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Yaşam
Uzmanlara Göre Ölüme Yaklaşan Hastalar Aynı Şeyi Görüyor

Uzmanlara Göre Ölüme Yaklaşan Hastalar Aynı Şeyi Görüyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.08.2026 - 13:55
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Ölümün eşiğindeki insanların yaşadığı deneyimler, bilim dünyasının hâlâ tam olarak açıklayamadığı konular arasında yer alıyor. Ancak bir nörolog, yaşamının son dönemindeki hastaların anlattığı görüntülerde dikkat çekici bir ortaklık olduğunu söylüyor. Özellikle hayatını kaybetmiş yakınlarını gören hastaların sayısı, doktor ve hemşirelerin dikkatini çekiyor.

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Ölüme yaklaşan insanların yaşadığı deneyimler, uzun süredir hem tıp dünyasının hem de toplumun merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Ölüme yaklaşan insanların yaşadığı deneyimler, uzun süredir hem tıp dünyasının hem de toplumun merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Palyatif bakım alanında çalışan nörolog Dr. Chris Kerr ise yaşamının son dönemindeki hastalar üzerinde yaptığı gözlemler sonucunda dikkat çekici bir ortak deneyime işaret ediyor.

Kerr'e göre bazı hastalar, hayatlarının son günlerinde son derece canlı ve gerçekmiş gibi hissettiren rüyalar ya da görüntüler görüyor. Bu deneyimlerde özellikle daha önce hayatını kaybetmiş yakınların görülmesi öne çıkıyor. Doktor, hemşirelerin de bu tür deneyimlerin sıklaşmasını hastanın ölümünün yaklaştığına dair önemli bir işaret olarak değerlendirebildiğini söylüyor.

Ölüme Yaklaşan İnsanlar Hayatını Kaybeden Yakınlarını Görebiliyor

Ölüme Yaklaşan İnsanlar Hayatını Kaybeden Yakınlarını Görebiliyor

Dr. Kerr'in “ölümün son dönemindeki rüyalar ve görüntüler” olarak tanımladığı bu deneyimler, sıradan rüyalardan oldukça farklı olabiliyor. Hastalar gördüklerini son derece canlı ve gerçek olarak algılayabiliyor.

Kerr'in yürüttüğü araştırmalarda, yaşamının son dönemindeki hastaların büyük bölümünün en az bir kez bu tür deneyimler yaşadığını bildirdiği aktarılıyor. Bu deneyimlerin çoğunun ise hastalar açısından korkutucu olmaktan ziyade huzur verici olduğu belirtiliyor.

Özellikle hayatını kaybetmiş anne, baba, kardeş, çocuk, arkadaş veya evcil hayvanların görülmesi dikkat çekiyor. Bazı hastalar, geçmişte kaybettikleri kişilerle yeniden bir araya geldiklerini anlatıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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