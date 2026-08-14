LGS ve YKS Soruları Değişiyor: Yusuf Tekin Açıkladı
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Son günlerde sosyal medya platformlarında LGS ve YKS'nin değişeceğine dair pek çok iddia gündeme geldi. Söz konusu iddialara Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den yanıt geldi. Bakan Tekin, sınav sisteminde bir değişiklik olmayacağını belirtti ve sorulara dikkat çekti. Tekin, “Sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak' dedi.
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LGS ve YKS değişiyor mu?
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LGS ve YKS soruları nasıl olacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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