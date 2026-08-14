Uzmanlara Göre Ölüme Yaklaşan Hastalar Aynı Şeyi Görüyor
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Ölümün eşiğindeki insanların yaşadığı deneyimler, bilim dünyasının hâlâ tam olarak açıklayamadığı konular arasında yer alıyor. Ancak bir nörolog, yaşamının son dönemindeki hastaların anlattığı görüntülerde dikkat çekici bir ortaklık olduğunu söylüyor. Özellikle hayatını kaybetmiş yakınlarını gören hastaların sayısı, doktor ve hemşirelerin dikkatini çekiyor.
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Ölüme yaklaşan insanların yaşadığı deneyimler, uzun süredir hem tıp dünyasının hem de toplumun merak ettiği konular arasında yer alıyor.
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Ölüme Yaklaşan İnsanlar Hayatını Kaybeden Yakınlarını Görebiliyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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