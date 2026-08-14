Her 10 Erkekten 4’ü Olimpiyatlara Katılabileceğini Düşünüyor
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Birleşik Krallık’ta 2 bin yetişkinle gerçekleştirilen araştırma, erkeklerin kendi sportif yeteneklerine duyduğu güveni ortaya koydu. Erkek katılımcıların yüzde 38’i, profesyonel antrenör desteği alıp sıkı bir program uygulamaları halinde Los Angeles 2028 Olimpiyatları için gerekli düzeye ulaşabileceklerini düşünüyor.
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En fazla şans verdikleri branş futbol oldu
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Bazıları 100 metreyi 15 saniyenin altında koşabileceğini söyledi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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