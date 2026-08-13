Deprem uzmanı Naci Görür İstanbul'un riskli bölgesini açıkladı.

Deprem uzmanı Naci Görür, kritik deprem uyarılarında bulundu. Beklenen Marmara için dikkat çeken açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’da riskli bölgeleri açıkladı.

Naci Görür, şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa Yakası'nda sahile yakın olan ilçelerin büyük bir kısmı zarar görecek. Çünkü sahile yakın İstanbul'un batı kesiminde hem zemin kötüdür, sağlam kaya azdır, daha genç çökeller vardır, yeraltı suyu fazladır ve oradaki faya yakındır.

Dolayısıyla bütün bu nedenler zarar görmesi için etkin olan, söz konusu olan nedenlerdir.

Ama göreceli olarak Anadolu Yakası, özellikle E-5'in kuzey tarafları, yani E-5'ten denize taraf değil, karaya taraf olan kesimleri nispeten daha sağlamdır.”