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Bize En Sevdiğin Dizileri Söyle, Sana Bir Şarkı Söyleyelim!

etiket Bize En Sevdiğin Dizileri Söyle, Sana Bir Şarkı Söyleyelim!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
13.08.2026 - 23:00
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Bazı dizileri sadece izleyip geçmeyiz; karakterleriyle bağ kurar, sahnelerini günlerce düşünür, müziklerini duyunca bile kendimizi yeniden o hikâyenin içinde buluruz. Peki en sevdiğin diziler müzik zevkin hakkında ne söylüyor olabilir? 

Seçimlerini yap, sana bir şarkı söyleyelim! 👇🏻

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1. İlk soru ile başlayalım! En sevdiğin sitcom dizisini seç bakalım.

2. Fantastik bir dizi seçerek testimize devam ediyoruz!

3. Seni çok zorlayacak dizi seçimiyle devam ediyoruz!

4. Seni asıl zorlayacak soru burada!

5. Burası biraz karışık.

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6. Son olarak, bir dizi daha seç!

manifest - Toz Pembe

Senin şarkın kesinlikle manifest’ten “Toz Pembe”! Seçtiğin dizilere bakılırsa renkli dünyaları, enerjik karakterleri ve bir anda heyecanlandıran aşk hikâyelerini seviyorsun. Bir diziyi izlerken yalnızca olaylara değil; karakterlerin tarzına, arkadaşlıklarına ve aralarındaki tatlı gerilime de kapılıyorsun. Bu şarkının hareketli ve eğlenceli havası da tam senin izleme listene uyuyor. Kısacası senin hayatın bir dizi olsaydı jeneriğinde “Toz Pembe” çalardı!

The Weeknd – Blinding Lights

Senin şarkın The Weeknd’den “Blinding Lights”! Sen biraz gizem, biraz heyecan ve bolca gece atmosferi taşıyan dizilerden hoşlanıyorsun. Hızlı gelişen olaylar, karanlık sokaklar ve ne yapacağı hiç belli olmayan karakterler seni ekranın başına kilitliyor. Bu şarkı da daha ilk saniyelerinde insanı neon ışıklarla dolu bir kovalamaca sahnesinin içine çekiyor. Kulaklığını taktığın anda kendini kendi dizisinin başrolü gibi hissetmeye hazır ol!

Mert Demir – Ateşe Düştüm

Senin şarkın Mert Demir’den “Ateşe Düştüm”! Dizi tercihlerine bakılırsa büyük aşklar, yarım kalan hikâyeler ve insanı biraz üzen karakterler sana fazlasıyla çekici geliyor. Mutlu sonu hemen vermeyen, izlerken “Bunlar artık kavuşsun!” dedirten dizilere karşı ayrı bir zaafın var. Bu şarkının yoğun ve içten havası da sevdiğin o dramatik sahnelere çok yakışıyor. Birkaç kez dinledikten sonra kendini dizide yaşanmamış bir aşkın bile yasını tutarken bulabilirsin!

Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER

Senin şarkın Billie Eilish’ten “BIRDS OF A FEATHER”! Favori dizilerinden anladığımız kadarıyla karakterler arasındaki güçlü bağlar ve kolay unutulmayan ilişkiler seni hemen etkiliyor. Birbirini her koşulda bulan, bazen ayrı düşse bile vazgeçemeyen karakterleri izlemeye bayılıyorsun. Bu şarkının duygusal ama sıcacık havasında da tam olarak böyle bir bağlılık hissi var. Dinlerken sevdiğin dizilerin en romantik ve unutulmaz sahneleri gözünün önüne gelebilir!

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miray soysal
miray soysal
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