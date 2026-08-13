"Kesin Pişman Olacağım" Diyerek Kuaföre Gitti: Bahar Şahin'in Son Hali Gündem Oldu

Henüz genç yaşlarda oyunculuğa adım atan Bahar Şahin'i geniş kitlelerin tanımaya başlaması O Hayat Benim dizisinde canlandırdığı Müge karakteriyle olmuştu. Ardından Lise Devriyesi, Servet ve Tetikçinin Oğlu gibi farklı projelerde karşımıza çıkan oyuncunun kariyerindeki asıl kırılma noktası ise hiç şüphesiz Zalim İstanbul oldu.

Ceren Yılmaz karakteriyle dizinin en çok konuşulan isimlerinden birine dönüşen Şahin, hırsı ve entrikalarıyla izleyiciyi ekran başında bol bol sinir eden karakterin hakkını öyle bir verdi ki bugün bile kendisini Ceren olarak hatırlayanların sayısı hiç az değil.

Son olarak 2026'da Aynı Yağmur Altında dizisiyle ekranlarda boy gösteren 29 yaşındaki oyuncu, son dönemde projeleri kadar sosyal medya paylaşımları ve değişen tarzıyla da dikkat çekiyor.

Özellikle saçları konusunda bir süredir denemelere doyamayan Şahin, belli ki 2026'yı “Biraz da böyle deneyelim” yılı ilan etmiş durumda!