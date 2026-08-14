Sürpriz Kariyer Hamlesi: Hande Erçel Evini Tutu, Ay Sonu Londra’ya Gidiyor!

Elele’den Müge DAğıstanlı’nın haberine göre; Bir süredir sessiz sedasız kendi taslaklarını kaleme alan ünlü oyuncu, bu tutkusunu profesyonel bir boyuta taşıyarak projelerini dev dijital platformlarda izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor. Kendi hayal dünyasından süzülen bu metinleri usta bir senarist grubuyla birlikte televizyon formatına uyarlamak için kolları sıvayan Erçel, vizyonunu genişletmek adına önemli bir yurt dışı eğitimine çıkma kararı aldı.

Ağustos ayının son günlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'ya uçacak olan başarılı isim, burada kendini oldukça yoğun bir akademik programın içine bırakacak. Yurt dışı macerasında sadece yabancı dil pratiğini ilerletmekle kalmayacak, aynı zamanda alanında tanınmış bir eğitim kurumunda yaratıcı yazarlık ve senaryo kurgusu üzerine kapsamlı dersler görecek. Kalemini güçlendirmek isteyen oyuncunun, son bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde büyük bir kısmı dram türünde olan altı ya da yedi farklı öykü dosyasını çoktan tamamladığı ifade ediliyor.

Kariyerindeki bu cesur ve üretken dönüşümde Erçel'e en büyük manevi gücü ise özel hayatındaki partneri sağlıyor. Ünlü yapımcı Onur Güvenatam, sevgilisinin yazarlık konusundaki bu heyecanlı yolculuğunda onu yalnız bırakmayarak sektördeki derin tecrübesiyle en önemli motivasyon kaynağı konumunda bulunuyor. Görünen o ki, yakın gelecekte ünlü yıldızı sadece kamera önündeki performansıyla değil, imza attığı sürükleyici hikayelerle jeneriklerde de sıkça göreceğiz.