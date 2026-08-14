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Zam Hesabı Sil Baştan: En Düşük Emekli Maaşı İçin Yeni Rakam Belli Oldu

Zam Hesabı Sil Baştan: En Düşük Emekli Maaşı İçin Yeni Rakam Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
14.08.2026 - 10:54
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Milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü kulağı yeni yılda yapılacak maaş artışlarına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanan yılın üçüncü Enflasyon Raporu ile birlikte yıl sonu enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü bir güncellemeye gidildi. Güncellemeyle birlikte emekli maaşlarında zam hesabı da değişti. En düşük emekli maaşı ve en düşük memur maaşı için yeni rakam belli oldu.

Kaynak: Türkiye gazetesi/Mesut Şahin

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Emeklinin zam hesabı sil baştan değişti.

Emeklinin zam hesabı sil baştan değişti.

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi. Enflasyon tahmini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltildi. Söz konusu veriler Ocak 2027'de yapılacak zam oranlarını doğrudan etkiledi. Zam hesabı sil baştan değişirken 'Emekli zammı ne kadar olacak?' sorusu şimdiden sorulmaya başlandı.

Emekli maaşı ne kadar?

Emekliler 6 aylık enflasyon farkına göre zam alıyor. Bu doğrultuda 2026 Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 17,76 oranında artış yapılmıştı. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme ile enflasyon farkı birleşimiyle yüzde 13,52 zam almıştı. Bu düzenlemelerin ardından en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya, en düşük memur maaşı ise 70 bin 224 lira seviyesine yükselmişti.

En düşük emekli maaşı için yeni rakam belli oldu.

En düşük emekli maaşı için yeni rakam belli oldu.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak revize etmesi, 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşebileceğine işaret etti. Türkiye gazetesinden Mesut Şahin'in haberine göre zam oranları ve taban aylıklar şu şekilde hesaplanacak:

SSK ve Bağ-Kur emeklisi: Yüzde 8,7 oranında zam alacak. Bu artışla birlikte şu an 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığı 25 bin 601 liraya çıkacak.

Memur ve memur emeklisi: Yüzde 6,67 oranında zam hakkı kazanacak. Böylece en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 74 bin 907 liraya yükselecek.

Merkez Bankası'nın temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon öngörüsü yüzde 29,21 seviyesinde. Bu senaryo gerçekleştiği takdirde ise SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 9.72 olacak. En düşük emekli maaşı ise 25 bin 841 TL'ye yükselecek. Memur ve memur emeklisi ise yüzde 7.67 oranıyla en düşük maaşlarında 75 bin 610 TL rakamını görecek.

Emekli zammı ne zaman belli olacak?

Maaşlardaki nihai tablonun netleşmesi için 2026'nın Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon verileri belirleyici olacak. Temmuz ayı enflasyonunun yüzde 1,78 olarak gerçekleşmesinin ardından, gözler 3 Eylül'de açıklanacak ağustos verisi ile yılın kalan aylarındaki enflasyon rakamlarına çevrildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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