Zam Hesabı Sil Baştan: En Düşük Emekli Maaşı İçin Yeni Rakam Belli Oldu

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak revize etmesi, 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşebileceğine işaret etti. Türkiye gazetesinden Mesut Şahin'in haberine göre zam oranları ve taban aylıklar şu şekilde hesaplanacak:

SSK ve Bağ-Kur emeklisi: Yüzde 8,7 oranında zam alacak. Bu artışla birlikte şu an 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığı 25 bin 601 liraya çıkacak.

Memur ve memur emeklisi: Yüzde 6,67 oranında zam hakkı kazanacak. Böylece en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 74 bin 907 liraya yükselecek.

Merkez Bankası'nın temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon öngörüsü yüzde 29,21 seviyesinde. Bu senaryo gerçekleştiği takdirde ise SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 9.72 olacak. En düşük emekli maaşı ise 25 bin 841 TL'ye yükselecek. Memur ve memur emeklisi ise yüzde 7.67 oranıyla en düşük maaşlarında 75 bin 610 TL rakamını görecek.

Emekli zammı ne zaman belli olacak?

Maaşlardaki nihai tablonun netleşmesi için 2026'nın Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon verileri belirleyici olacak. Temmuz ayı enflasyonunun yüzde 1,78 olarak gerçekleşmesinin ardından, gözler 3 Eylül'de açıklanacak ağustos verisi ile yılın kalan aylarındaki enflasyon rakamlarına çevrildi.