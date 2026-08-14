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Küllerin İçinde Tarım Mucizesi: Lanzarote'nin Susuz Bağları!

Küllerin İçinde Tarım Mucizesi: Lanzarote'nin Susuz Bağları!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.08.2026 - 10:26
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İspanya’ya bağlı Lanzarote Adası’nda tarlalar yeşil değil, kapkaranlık! Dışarıdan bakıldığında adeta bilim kurgu filmindeki Ay yüzeyini andıran bu çorak topraklarda, dünyanın en sıra dışı tarım mucizelerinden biri yaşanıyor. Peki, köylüler bu çorak araziyi devasa bir bağa nasıl dönüştürdü?

İşte detaylar. 

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Felaketten Doğan Mühendislik

Felaketten Doğan Mühendislik

Her şey 1730 yılında patlayan ve tam 6 yıl boyunca adayı kül ve lav altında bırakan Timanfaya Yanardağı ile başladı. Yüzyıllardır tahıl ektikleri toprakların metrelerce kalınlıkta siyah volkanik taş ve çakıl (rofe veya picón) katmanıyla kaplandığını gören adalılar, ilk başta adada yaşamın tamamen bittiğini düşündü.

Adayı terk etmek yerine siyah külleri temizlemeye çalıştılar ancak katman o kadar kalındı ki bu imkansızdı. Derken ada halkı inanılmaz bir şey keşfetti: Siyah külü kazıp altındaki verimli toprağa ulaştıklarında ve asma ektiklerinde, volkanik taşların gece oluşan çiyi ve nemi bir sünger gibi emip köklere aktardığını gördüler.

Adım Adım Volkanik Bağcılık: Sistem Nasıl Çalışıyor?

Adım Adım Volkanik Bağcılık: Sistem Nasıl Çalışıyor?

Bugün UNESCO ve BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından koruma altında olan ve adeta 'küresel bir tarım mirası' kabul edilen bu yöntemin arkasında büyüleyici bir doğa mantığı yatıyor:

  • Dev çukurlar (Hoyos): Yüzeydeki siyah çakıl katmanı kazılarak 1 ila 3 metre derinliğinde, ters çevrilmiş koni şeklinde geniş çukurlar açılıyor. Asma fideleri doğrudan bu çukurun dibindeki verimli toprağa dikiliyor.

  • Nem kalkanı ve ısı kontrolü: Yağmurun neredeyse hiç yağmadığı adada siyah kül, gece oluşan nemi emip altındaki toprağı beslerken, gündüzleri de güneş ışığını kırarak suyun buharlaşmasını engelliyor.

  • Rüzgar siperleri (Zocos): Atlas Okyanusu’ndan esen sert ve kurutucu rüzgarlar narin asmalara zarar vermesin diye çukurların etrafına volkanik taşlardan yarım ay şeklinde koruma duvarları örülüyor.

Teknolojiye İnat %100 İnsan Gücü

Teknolojiye İnat %100 İnsan Gücü

Bu çukurlu ve krater benzeri engebeli arazi yapısı yüzünden Lanzarote bağlarında hiçbir traktör veya ağır tarım makinesi çalışamıyor. Ekiminden bakımına, budanmasından hasadına kadar her şey yüzyıllardır olduğu gibi bugün de tamamen insan gücüyle yürütülüyor.

Kanarya Adaları'nın en eski şarap üreticilerinin yer aldığı bu bölgede, bu zorlu koşullara dayanabilen ve dünyada sadece buraya özgü olan karakteristik aromalı Malvasía Volcánica üzümü yetişiyor.

Geleceğin Kurağına 300 Yıllık Ders

Günümüzde küresel ısınma ve kuraklık yüzünden dünyada geleneksel tarım alanları büyük krizdeyken; Lanzarote halkının 300 yıl önce bir doğa felaketinden ürettiği bu 'susuz tarım' yöntemi, modern dünyaya adeta ders veriyor. Doğayla savaşmak yerine onun sunduğu şartlara adapte olunduğunda, simsiyah küllerin arasından bile mucizelerin doğabileceğini gösteriyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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