Selahattin Demirtaş Tahliye Edilecek mi?

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Doğan, Meclis’ten 467 oyla geçen 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doğan, yasaya dair şunları dedi:

“Yasa meclisin gündemine geldi ve 467 evet oyuyla çıkan bir yasadan bahsediyoruz. Çerçeve yasa, ‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’ ismiyle geldi. Bu oyların her biri farklı nedenlerle, farklı siyasi partiler tarafından verildi. Ancak ortak bir amaç için verildi. Varsayımıyla hareket ediyoruz ve bundan sonra da öyle devam edeceğiz. Bizim için önemli bir yasa. Biliyorsunuz ilk kez böyle bir yasa teklifini imzalıyoruz. Bu düzenleme bütün sorunları çözen nihai bir sonuç olmasa da yeni siyasi ve hukuki imkanlar oluşturuyor. Kapsamlı bir çözümün ilk adımı olarak partimiz açısından tarihi önem taşıyor.”