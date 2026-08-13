Psikologlar Açıkladı: Düşük Duygusal Zekaya Sahip Kişilerin En Sık Kullandığı 4 İfade

Duygusal zeka, bireyin kendi hislerini tanımlama, yönetme ve çevresindekilerin duygusal durumlarıyla uyum sağlama yeteneği olarak öne çıkıyor. Psikolog Daniel Goleman tarafından tanımlanan bu kavram; eleştiriler, beklenmeyen aksilikler veya fikir ayrılıkları karşısında sergilenen tutumla doğrudan ölçülebiliyor. İletişim esnasında tercih edilen bazı sabit ifadeler ise kişilerin duygusal yönetim kapasitesine dair önemli ipuçları sunuyor.

Klinik psikolog Cortney S. Warren, zaman zaman herkesin duygusal yoğunluk yaşayabileceğini ancak belirli söylemlerin alışkanlık haline gelmesinin ciddi bir iletişimsizlik işareti sayıldığını belirtiyor. Uzmanlar; sorumluluktan kaçınma, üstünlük kurma veya muhatabının hislerini değersizleştirme amacı taşıyan bu kalıpların, düşük duygusal zekaya işaret ettiğini ifade ediyor.

İşte duygusal zekası düşük kişilerin sıkça sığındığı dört tipik ifade 👇

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