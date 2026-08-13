Deprem Uzmanı Naci Görür İstanbul'un Riskli Bölgesini Açıkladı
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17 Ağustos Marmara Depremi’nin üzerinden 27 yıl geçti. Bir kez daha kritik uyarılarda bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’un riski bölgelerini açıkladı. Türkiye’de yapılan deprem çalışmalarının yeterli olmadığını vurgulayan Görür, “Sadece kentsel dönüşüm yaparak depreme hazırlık yapılamaz. Eğer bilimsel olarak değerlendirirsek şu ana kadar yapılanlar yeterli değil” dedi.
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Deprem uzmanı Naci Görür İstanbul'un riskli bölgesini açıkladı.
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İstanbul depremi ne zaman olacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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