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Akdeniz’in Dibinde Tarihi Yeniden Yazan Keşif: Dünyanın 7 Harikasından Birinin Parçalarını Buldular

Akdeniz’in Dibinde Tarihi Yeniden Yazan Keşif: Dünyanın 7 Harikasından Birinin Parçalarını Buldular

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.08.2026 - 21:25
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Akdeniz’in derinliklerinde yüzyıllardır sessizce yatan devasa taşlar, antik dünyanın en büyük mimari harikalarından birini aydınlatmak üzere yüzeye çıkarılıyor. İskenderiye kıyılarında gerçekleştirilen su altı kazı operasyonunda, her biri 70 ila 80 ton ağırlığında değişen 22 adet devasa blok gün ışığına kavuşturuluyor. Fransız ve Mısırlı uzmanların ortaklaşa yürüttüğü bu çalışmalar, Antik Dünyanın Yedi Harikası arasında gösterilen İskenderiye Feneri’ni dijital ortamda yeniden inşa etme projesinde kritik bir aşamayı temsil ediyor.

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Kaynak: https://dailygalaxy.com/2026/08/alexa...
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Çıkarılan Bloklar Mimari Açıdan Doğu ve Batı Kültürlerinin Kesişim Noktasını İşaret Ediyor

Çıkarılan Bloklar Mimari Açıdan Doğu ve Batı Kültürlerinin Kesişim Noktasını İşaret Ediyor

Deniz tabanından kurtarılan parçalar arasında anıtsal kapı lentoları, söveler, geniş eşikler ve sağlam taban blokları yer alıyor. Araştırmacıların tespit ettiği en dikkat çekici detay ise Helenistik döneme ait Mısır tarzı bir kapıyı barındıran pylon yapısı şeklinde öne çıkıyor. Uzman heyet, bu parçaların fenerin görkemli ana giriş alanını oluşturduğu görüşünü savunuyor. Söz konusu mimari grup, Mısır ile Yunan tasarım geleneklerinin tarihte birleştiği özgün bir alan olarak değerlendiriliyor.

Yüksek Teknolojiyle Taranan Parçalar Sanal Ortamda Birleştirilerek Dijital İkiz Oluşturuluyor

Yüksek Teknolojiyle Taranan Parçalar Sanal Ortamda Birleştirilerek Dijital İkiz Oluşturuluyor

Ağır tonajlı vinçler yardımıyla denizden çıkarılan bloklar, yüksek hassasiyetli fotogrametri yöntemiyle detaylı biçimde taranıyor. Üç boyutlu dijital modellere dönüştürülen bu devasa taşlar, mühendisler ile arkeologlar tarafından sanal bir ortamda bir araya getiriliyor. Tarihi metinler, antik sikkeler ve döneme ait çizimlerle desteklenen veri seti sayesinde yapının eksiksiz bir dijital ikizinin kurulması hedefleniyor. Bu sayede araştırmacılar fenerin mimari detaylarını ve çöküş sürecini simülasyonlar aracılığıyla inceleme imkânı buluyor.

Yüzyıllar Boyunca Denizcilere Kılavuzluk Eden Yapı Doğal Afetler Sonucu Yıkıma Uğruyor

Yüzyıllar Boyunca Denizcilere Kılavuzluk Eden Yapı Doğal Afetler Sonucu Yıkıma Uğruyor

MÖ 3. yüzyılın başlarında Ptolemaios I Soter döneminde sipariş edilen ve Knidoslu Sostratos tarafından tasarlanan yapı, 100 metreyi aşan yüksekliğiyle inşa edildiği dönemin en görkemli eserleri arasında sayılıyor. Bin yılı aşkın süre boyunca Akdeniz'deki gemilere yol gösteren meşaleli kule, zaman içinde meydana gelen şiddetli depremler nedeniyle ağır hasar görüyor. 1303 yılındaki büyük sarsıntının ardından tamamen kullanılamaz hale gelen fenerin karadaki taşları, takip eden yüzyıllarda Kayıtbay Kalesi'nin yapımında hammadde olarak kullanılıyor. Denize düşen bloklar ise bu tahribattan kurtularak orijinal mimari detaylarını günümüze kadar muhafaza etmeyi başarıyor. Toplamda otuz yılı aşan su altı araştırmaları, bu kadim yapının gizemini çözme yolunda ilerlemeyi sürdürüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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