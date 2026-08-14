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Kıskandığını Asla Belli Etmeyen 4 Burç

Kıskandığını Asla Belli Etmeyen 4 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.08.2026 - 17:03
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Kıskançlık herkeste aynı biçimde ortaya çıkmıyor. Bazıları hissettiklerini hemen dile getirirken bazıları sakin görünmeyi, konuyu analiz etmeyi veya sessizce mesafe koymayı tercih ediyor. Astrolojik yorumlara göre kıskandığını belli etmemek konusunda özellikle dört burç öne çıkıyor.

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Başak

Başak

Başak burcu, duygularını dışa vurmak yerine önce ne yaşadığını anlamaya çalışır. Kıskandığında karşısındaki kişiyi sorguya çekmek veya büyük bir tepki göstermek yerine ayrıntıları incelemeye başlar.

Normalden daha sessiz davranması, küçük hataları eleştirmesi ya da belirgin biçimde mesafe koyması kıskançlığının dolaylı işaretleri olabilir. Ancak kontrolünü kaybetmiş görünmek istemediği için asıl duygusunu çoğu zaman saklar.

Oğlak

Oğlak

Oğlak burcu için güçlü ve kendinden emin görünmek önemlidir. Kıskandığını açıkça itiraf etmek, ona göre savunmasızlığını göstermek anlamına gelebilir. Bu nedenle hislerini belli etmek yerine soğukkanlılığını korumaya çalışır.

Kıskançlığını işe, başarıya veya rekabete yönlendirebilir. O anda tepki göstermese bile yaşananları unutmaz; konuyu çok daha sonra, duyguları yatıştığında gündeme getirebilir.

Kova

Kova

Kova burcu bağımsızlığına verdiği önem nedeniyle kıskanç biri olarak görülmekten özellikle kaçınır. Rahatsız olduğu bir durumla karşılaştığında duygularını mantıklı açıklamalarla bastırmaya çalışabilir.

Dışarıdan ilgisiz ve rahat görünse de iletişimi azaltması veya aniden uzaklaşması hissettiklerinin ipucunu verebilir. Kıskançlığını doğrudan ifade etmek yerine meseleyi zihninde çözmeyi tercih eder.

Terazi

Terazi

Terazi burcu huzursuzluk yaratacak tartışmalardan ve açık çatışmalardan hoşlanmaz. Kıskandığında bile sosyal uyumunu koruyabilir, gülümsemeyi sürdürebilir ve hiçbir sorun yokmuş gibi davranabilir.

Yaşadığı rahatsızlık genellikle sessizleşmesi, kararsızlaşması veya karşısındaki kişiye belli belirsiz mesafe koymasıyla ortaya çıkar. Doğrudan yüzleşmek yerine duygularının kendiliğinden geçmesini bekleyebilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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