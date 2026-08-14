Miras ve Arsa Satışında Yeni Dönem: Aile Yadigarı Mülkler Artık Yabancıya Gitmeyecek
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Kardeşleri ve akrabaları adliye koridorlarında karşı karşıya getiren miras anlaşmazlıklarında yepyeni bir sayfa açıldı. Artık dededen veya babadan kalan ev, arsa gibi gayrimenkullerin satışında ilk söz hakkı sadece mirasçıların olacak ve aile yadigarı mülkler değerinin altında yabancılara satılamayacak.
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Kardeşleri ve akrabaları adliye koridorlarında karşı karşıya getiren, yıllarca çözülemeyen miras anlaşmazlıklarında yepyeni bir yasal süreç resmen başladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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