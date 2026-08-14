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14 Ağustos Cuma Altın Fiyatı: Zirveden Sonra İbre Aşağı Döndü! Altın Fiyatı Neden Düştü?

14 Ağustos Cuma Altın Fiyatı: Zirveden Sonra İbre Aşağı Döndü! Altın Fiyatı Neden Düştü?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.08.2026 - 07:57
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Ağustos ayının başından bu yana kesintisiz yükselen ve tarihi seviyeleri test eden altın piyasasında kâr satışları etkisini gösterdi. Rekor noktasının ardından hem ons hem de iç piyasa tarafında yaşanan geri çekilmeyle birlikte 14 Ağustos 2026 sabahında yeni fiyat seviyeleri netleşti.

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Küresel piyasalarda günlerdir süren rekor koşusu yerini hızlı bir düzeltmeye bıraktı.

Güne geri çekilmeyle başlayan gram altın 6.640 lira seviyesinden işlem görürken, uluslararası ons fiyatı da Türkiye saatiyle 06:00 itibarıyla 4.320 dolar sınırına dayandı. Böylece gram tarafında sadece bir gün içerisinde görülen en yüksek seviyeden yaklaşık 200 liralık kayıp yaşanmış oldu.

Ağustos ayına 4.045 dolar seviyelerinden giriş yapan ve kısa sürede güçlü bir ivme yakalayan ons altın, dün 4.450 dolara kadar tırmanarak yeni bir zirveye imza atmıştı. Ancak bu hızlı tırmanışın ardından yatırımcıların kazançlarını nakde çevirme isteği piyasada satış baskısını beraberinde getirdi. Dünkü kapanışını yüzde 1,3 kayıpla 4.351 dolardan tamamlayan ons fiyatı, yeni günün ilk saatlerinde de gerilemeyi sürdürerek günlük yüzde 0,70'lik düşüşle 4.320 dolar seviyesine çekildi.

Ons tarafındaki bu ivme kaybı, yurt içindeki fiyatlara da doğrudan yansıdı. Dün gün içerisinde 6.834 lirayı test ederek tüm zamanların en yüksek değerini gören gram altın, ons fiyatındaki kâr satışlarının etkisiyle zirve seviyesinden uzaklaşarak yeni güne merhaba dedi. Piyasalarda yaşanan bu hareketlilik, rekor seviyelerin ardından gelen doğal bir soluklanma süreci olarak değerlendiriliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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