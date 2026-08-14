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Yaşam
Buzdolabınıza Acilen A4 Kağıdı Koyun Uyarısı Yapıldı

Buzdolabınıza Acilen A4 Kağıdı Koyun Uyarısı Yapıldı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.08.2026 - 09:56
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Yaz sıcakları bastırdığında yalnızca kendimizi değil, evdeki elektronik cihazları da korumamız gerekiyor. Özellikle buzdolapları yüksek sıcaklıklarda daha fazla çalışırken, kapak contasındaki küçük bir sorun hem enerji tüketimini artırabiliyor hem de gıdaların yeterince soğuk kalmasını engelleyebiliyor.

Kaynak: https://www.iflscience.com/why-people...
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Sıcak havalarda buzdolaplarının içerisindeki sıcaklığı sabit tutmak daha zor hale geliyor.

Sıcak havalarda buzdolaplarının içerisindeki sıcaklığı sabit tutmak daha zor hale geliyor.

Dış ortam sıcaklığı yükseldikçe cihazın içi de daha hızlı ısınıyor ve kompresör, ideal sıcaklığı koruyabilmek için daha sık ve daha uzun süre çalışıyor. Bu durum özellikle eski ve verimliliğini kaybetmiş buzdolaplarında enerji tüketiminin artmasına neden olabiliyor.

Üstelik sorunun kaynağı her zaman doğrudan buzdolabının kendisi olmayabilir. Kapının çevresindeki kauçuk conta zaman içerisinde sertleşebilir, kirlenebilir veya esnekliğini kaybedebilir. Conta yeterince sıkı kapanmadığında soğuk hava dışarı kaçarken sıcak hava içeri girebilir.

Buzdolabınızın kapısını açın ve bir A4 kâğıdını kapak contasının üzerine yerleştirin.

Buzdolabınızın kapısını açın ve bir A4 kâğıdını kapak contasının üzerine yerleştirin.

Ardından kapağı kâğıdın üzerinde kalacak şekilde kapatın ve kâğıdı dışarı doğru çekmeye çalışın.

Eğer kâğıdı çekerken belirgin bir direnç hissediyorsanız, kapak contasının yeterince sıkı kapandığı düşünülebilir. Ancak kâğıt neredeyse hiç zorlanmadan dışarı çıkıyorsa conta yeterince iyi sızdırmazlık sağlamıyor olabilir.

Beko UK Ürün Yönetimi Başkanı Salah Sun da bu yöntemin, buzdolabı kapısının düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kullanılabileceğini belirtiyor.

Kağıt Kolayca Çıkıyorsa Hemen Conta Değiştirmeyin

Test sonucunun olumsuz çıkması, doğrudan yeni bir conta satın almanız gerektiği anlamına gelmiyor. Öncelikle kapak contasını ve temas ettiği çerçeveyi temizlemek faydalı olabilir.

Conta üzerinde zamanla biriken yağ, kir ve yemek artıkları kapının tam olarak kapanmasını engelleyebilir. Ilık su ve hafif bir deterjanla yapılan temizlik, contanın yüzeyindeki birikintilerin giderilmesine yardımcı olabilir.

Conta zaman içerisinde sertleşmişse hafifçe ısıtılması da esnekliğini geri kazanmasına yardımcı olabilir. Ancak saç kurutma makinesi kullanılıyorsa aşırı ısı uygulamaktan kaçınmak gerekiyor; kauçuk contaya zarar vermemek önemli.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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