Miras ve Arsa Satışında Yeni Dönem: Aile Yadigarı Mülkler Artık Yabancıya Gitmeyecek

Geçmişte ortaklığın giderilmesi davalarında aile yadigarı mülklerin yok pahasına yabancıların eline geçmesine neden olan eski sistem tamamen rafa kaldırıldı. On İkinci Yargı Paketi kapsamında İcra İflas Kanunu'nda hayata geçirilen bu yenilikle birlikte, miras kalan taşınmazların satış kuralları baştan aşağı değiştirildi.

Yapılan bu kritik düzenlemenin temel amacı, aileye ait toprakların, evlerin veya tarlaların haksız bir şekilde ve düşük fiyatlarla elden çıkmasını engellemek. Bu doğrultuda getirilen en büyük yenilik, mahkeme yoluyla yapılacak ilk satış ihalesinin dışarıya kapatılması oldu. Artık mahkeme kararıyla satılığa çıkarılan bir aile mülkü için düzenlenecek ilk açık artırmaya sadece o ailenin yasal mirasçıları katılabilecek. Dışarıdan hiçbir vatandaş veya yatırımcı, akraba dahi olsa mirasçı sıfatı taşımıyorsa bu ilk aşamada teklif veremeyecek.

Akrabalar arasındaki hak kayıplarını önlemek için satış rakamlarına da çok net bir standart getirildi. Satışa konu olan gayrimenkulün değeri, öncelikle uzman eksperler tarafından güncel piyasa koşullarına göre belirlenecek. İlk ihaleye katılan ve mülkü tamamen kendi üstüne almak isteyen bir mirasçının, belirlenen bu gerçek değerin tamamını, yani yüzde yüzünü gözden çıkarması gerekecek. İhale ve paylaştırma masraflarının da ekleneceği bu tutar sayesinde, diğer kardeşlerin veya akrabaların kendi paylarını değerinin çok altında devretmesi gibi mağduriyetlerin önüne geçilmiş olacak.

Eğer aile içinden kimse bu gayrimenkulü almak istemezse veya belirlenen tam değeri ödeyecek maddi güce sahip kimse çıkmazsa, sistem otomatik olarak ikinci aşamaya geçecek. İkinci ihale aşaması ise eskiden olduğu gibi dışarıdan gelecek tüm alıcıların katılımına açık şekilde düzenlenecek. Herkese açık olan bu ikinci turda teklifler, mülkün belirlenen değerinin en az yarısı ve buna eklenen zorunlu satış masrafları üzerinden başlatılacak.

Tüm bu korumacı kuralların devreye girebilmesi için kanunun aradığı çok önemli bir detay bulunuyor. İlk ihalenin yabancılara kapatılıp sadece aile içinde yapılabilmesi için mülkün tamamının miras yoluyla geçmiş olması şartı aranıyor. Eğer tapudaki pay sahiplerinden biri hissesini önceden dışarıdan birine satmışsa veya tapuda mirasçı olmayan üçüncü bir şahsın ismi geçiyorsa, aileye tanınan bu özel ihale hakkı kullanılamayacak.