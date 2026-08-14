Buzdolabınıza Acilen A4 Kağıdı Koyun Uyarısı Yapıldı

Dış ortam sıcaklığı yükseldikçe cihazın içi de daha hızlı ısınıyor ve kompresör, ideal sıcaklığı koruyabilmek için daha sık ve daha uzun süre çalışıyor. Bu durum özellikle eski ve verimliliğini kaybetmiş buzdolaplarında enerji tüketiminin artmasına neden olabiliyor.

Üstelik sorunun kaynağı her zaman doğrudan buzdolabının kendisi olmayabilir. Kapının çevresindeki kauçuk conta zaman içerisinde sertleşebilir, kirlenebilir veya esnekliğini kaybedebilir. Conta yeterince sıkı kapanmadığında soğuk hava dışarı kaçarken sıcak hava içeri girebilir.