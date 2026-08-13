Selahattin Demirtaş Tahliye Edilecek mi?
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Selahattin Demirtaş’ın eylülde tahliye edileceğine dair iddialara DEM Parti’den açıklama geldi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Çerçeve Yasa’ya dikkat çekerek, “Yasanın uygulama aşamasına ilişkin takvimi görmek gerekiyor. Kurulların oluşması ve takvimin kamuoyu ile paylaşılması gerekiyor” dedi.
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DEM Parti'den Çerçeve Yasa açıklaması.
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Selahattin Demirtaş ne zaman çıkacak? Selahattin Demirtaş tahliye edilecek mi?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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