article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Binlerce Randevu Tek Tek İptal Edilebilir: 4 Ülkeden Türkiye İçin Vize Hamlesi

Binlerce Randevu Tek Tek İptal Edilebilir: 4 Ülkeden Türkiye İçin Vize Hamlesi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
14.08.2026 - 13:51
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Vize başvurularını kilitleyen ve milyonlarca vatandaşı mağdur eden karaborsa çetelerine gerçekleştirilen operasyonun ardından 'Vize randevularında değişiklik olacak mı?' sorusu gündeme geldi. İddialara göre usulsüz yollarla alınan binlerce randevu iptal edilebilir, 4 ülke yeni adım atarak randevu sürelerini kısaltabilir.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Vize çetesi yaklaşık 41 bin kişiden 900 milyon TL'nin üzerinde menfaat elde etmişti.

Vize çetesi yaklaşık 41 bin kişiden 900 milyon TL'nin üzerinde menfaat elde etmişti.

Vize krizi devam ederken randevular karaborsaya düştü. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren, sahte bot yazılımlarla randevu sistemlerine erişen ve vatandaşlardan usulsüzce yüksek tutarda ücret tahsil eden çeteye operasyon düzenlenmişti. 6 ilde düzenlenen operasyonda 49 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Çetenin yaklaşık 41 bin kişiden 900 milyon TL’nin üzerinde menfaat sağladığı ortaya çıkmıştı.

Binlerce randevu tek tek iptal edilebilir.

Binlerce randevu tek tek iptal edilebilir.

Usulsüz yollarla istiflenen binlerce randevunun iptali için düğmeye basıldı. Özellikle yaz aylarında Avrupa seyahati planlayan Türk vatandaşlarının karşı karşıya kaldığı 4 ila 6 aylık randevu bekleme süreleri, usulsüz işlemlerin sistemden temizlenmesiyle birlikte sona erme noktasına geldi. Sözcü'den Güzder Berk Topuzoğlu'nun haberine göre büyükelçilikler ve konsolosluklar, önümüzdeki haftadan itibaren bot hesaplar ve usulsüz yöntemlerle kapatılan tüm randevu kayıtlarını resmen iptal etmeye hazırlanıyor. Boşalan kontenjanların doğrudan sistem üzerinden gerçek başvuru sahiplerine açılması hedefleniyor.

4 ülkeden Türkiye için vize hamlesi.

4 ülkeden Türkiye için vize hamlesi.

Süreçten en çok etkilenen ve başvuru yoğunluğuyla öne çıkan İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa'nın iptal edilen randevuların ardından başvuru takvimlerini güncellemeye odaklandığı ileri sürüldü. İddiaya göre söz konusu ülkeler daha önce 6 ayı bulan randevu bekleme sürelerinin kademeli olarak 1 ay seviyesine kadar gerilemesi planlanıyor. Yeni sistem güncellemelerinin önümüzdeki günlerde tamamlanarak yeni takvimleri başvuruya açması bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın