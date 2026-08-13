İngiltere'nin Giyim Markasından Veda Kararı: Ürünlerde Yüzde 90 İndirim Başlattı
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İngiltere'de giyim sektörü kriz yaşarken yeni bir kapanma kararı verildi. Ülkenin önde gelen ünlü giyim zinciri Hip, kepenk indirme kararı aldı. Marka, kapanacağını açıklamasının ardından ürünlerinde yüzde 90 indirim başlattı.
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İngiltere'nin ünlü giyim markası kapanma kararı aldı.
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Alışverişi yeniden canlandıracak adımlar atılacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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