Küllerin İçinde Tarım Mucizesi: Lanzarote'nin Susuz Bağları!

Her şey 1730 yılında patlayan ve tam 6 yıl boyunca adayı kül ve lav altında bırakan Timanfaya Yanardağı ile başladı. Yüzyıllardır tahıl ektikleri toprakların metrelerce kalınlıkta siyah volkanik taş ve çakıl (rofe veya picón) katmanıyla kaplandığını gören adalılar, ilk başta adada yaşamın tamamen bittiğini düşündü.

Adayı terk etmek yerine siyah külleri temizlemeye çalıştılar ancak katman o kadar kalındı ki bu imkansızdı. Derken ada halkı inanılmaz bir şey keşfetti: Siyah külü kazıp altındaki verimli toprağa ulaştıklarında ve asma ektiklerinde, volkanik taşların gece oluşan çiyi ve nemi bir sünger gibi emip köklere aktardığını gördüler.