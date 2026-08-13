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Selahattin Demirtaş Tahliye Edilecek mi?

Selahattin Demirtaş Tahliye Edilecek mi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
13.08.2026 - 17:31
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Selahattin Demirtaş’ın eylülde tahliye edileceğine dair iddialara DEM Parti’den açıklama geldi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Çerçeve Yasa’ya dikkat çekerek, “Yasanın uygulama aşamasına ilişkin takvimi görmek gerekiyor. Kurulların oluşması ve takvimin kamuoyu ile paylaşılması gerekiyor” dedi.

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DEM Parti'den Çerçeve Yasa açıklaması.

DEM Parti'den Çerçeve Yasa açıklaması.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Doğan, Meclis’ten 467 oyla geçen 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doğan, yasaya dair şunları dedi:

“Yasa meclisin gündemine geldi ve 467 evet oyuyla çıkan bir yasadan bahsediyoruz. Çerçeve yasa, ‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’ ismiyle geldi. Bu oyların her biri farklı nedenlerle, farklı siyasi partiler tarafından verildi. Ancak ortak bir amaç için verildi. Varsayımıyla hareket ediyoruz ve bundan sonra da öyle devam edeceğiz. Bizim için önemli bir yasa. Biliyorsunuz ilk kez böyle bir yasa teklifini imzalıyoruz. Bu düzenleme bütün sorunları çözen nihai bir sonuç olmasa da yeni siyasi ve hukuki imkanlar oluşturuyor. Kapsamlı bir çözümün ilk adımı olarak partimiz açısından tarihi önem taşıyor.”

Selahattin Demirtaş ne zaman çıkacak? Selahattin Demirtaş tahliye edilecek mi?

Selahattin Demirtaş ne zaman çıkacak? Selahattin Demirtaş tahliye edilecek mi?

Selahattin Demirtaş'ın eylül ayında tahliye olacağı iddia edildi. Söz konusu iddialara Ayşegül Doğan'dan yanıt geldi. Doğan, 'Takvime ilişkin bazı kurulların kurulması gerekiyor. Yol haritası ve netleşmiş bir takvim henüz yok. Bugün partimiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek ve son gelişmeler değerlendirilecek. Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili soru sordunuz. Bu iddialar yerine gerçekler üzerine konuşabilmek için yasanın uygulama aşamasına ilişkin takvimi görmek gerekiyor. Kurulların oluşması ve takvimin kamuoyu ile paylaşılması gerekiyor' diye konuştu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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