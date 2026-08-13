İngiltere'nin Giyim Markasından Veda Kararı: Ürünlerde Yüzde 90 İndirim Başlattı

İngiltere’de perakende sektöründe hissedilen kriz dalgası, bir vedaya daha neden oldu. Poundland, River Island gibi dev zincirlerin küçülme ve kapanma kararlarının ünlü giyim markası Hip de veda kararı aldı.

Aylar süren finansal sıkıntıların ardından radikal bir karar alan marka, Manchester ve Leeds kentlerindeki mağazalarını tamamen kapattı. Mağazalarının ardından dijital platformlarını da kapatacak olan şirket, pazardaki varlığını tamamen sonlandıracak.

Pazardan çekilmeden önce elindeki devasa stokları tamamen eritmek isteyen şirket, internet sitesinde tarihi bir indirim başlattı.

Kataloğundaki ürünlerin fiyatlarını yüzde 80-90 oranında düşüren firma, stokları sıfırlamaya hedefliyor.