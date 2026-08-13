"Kesin Pişman Olacağım" Diyerek Kuaföre Gitti: Bahar Şahin'in Son Hali Gündem Oldu
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Bahar Şahin, son aylarda sık sık değiştirdiği imajına bir yenisini daha ekledi! Bir süredir açık ve karamel tonlarında kullandığı saçlarından sıkılan ünlü oyuncu, “Kesin pişman olacağım” diyerek kuaför koltuğuna oturdu. Bu kez işi biraz daha ileri götüren Şahin, hem saç rengini değiştirdi hem de kısacık kakülleriyle bambaşka birine dönüştü. Yeni halini de vakit kaybetmeden takipçilerinin beğenisine sundu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Bahar Şahin, hayatımıza girdiği günden beri yalnızca oyunculuğuyla değil, enerjisi ve zaman zaman gündem yaratan çıkışlarıyla da magazin radarına giren isimlerden.
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Hatırlarsanız Bahar Şahin geçtiğimiz aylarda da radikal bir saç değişikliğiyle karşımıza çıkmıştı.
İşin en eğlenceli tarafı ise Bahar Şahin'in daha makas saça değmeden olacakları tahmin etmiş olmasıydı: “Kesin pişman olacağım!”
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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