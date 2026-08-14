Kıskandığını Asla Belli Etmeyen 4 Burç

Oğlak burcu için güçlü ve kendinden emin görünmek önemlidir. Kıskandığını açıkça itiraf etmek, ona göre savunmasızlığını göstermek anlamına gelebilir. Bu nedenle hislerini belli etmek yerine soğukkanlılığını korumaya çalışır.

Kıskançlığını işe, başarıya veya rekabete yönlendirebilir. O anda tepki göstermese bile yaşananları unutmaz; konuyu çok daha sonra, duyguları yatıştığında gündeme getirebilir.