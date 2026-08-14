Küllerin İçinde Tarım Mucizesi: Lanzarote'nin Susuz Bağları!
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İspanya’ya bağlı Lanzarote Adası’nda tarlalar yeşil değil, kapkaranlık! Dışarıdan bakıldığında adeta bilim kurgu filmindeki Ay yüzeyini andıran bu çorak topraklarda, dünyanın en sıra dışı tarım mucizelerinden biri yaşanıyor. Peki, köylüler bu çorak araziyi devasa bir bağa nasıl dönüştürdü?
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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