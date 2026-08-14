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Miras ve Arsa Satışında Yeni Dönem: Aile Yadigarı Mülkler Artık Yabancıya Gitmeyecek

Miras ve Arsa Satışında Yeni Dönem: Aile Yadigarı Mülkler Artık Yabancıya Gitmeyecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.08.2026 - 08:46
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Kardeşleri ve akrabaları adliye koridorlarında karşı karşıya getiren miras anlaşmazlıklarında yepyeni bir sayfa açıldı. Artık dededen veya babadan kalan ev, arsa gibi gayrimenkullerin satışında ilk söz hakkı sadece mirasçıların olacak ve aile yadigarı mülkler değerinin altında yabancılara satılamayacak.

Kaynak: Sabah / BETÜL ALAKENT

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Kardeşleri ve akrabaları adliye koridorlarında karşı karşıya getiren, yıllarca çözülemeyen miras anlaşmazlıklarında yepyeni bir yasal süreç resmen başladı.

Kardeşleri ve akrabaları adliye koridorlarında karşı karşıya getiren, yıllarca çözülemeyen miras anlaşmazlıklarında yepyeni bir yasal süreç resmen başladı.

Geçmişte ortaklığın giderilmesi davalarında aile yadigarı mülklerin yok pahasına yabancıların eline geçmesine neden olan eski sistem tamamen rafa kaldırıldı. On İkinci Yargı Paketi kapsamında İcra İflas Kanunu'nda hayata geçirilen bu yenilikle birlikte, miras kalan taşınmazların satış kuralları baştan aşağı değiştirildi.

Yapılan bu kritik düzenlemenin temel amacı, aileye ait toprakların, evlerin veya tarlaların haksız bir şekilde ve düşük fiyatlarla elden çıkmasını engellemek. Bu doğrultuda getirilen en büyük yenilik, mahkeme yoluyla yapılacak ilk satış ihalesinin dışarıya kapatılması oldu. Artık mahkeme kararıyla satılığa çıkarılan bir aile mülkü için düzenlenecek ilk açık artırmaya sadece o ailenin yasal mirasçıları katılabilecek. Dışarıdan hiçbir vatandaş veya yatırımcı, akraba dahi olsa mirasçı sıfatı taşımıyorsa bu ilk aşamada teklif veremeyecek.

Akrabalar arasındaki hak kayıplarını önlemek için satış rakamlarına da çok net bir standart getirildi. Satışa konu olan gayrimenkulün değeri, öncelikle uzman eksperler tarafından güncel piyasa koşullarına göre belirlenecek. İlk ihaleye katılan ve mülkü tamamen kendi üstüne almak isteyen bir mirasçının, belirlenen bu gerçek değerin tamamını, yani yüzde yüzünü gözden çıkarması gerekecek. İhale ve paylaştırma masraflarının da ekleneceği bu tutar sayesinde, diğer kardeşlerin veya akrabaların kendi paylarını değerinin çok altında devretmesi gibi mağduriyetlerin önüne geçilmiş olacak.

Eğer aile içinden kimse bu gayrimenkulü almak istemezse veya belirlenen tam değeri ödeyecek maddi güce sahip kimse çıkmazsa, sistem otomatik olarak ikinci aşamaya geçecek. İkinci ihale aşaması ise eskiden olduğu gibi dışarıdan gelecek tüm alıcıların katılımına açık şekilde düzenlenecek. Herkese açık olan bu ikinci turda teklifler, mülkün belirlenen değerinin en az yarısı ve buna eklenen zorunlu satış masrafları üzerinden başlatılacak.

Tüm bu korumacı kuralların devreye girebilmesi için kanunun aradığı çok önemli bir detay bulunuyor. İlk ihalenin yabancılara kapatılıp sadece aile içinde yapılabilmesi için mülkün tamamının miras yoluyla geçmiş olması şartı aranıyor. Eğer tapudaki pay sahiplerinden biri hissesini önceden dışarıdan birine satmışsa veya tapuda mirasçı olmayan üçüncü bir şahsın ismi geçiyorsa, aileye tanınan bu özel ihale hakkı kullanılamayacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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