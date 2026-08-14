Binlerce Randevu Tek Tek İptal Edilebilir: 4 Ülkeden Türkiye İçin Vize Hamlesi
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Vize başvurularını kilitleyen ve milyonlarca vatandaşı mağdur eden karaborsa çetelerine gerçekleştirilen operasyonun ardından 'Vize randevularında değişiklik olacak mı?' sorusu gündeme geldi. İddialara göre usulsüz yollarla alınan binlerce randevu iptal edilebilir, 4 ülke yeni adım atarak randevu sürelerini kısaltabilir.
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Vize çetesi yaklaşık 41 bin kişiden 900 milyon TL'nin üzerinde menfaat elde etmişti.
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Binlerce randevu tek tek iptal edilebilir.
4 ülkeden Türkiye için vize hamlesi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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