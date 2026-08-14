Buzdolabınıza Acilen A4 Kağıdı Koyun Uyarısı Yapıldı
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Kaynak: https://www.iflscience.com/why-people...
Yaz sıcakları bastırdığında yalnızca kendimizi değil, evdeki elektronik cihazları da korumamız gerekiyor. Özellikle buzdolapları yüksek sıcaklıklarda daha fazla çalışırken, kapak contasındaki küçük bir sorun hem enerji tüketimini artırabiliyor hem de gıdaların yeterince soğuk kalmasını engelleyebiliyor.
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Sıcak havalarda buzdolaplarının içerisindeki sıcaklığı sabit tutmak daha zor hale geliyor.
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Buzdolabınızın kapısını açın ve bir A4 kâğıdını kapak contasının üzerine yerleştirin.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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