Akdeniz’in Dibinde Tarihi Yeniden Yazan Keşif: Dünyanın 7 Harikasından Birinin Parçalarını Buldular
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Kaynak: https://dailygalaxy.com/2026/08/alexa...
Akdeniz’in derinliklerinde yüzyıllardır sessizce yatan devasa taşlar, antik dünyanın en büyük mimari harikalarından birini aydınlatmak üzere yüzeye çıkarılıyor. İskenderiye kıyılarında gerçekleştirilen su altı kazı operasyonunda, her biri 70 ila 80 ton ağırlığında değişen 22 adet devasa blok gün ışığına kavuşturuluyor. Fransız ve Mısırlı uzmanların ortaklaşa yürüttüğü bu çalışmalar, Antik Dünyanın Yedi Harikası arasında gösterilen İskenderiye Feneri’ni dijital ortamda yeniden inşa etme projesinde kritik bir aşamayı temsil ediyor.
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Çıkarılan Bloklar Mimari Açıdan Doğu ve Batı Kültürlerinin Kesişim Noktasını İşaret Ediyor
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Yüksek Teknolojiyle Taranan Parçalar Sanal Ortamda Birleştirilerek Dijital İkiz Oluşturuluyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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