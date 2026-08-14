Uzmanlara Göre Ölüme Yaklaşan Hastalar Aynı Şeyi Görüyor

Dr. Kerr'in “ölümün son dönemindeki rüyalar ve görüntüler” olarak tanımladığı bu deneyimler, sıradan rüyalardan oldukça farklı olabiliyor. Hastalar gördüklerini son derece canlı ve gerçek olarak algılayabiliyor.

Kerr'in yürüttüğü araştırmalarda, yaşamının son dönemindeki hastaların büyük bölümünün en az bir kez bu tür deneyimler yaşadığını bildirdiği aktarılıyor. Bu deneyimlerin çoğunun ise hastalar açısından korkutucu olmaktan ziyade huzur verici olduğu belirtiliyor.

Özellikle hayatını kaybetmiş anne, baba, kardeş, çocuk, arkadaş veya evcil hayvanların görülmesi dikkat çekiyor. Bazı hastalar, geçmişte kaybettikleri kişilerle yeniden bir araya geldiklerini anlatıyor.