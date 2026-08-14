14 Ağustos Cuma Altın Fiyatı: Zirveden Sonra İbre Aşağı Döndü! Altın Fiyatı Neden Düştü?

Güne geri çekilmeyle başlayan gram altın 6.640 lira seviyesinden işlem görürken, uluslararası ons fiyatı da Türkiye saatiyle 06:00 itibarıyla 4.320 dolar sınırına dayandı. Böylece gram tarafında sadece bir gün içerisinde görülen en yüksek seviyeden yaklaşık 200 liralık kayıp yaşanmış oldu.

Ağustos ayına 4.045 dolar seviyelerinden giriş yapan ve kısa sürede güçlü bir ivme yakalayan ons altın, dün 4.450 dolara kadar tırmanarak yeni bir zirveye imza atmıştı. Ancak bu hızlı tırmanışın ardından yatırımcıların kazançlarını nakde çevirme isteği piyasada satış baskısını beraberinde getirdi. Dünkü kapanışını yüzde 1,3 kayıpla 4.351 dolardan tamamlayan ons fiyatı, yeni günün ilk saatlerinde de gerilemeyi sürdürerek günlük yüzde 0,70'lik düşüşle 4.320 dolar seviyesine çekildi.

Ons tarafındaki bu ivme kaybı, yurt içindeki fiyatlara da doğrudan yansıdı. Dün gün içerisinde 6.834 lirayı test ederek tüm zamanların en yüksek değerini gören gram altın, ons fiyatındaki kâr satışlarının etkisiyle zirve seviyesinden uzaklaşarak yeni güne merhaba dedi. Piyasalarda yaşanan bu hareketlilik, rekor seviyelerin ardından gelen doğal bir soluklanma süreci olarak değerlendiriliyor.