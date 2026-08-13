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İngiltere'nin Giyim Markasından Veda Kararı: Ürünlerde Yüzde 90 İndirim Başlattı

İngiltere'nin Giyim Markasından Veda Kararı: Ürünlerde Yüzde 90 İndirim Başlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
13.08.2026 - 23:07
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İngiltere'de giyim sektörü kriz yaşarken yeni bir kapanma kararı verildi. Ülkenin önde gelen ünlü giyim zinciri Hip, kepenk indirme kararı aldı. Marka, kapanacağını açıklamasının ardından ürünlerinde yüzde 90 indirim başlattı.

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İngiltere'nin ünlü giyim markası kapanma kararı aldı.

İngiltere'nin ünlü giyim markası kapanma kararı aldı.

İngiltere’de perakende sektöründe hissedilen kriz dalgası, bir vedaya daha neden oldu. Poundland, River Island gibi dev zincirlerin küçülme ve kapanma kararlarının ünlü giyim markası Hip de veda kararı aldı.

Aylar süren finansal sıkıntıların ardından radikal bir karar alan marka, Manchester ve Leeds kentlerindeki mağazalarını tamamen kapattı. Mağazalarının ardından dijital platformlarını da kapatacak olan şirket, pazardaki varlığını tamamen sonlandıracak.

Pazardan çekilmeden önce elindeki devasa stokları tamamen eritmek isteyen şirket, internet sitesinde tarihi bir indirim başlattı. 

Kataloğundaki ürünlerin fiyatlarını yüzde 80-90 oranında düşüren firma, stokları sıfırlamaya hedefliyor.

Alışverişi yeniden canlandıracak adımlar atılacak.

Alışverişi yeniden canlandıracak adımlar atılacak.

İngiltere'de devam eden kriz ülkenin alışveriş caddelerini sessizliğe gömdü. Yaşananların ardından İngiliz makamları harekete geçti. Politikacı Andy Burnham, kepenk indiren işletmeleri kurtarmak ve geleneksel mağazacılığı yeniden canlandırmak amacıyla kapsamlı bir tedbir paketinin yolda olduğunu açıkladı. Planın yıl başında yürürlüğe girmesi beklenirken ismi ise 'Cadde Stratejisi' olacak. 'Cadde Stratejisi ile' yerel esnafın korunması ve cadde mağazacılığına nefes aldıracak radikal adımların atılması hedeflendi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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