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Sürpriz Kariyer Hamlesi: Hande Erçel Evini Tutu, Ay Sonu Londra’ya Gidiyor!

Sürpriz Kariyer Hamlesi: Hande Erçel Evini Tutu, Ay Sonu Londra’ya Gidiyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.08.2026 - 14:07
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Oyuncu Hande Erçel, kariyerinde yepyeni bir sayfa açıyor. Kendi yazdığı hikayeleri dijital platformlarda diziye dönüştürmeye hazırlanan ünlü isim, senaryo ve dil eğitimi almak üzere Ağustos ayının sonunda Londra'nın yolunu tutacak.

Kaynak: Müge Dağıstanlı / Elele

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Ekranların sevilen yüzü Hande Erçel, oyunculuk serüvenine kamera arkasında da güçlü bir yön vermeye hazırlanıyor.

Ekranların sevilen yüzü Hande Erçel, oyunculuk serüvenine kamera arkasında da güçlü bir yön vermeye hazırlanıyor.

Elele’den Müge DAğıstanlı’nın haberine göre; Bir süredir sessiz sedasız kendi taslaklarını kaleme alan ünlü oyuncu, bu tutkusunu profesyonel bir boyuta taşıyarak projelerini dev dijital platformlarda izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor. Kendi hayal dünyasından süzülen bu metinleri usta bir senarist grubuyla birlikte televizyon formatına uyarlamak için kolları sıvayan Erçel, vizyonunu genişletmek adına önemli bir yurt dışı eğitimine çıkma kararı aldı.

Ağustos ayının son günlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'ya uçacak olan başarılı isim, burada kendini oldukça yoğun bir akademik programın içine bırakacak. Yurt dışı macerasında sadece yabancı dil pratiğini ilerletmekle kalmayacak, aynı zamanda alanında tanınmış bir eğitim kurumunda yaratıcı yazarlık ve senaryo kurgusu üzerine kapsamlı dersler görecek. Kalemini güçlendirmek isteyen oyuncunun, son bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde büyük bir kısmı dram türünde olan altı ya da yedi farklı öykü dosyasını çoktan tamamladığı ifade ediliyor.

Kariyerindeki bu cesur ve üretken dönüşümde Erçel'e en büyük manevi gücü ise özel hayatındaki partneri sağlıyor. Ünlü yapımcı Onur Güvenatam, sevgilisinin yazarlık konusundaki bu heyecanlı yolculuğunda onu yalnız bırakmayarak sektördeki derin tecrübesiyle en önemli motivasyon kaynağı konumunda bulunuyor. Görünen o ki, yakın gelecekte ünlü yıldızı sadece kamera önündeki performansıyla değil, imza attığı sürükleyici hikayelerle jeneriklerde de sıkça göreceğiz.

Müge Dağıstanlı Elele’de şu ifadeleri kullandı:

Müge Dağıstanlı Elele’de şu ifadeleri kullandı:

Hande Erçel bir süredir hikayeler yazıyor. Bunları senaryo ekibiyle çalışarak dijital platformlara dizi olarak verecek. Oyuncu bu konuda bir adım daha attı. Ağustos sonu Londra’ya gidecek. İngilizce derslerin yanısıra hikaye yazarlığı ve senaryo üzerine bir okula başlayacak. Bu konudaki en büyük destekçisi ise ünlü yapımcı sevgilisi Onur Güvenatam. Hande Erçel’in bir yıl içinde 6-7 hikaye kaleme aldığı, bunların bir kısmının dram olduğunu da söyleyelim.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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