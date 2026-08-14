“Bir Bölüm İzleyip Yatacağım” Deyip Televizyon Başında Sabahlayan 4 Burç

Boğa burcu için evde güzel bir ortam kurulduysa artık onu yerinden kaldırmak kolay değildir. Rahat koltuk, sevdiği atıştırmalıklar ve sürükleyici bir dizi bir araya geldiğinde bütün geceyi ekran karşısında geçirebilir.

Üstelik Boğa acele etmeyi sevmediği için “Bir bölüm daha izleyeyim” kararını oldukça sakin verir. Ancak bu bir bölüm, çoğu zaman üç-dört bölüme dönüşür. Sabah uykusuz kalacağını bilse bile o rahat ortamı bozmak istemez.