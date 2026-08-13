Akdeniz’in Dibinde Tarihi Yeniden Yazan Keşif: Dünyanın 7 Harikasından Birinin Parçalarını Buldular

MÖ 3. yüzyılın başlarında Ptolemaios I Soter döneminde sipariş edilen ve Knidoslu Sostratos tarafından tasarlanan yapı, 100 metreyi aşan yüksekliğiyle inşa edildiği dönemin en görkemli eserleri arasında sayılıyor. Bin yılı aşkın süre boyunca Akdeniz'deki gemilere yol gösteren meşaleli kule, zaman içinde meydana gelen şiddetli depremler nedeniyle ağır hasar görüyor. 1303 yılındaki büyük sarsıntının ardından tamamen kullanılamaz hale gelen fenerin karadaki taşları, takip eden yüzyıllarda Kayıtbay Kalesi'nin yapımında hammadde olarak kullanılıyor. Denize düşen bloklar ise bu tahribattan kurtularak orijinal mimari detaylarını günümüze kadar muhafaza etmeyi başarıyor. Toplamda otuz yılı aşan su altı araştırmaları, bu kadim yapının gizemini çözme yolunda ilerlemeyi sürdürüyor.