14 Ağustos Cuma Altın Fiyatı: Zirveden Sonra İbre Aşağı Döndü! Altın Fiyatı Neden Düştü?
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Ağustos ayının başından bu yana kesintisiz yükselen ve tarihi seviyeleri test eden altın piyasasında kâr satışları etkisini gösterdi. Rekor noktasının ardından hem ons hem de iç piyasa tarafında yaşanan geri çekilmeyle birlikte 14 Ağustos 2026 sabahında yeni fiyat seviyeleri netleşti.
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Küresel piyasalarda günlerdir süren rekor koşusu yerini hızlı bir düzeltmeye bıraktı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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