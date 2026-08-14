article/comments
article/share
Haberler
Gündem
LGS ve YKS Soruları Değişiyor: Yusuf Tekin Açıkladı

LGS ve YKS Soruları Değişiyor: Yusuf Tekin Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
14.08.2026 - 14:17
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Son günlerde sosyal medya platformlarında LGS ve YKS'nin değişeceğine dair pek çok iddia gündeme geldi. Söz konusu iddialara Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den yanıt geldi. Bakan Tekin, sınav sisteminde bir değişiklik olmayacağını belirtti ve sorulara dikkat çekti. Tekin, “Sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

LGS ve YKS değişiyor mu?

LGS ve YKS değişiyor mu?

BOSPHORUS Diplomasi Forumu’nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son günlerde artan “LGS ve YKS değişecek” iddialarına dair açıklamalarda bulundu. Tekin, YÖK’ün ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın gündeminde sınav sisteminin değişmesine ilişkin bir adım olmadığını açıkladı. 

LGS ve YKS’de sınavın içeriği ve soru havuzu için hazırlıklara başlandığını dile getiren Tekin, şunları dedi:

“Şu an ne bizim gündemimizde, ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Hem ÖSYM hem bizim bakanlığımız bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyor. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak.”

LGS ve YKS soruları nasıl olacak?

LGS ve YKS soruları nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatın uygulanmasıyla sınavlardaki soruların da buna göre hazırlanmasının doğal olduğunu belirtti. Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

'Şu an ne bizim ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Ne liselere geçişte ne de üniversiteye geçişte. Ne değişmesi lazım? Hem liselere geçiş hem üniversiteye geçiş sınavları müfredattan olduğuna göre, eski müfredata göre olan soruların önümüzdeki yıldan itibaren artık bir esprisi kalmayacak. Şu anda hem ÖSYM hem Bakanlık olarak, bu yıl değil de bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyoruz yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
7
5
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın