde 74’e yükseldi.

Olimpiyatların spora yönelme üzerinde olumlu bir etkisi de görüldü. Katılımcıların yüzde 24’ü, Olimpiyatları izledikten sonra yeni bir spora başladığını veya bıraktığı bir branşa yeniden döndüğünü ifade etti.