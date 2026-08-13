Bize En Sevdiğin Dizileri Söyle, Sana Bir Şarkı Söyleyelim!
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Bazı dizileri sadece izleyip geçmeyiz; karakterleriyle bağ kurar, sahnelerini günlerce düşünür, müziklerini duyunca bile kendimizi yeniden o hikâyenin içinde buluruz. Peki en sevdiğin diziler müzik zevkin hakkında ne söylüyor olabilir?
Seçimlerini yap, sana bir şarkı söyleyelim! 👇🏻
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1. İlk soru ile başlayalım! En sevdiğin sitcom dizisini seç bakalım.
2. Fantastik bir dizi seçerek testimize devam ediyoruz!
3. Seni çok zorlayacak dizi seçimiyle devam ediyoruz!
4. Seni asıl zorlayacak soru burada!
5. Burası biraz karışık.
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6. Son olarak, bir dizi daha seç!
manifest - Toz Pembe
The Weeknd – Blinding Lights
Mert Demir – Ateşe Düştüm
Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER
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