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Psikologlar Açıkladı: Düşük Duygusal Zekaya Sahip Kişilerin En Sık Kullandığı 4 İfade

Psikologlar Açıkladı: Düşük Duygusal Zekaya Sahip Kişilerin En Sık Kullandığı 4 İfade

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.08.2026 - 22:28
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Duygusal zeka, bireyin kendi hislerini tanımlama, yönetme ve çevresindekilerin duygusal durumlarıyla uyum sağlama yeteneği olarak öne çıkıyor. Psikolog Daniel Goleman tarafından tanımlanan bu kavram; eleştiriler, beklenmeyen aksilikler veya fikir ayrılıkları karşısında sergilenen tutumla doğrudan ölçülebiliyor. İletişim esnasında tercih edilen bazı sabit ifadeler ise kişilerin duygusal yönetim kapasitesine dair önemli ipuçları sunuyor.

Klinik psikolog Cortney S. Warren, zaman zaman herkesin duygusal yoğunluk yaşayabileceğini ancak belirli söylemlerin alışkanlık haline gelmesinin ciddi bir iletişimsizlik işareti sayıldığını belirtiyor. Uzmanlar; sorumluluktan kaçınma, üstünlük kurma veya muhatabının hislerini değersizleştirme amacı taşıyan bu kalıpların, düşük duygusal zekaya işaret ettiğini ifade ediyor.

İşte duygusal zekası düşük kişilerin sıkça sığındığı dört tipik ifade 👇

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Kaynak: https://www.linternaute.com/lifestyle...
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1. "Senin yüzünden" veya "Benim suçum değil"

1. "Senin yüzünden" veya "Benim suçum değil"

Duygusal olgunluk seviyesi düşük bireyler, kendi kararlarının yol açtığı olumsuz sonuçları kabullenmekte belirgin şekilde zorlanıyor. Kişisel gelişim için gerekli öz farkındalığı göstermek yerine doğrudan bir günah keçisi bulma yoluna gidiyorlar. 'Senin yüzünden' veya 'Benim suçum değil' gibi kalıplar, kişinin kendi hatasıyla yüzleşmekten kaçmasını ve konfor alanını korumasını sağlıyor.

2. "Ben sana söylemiştim" veya "Ben haklıydım"

2. "Ben sana söylemiştim" veya "Ben haklıydım"

Mevcut sorunu çözmeye odaklanmak yerine geçmişteki tahminlerine vurgu yapan kişiler, diyaloğu bir üstünlük mücadelesine dönüştürüyor. 'Ben sana söylemiştim' ya da 'Ben haklıydım' tarzındaki ifadeler, çözüm üretmekten ziyade ego tatminini hedefliyor. Bu yaklaşım, ortak bir paydada buluşmayı imkansız kılarken taraflar arasındaki mesafeyi daha da açıyor.

3. "Benim yardıma ihtiyacım yok"

3. "Benim yardıma ihtiyacım yok"

Sürekli bir yetersizlik korkusu yaşayan bireyler, çevrelerinden destek almayı ciddi bir tehdit olarak algılıyor. 'Benim kimseye ihtiyacım yok' söylemi, zayıf görünme veya incinme endişesiyle geliştirilen bir savunma mekanizması işlevi görüyor. Ancak bu tutum, kişinin çevresiyle sağlıklı bağlar kurmasını engellerken yalnızlaşma sürecini de hızlandırıyor.

4. "Abartıyorsun"

4. "Abartıyorsun"

Bir başkasının yaşadığı üzüntü, korku veya kırgınlığı aşırı bulmak, belirgin bir empati eksikliği anlamına geliyor. İletişim esnasında kullanılan 'Abartıyorsun' ifadesi, muhatabın duygularını tamamen yok sayarak onu yalnızlığa itiyor. Bu tür değersizleştirici söylemler, mevcut problemi çözmediği gibi diyalog zeminini de tamamen ortadan kaldırıyor.

Sonuç olarak, günlük hayatta tercih edilen kelimeler iç dünyamızın net bir yansıması niteliğini taşıyor. Bu ifadelerin farkına varmak, hem bireysel farkındalığı geliştirmek hem de daha nitelikli ilişkiler inşa etmek açısından büyük önem taşıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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