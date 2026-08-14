Kredi Kartı Aidatı Nedir? Kart Ücretleri ve Nakit Avans Hakkında Bilgiler

Çektiğiniz nakit tutarı bir sonraki ay tek seferde ödemekte zorlanacağınızı düşünüyorsanız, borcunuzu vadeli taksitlere bölerek geri ödemeyi tercih edebilirsiniz. Taksitli nakit avans sisteminde prim ve faiz oranları daha işlem başında sabitlendiği için, her ay ne kadar ödeyeceğinizi net olarak bilir ve bütçenizi buna göre planlarsınız. Bu yöntem, dosya masrafı veya hayat sigortası gibi ekstra uğraşlar gerektirmediği için tüketici kredisi çekmeye kıyasla çok daha hızlı sonuç veriyor.