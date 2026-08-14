Zam Hesabı Sil Baştan: En Düşük Emekli Maaşı İçin Yeni Rakam Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü kulağı yeni yılda yapılacak maaş artışlarına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanan yılın üçüncü Enflasyon Raporu ile birlikte yıl sonu enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü bir güncellemeye gidildi. Güncellemeyle birlikte emekli maaşlarında zam hesabı da değişti. En düşük emekli maaşı ve en düşük memur maaşı için yeni rakam belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emeklinin zam hesabı sil baştan değişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En düşük emekli maaşı için yeni rakam belli oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın