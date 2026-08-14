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Bozuk Paralar Tarih Oluyor: Fiyatlar Değişti, Alışkanlıklar Yıkıldı

Bozuk Paralar Tarih Oluyor: Fiyatlar Değişti, Alışkanlıklar Yıkıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.08.2026 - 10:40
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Ekonomik dalgalanmalar ve güncellenen fiyat etiketleri, cebimizdeki şıngırdayan bozuk paraları yavaş yavaş tarihe karıştırıyor. Ekmek alırken veya otobüse binerken yaşanan para üstü bulma krizi, en küçük tutarlı alışverişlerde bile temassız kartları ve mobil ödemeleri tek seçenek haline getirdi.

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/bozuk-parala...
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Son aylarda etiket fiyatlarında yaşanan hızlı değişimler, günlük hayatımızdaki ödeme alışkanlıklarımızı kökünden değiştirdi.

Son aylarda etiket fiyatlarında yaşanan hızlı değişimler, günlük hayatımızdaki ödeme alışkanlıklarımızı kökünden değiştirdi.

Bir zamanlar fırından ekmek alırken, büfeden su isterken ya da kısa mesafe yolculuklarda cebimizden çıkardığımız madeni paralar, yerini tamamen plastik kartlara ve akıllı telefonlara bıraktı. Temel tüketim maddelerinin ve hizmetlerin maliyetlerindeki artış, piyasadaki küçük küsuratlı paraları adeta işlevsiz kıldı.

Bu durumun en net yansıması ise market kasalarında ve küçük esnafta yaşanıyor. Fiyatların yükselmesiyle birlikte kasalarda para üstü denkleştirmek hem satıcı hem de tüketici için büyük bir zaman kaybına dönüştü. Nakit parayla alışveriş yapmak isteyen birçok kişi, işletmecilerin kasasında bozuk para kalmaması yüzünden işlemlerini tamamlayamama riskiyle karşı karşıya kalıyor. Gün içinde sıkça duyduğumuz 'Para üstü yok, temassız çekelim' yönlendirmesi, artık alışverişin yazılı olmayan bir kuralı haline geldi. İşletme sahipleri de bozuk para tedarik etme derdinden kurtulmak amacıyla müşterilerini hızla dijital ödeme kanallarına yönlendiriyor.

Yaşanan bu zorunlu dönüşüm, alışverişin tutarı ne kadar küçük olursa olsun kartların artık piyasanın tek hakimi olduğunu gösteriyor. Bankalararası Kart Merkezi'nin açıkladığı veriler ve sokaktaki günlük akış, nakit paranın tahtını tamamen temassız işlemlere ve mobil bankacılığa kaptırdığını kanıtlıyor. İnsanların yanlarında nakit ve madeni para taşıma alışkanlığının hızla erimesi, piyasadaki fiziki para döngüsünü durma noktasına getirirken, dijitalleşen cüzdanlar bu yeni dönemin en belirgin simgesi olarak öne çıkıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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