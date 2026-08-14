Bozuk Paralar Tarih Oluyor: Fiyatlar Değişti, Alışkanlıklar Yıkıldı
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Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/bozuk-parala...
Ekonomik dalgalanmalar ve güncellenen fiyat etiketleri, cebimizdeki şıngırdayan bozuk paraları yavaş yavaş tarihe karıştırıyor. Ekmek alırken veya otobüse binerken yaşanan para üstü bulma krizi, en küçük tutarlı alışverişlerde bile temassız kartları ve mobil ödemeleri tek seçenek haline getirdi.
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Son aylarda etiket fiyatlarında yaşanan hızlı değişimler, günlük hayatımızdaki ödeme alışkanlıklarımızı kökünden değiştirdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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