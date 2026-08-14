LGS ve YKS Soruları Değişiyor: Yusuf Tekin Açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatın uygulanmasıyla sınavlardaki soruların da buna göre hazırlanmasının doğal olduğunu belirtti. Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

'Şu an ne bizim ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Ne liselere geçişte ne de üniversiteye geçişte. Ne değişmesi lazım? Hem liselere geçiş hem üniversiteye geçiş sınavları müfredattan olduğuna göre, eski müfredata göre olan soruların önümüzdeki yıldan itibaren artık bir esprisi kalmayacak. Şu anda hem ÖSYM hem Bakanlık olarak, bu yıl değil de bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyoruz yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak.'