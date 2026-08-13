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Deprem Uzmanı Naci Görür İstanbul'un Riskli Bölgesini Açıkladı

Deprem Uzmanı Naci Görür İstanbul'un Riskli Bölgesini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
13.08.2026 - 23:32
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17 Ağustos Marmara Depremi’nin üzerinden 27 yıl geçti. Bir kez daha kritik uyarılarda bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’un riski bölgelerini açıkladı. Türkiye’de yapılan deprem çalışmalarının yeterli olmadığını vurgulayan Görür, “Sadece kentsel dönüşüm yaparak depreme hazırlık yapılamaz. Eğer bilimsel olarak değerlendirirsek şu ana kadar yapılanlar yeterli değil” dedi.

Kaynak: TGRT Haber-Bengü Sarıkuş

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Deprem uzmanı Naci Görür İstanbul'un riskli bölgesini açıkladı.

Deprem uzmanı Naci Görür İstanbul'un riskli bölgesini açıkladı.

Deprem uzmanı Naci Görür, kritik deprem uyarılarında bulundu. Beklenen Marmara için dikkat çeken açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’da riskli bölgeleri açıkladı. 

Naci Görür, şu ifadeleri kullandı:

Avrupa Yakası'nda sahile yakın olan ilçelerin büyük bir kısmı zarar görecek. Çünkü sahile yakın İstanbul'un batı kesiminde hem zemin kötüdür, sağlam kaya azdır, daha genç çökeller vardır, yeraltı suyu fazladır ve oradaki faya yakındır.

Dolayısıyla bütün bu nedenler zarar görmesi için etkin olan, söz konusu olan nedenlerdir.

Ama göreceli olarak Anadolu Yakası, özellikle E-5'in kuzey tarafları, yani E-5'ten denize taraf değil, karaya taraf olan kesimleri nispeten daha sağlamdır.”

İstanbul depremi ne zaman olacak?

İstanbul depremi ne zaman olacak?

Toplumda en merak edilen soruların başında 'İstanbul depremi ne zaman olacak?' geliyor. Naci Görür, merak edilen soruyu şu sözlerle yanıtladı:

'Aynı bölgede depremin olması 1999'dan sonra 30 yıl içerisinde bekleniyor. 1999 Marmara Depremi sonrasında yapılan bilimsel araştırmalarda İstanbul’da 30 yıl içerisinde büyük deprem yaşanma olasılığının yüzde 60’ın üzerinde olduğu biliniyor. Yeni çalışmalar sonucunda risk oranı yüzde 48 olarak revize edildi. Artı eksi tabii 10-11 senesi var. Yani 2030 yılından artı eksi 15 sene olarak düşünülebilir.'

Deprem uzmanı Naci Görür, İstanbul'daki deprem hazırlıklarının yeterli olmadığına dikkat çekerek, 'Şimdi bu durumda çalışmalar yapıldı, yayınlar yapıldı ve bütün dünya böyle biliyor. Biz de öyle biliyoruz ve ona inanıyoruz. Dolayısıyla sene 2026, bence son dönemlerine artık geldik sayılır. Dolayısıyla şu ana kadar yapılanlar yeterli değildir' dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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