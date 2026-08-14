Binlerce Randevu Tek Tek İptal Edilebilir: 4 Ülkeden Türkiye İçin Vize Hamlesi

Süreçten en çok etkilenen ve başvuru yoğunluğuyla öne çıkan İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa'nın iptal edilen randevuların ardından başvuru takvimlerini güncellemeye odaklandığı ileri sürüldü. İddiaya göre söz konusu ülkeler daha önce 6 ayı bulan randevu bekleme sürelerinin kademeli olarak 1 ay seviyesine kadar gerilemesi planlanıyor. Yeni sistem güncellemelerinin önümüzdeki günlerde tamamlanarak yeni takvimleri başvuruya açması bekleniyor.