Sürpriz Kariyer Hamlesi: Hande Erçel Evini Tutu, Ay Sonu Londra’ya Gidiyor!
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Oyuncu Hande Erçel, kariyerinde yepyeni bir sayfa açıyor. Kendi yazdığı hikayeleri dijital platformlarda diziye dönüştürmeye hazırlanan ünlü isim, senaryo ve dil eğitimi almak üzere Ağustos ayının sonunda Londra'nın yolunu tutacak.
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Ekranların sevilen yüzü Hande Erçel, oyunculuk serüvenine kamera arkasında da güçlü bir yön vermeye hazırlanıyor.
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Müge Dağıstanlı Elele’de şu ifadeleri kullandı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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