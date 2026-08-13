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"Kesin Pişman Olacağım" Diyerek Kuaföre Gitti: Bahar Şahin'in Son Hali Gündem Oldu

"Kesin Pişman Olacağım" Diyerek Kuaföre Gitti: Bahar Şahin'in Son Hali Gündem Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.08.2026 - 20:56
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Bahar Şahin, son aylarda sık sık değiştirdiği imajına bir yenisini daha ekledi! Bir süredir açık ve karamel tonlarında kullandığı saçlarından sıkılan ünlü oyuncu, “Kesin pişman olacağım” diyerek kuaför koltuğuna oturdu. Bu kez işi biraz daha ileri götüren Şahin, hem saç rengini değiştirdi hem de kısacık kakülleriyle bambaşka birine dönüştü. Yeni halini de vakit kaybetmeden takipçilerinin beğenisine sundu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Bahar Şahin, hayatımıza girdiği günden beri yalnızca oyunculuğuyla değil, enerjisi ve zaman zaman gündem yaratan çıkışlarıyla da magazin radarına giren isimlerden.

Bahar Şahin, hayatımıza girdiği günden beri yalnızca oyunculuğuyla değil, enerjisi ve zaman zaman gündem yaratan çıkışlarıyla da magazin radarına giren isimlerden.

Henüz genç yaşlarda oyunculuğa adım atan Bahar Şahin'i geniş kitlelerin tanımaya başlaması O Hayat Benim dizisinde canlandırdığı Müge karakteriyle olmuştu. Ardından Lise Devriyesi, Servet ve Tetikçinin Oğlu gibi farklı projelerde karşımıza çıkan oyuncunun kariyerindeki asıl kırılma noktası ise hiç şüphesiz Zalim İstanbul oldu.

Ceren Yılmaz karakteriyle dizinin en çok konuşulan isimlerinden birine dönüşen Şahin, hırsı ve entrikalarıyla izleyiciyi ekran başında bol bol sinir eden karakterin hakkını öyle bir verdi ki bugün bile kendisini Ceren olarak hatırlayanların sayısı hiç az değil. 

Son olarak 2026'da Aynı Yağmur Altında dizisiyle ekranlarda boy gösteren 29 yaşındaki oyuncu, son dönemde projeleri kadar sosyal medya paylaşımları ve değişen tarzıyla da dikkat çekiyor. 

Özellikle saçları konusunda bir süredir denemelere doyamayan Şahin, belli ki 2026'yı “Biraz da böyle deneyelim” yılı ilan etmiş durumda!

Hatırlarsanız Bahar Şahin geçtiğimiz aylarda da radikal bir saç değişikliğiyle karşımıza çıkmıştı.

Hatırlarsanız Bahar Şahin geçtiğimiz aylarda da radikal bir saç değişikliğiyle karşımıza çıkmıştı.

Uzun yıllardır görmeye alıştığımız koyu renk saçlarına veda eden oyuncu, rengini ciddi şekilde açtırarak yepyeni bir görüntüye kavuşmuştu.

Tabii sosyal medyada bir ünlü saçını değiştirdiğinde fikir birliğine varılması pek mümkün değil! Bahar Şahin'in yeni görüntüsünü oldukça beğenenler de olmuş, koyu saçın kendisine çok daha fazla yakıştığını düşünenler de... Kısacası yeni saçları kimilerinden tam not alırken kimilerinin gözü alışmakta biraz zorlanmıştı.

Şahin ise gelen yorumlardan bağımsız olarak açık tonları bir süre kullanmaya devam etti. İlk değişimin ardından saç rengi zaman içerisinde daha doğal görünen sarı ve karamel tonlarına doğru evrildi. Tam “Sanırım Bahar Şahin saç konusunda kararını verdi” diyecekken yanılmışız!

Çünkü ünlü oyuncu geçtiğimiz saatlerde yeniden kuaför koltuğuna oturdu. Üstelik bu sefer yalnızca saç rengini birkaç ton değiştirmekle yetinmeyip görüntüsünü baştan aşağı değiştirecek çok daha cesur bir karar verdi.

İşin en eğlenceli tarafı ise Bahar Şahin'in daha makas saça değmeden olacakları tahmin etmiş olmasıydı: “Kesin pişman olacağım!”

İşin en eğlenceli tarafı ise Bahar Şahin'in daha makas saça değmeden olacakları tahmin etmiş olmasıydı: “Kesin pişman olacağım!”

Bu cümleyle kuaför koltuğuna oturan Bahar Şahin, belli ki olası bir “Ben bunu neden yaptım?” krizini daha en başından göze almış. Şahin önce son aylarda kullandığı açık tonlara veda ederek saçlarını yeniden koyu kahverengiye çevirdi. Fakat asıl büyük değişiklik renk değil, önlerden geldi.

Oyuncu uzun saçlarını korurken alnının üzerinde oldukça kısa ve küt bir kakül kestirdi. Böylece ortaya, birkaç saat öncesine kadar görmeye alıştığımız Bahar Şahin'den epey farklı bir görüntü çıktı. Kuaförden çıkar çıkmaz yeni halini de takipçilerinin beğenisine sunan Şahin, farklı açılardan çektiği görüntülerle değişimin sonucunu gösterdi.

Koyu kahverengi saçlar, uzun ve dümdüz kesim, bir de görüntüyü tamamen değiştiren kısacık kaküller... “Kesin pişman olacağım” diyerek çıktığı yolun sonunda ortaya çıkan görüntüye bakılırsa Bahar Şahin bu kez küçük bir dokunuş yapmak yerine imajını gerçekten baştan aşağı yenilemeyi tercih etti..

Pişman oldu mu bilmiyoruz ama bir şey kesin: Yeni saçlarıyla gündeme oturmayı daha kuaför koltuğundan kalkar kalkmaz başardı!

İşte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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