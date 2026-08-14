“Bir Bölüm İzleyip Yatacağım” Deyip Televizyon Başında Sabahlayan 4 Burç
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Daha önce kaç kez kendinize “Bir bölüm izleyip yatacağım” dediniz ama bir bölüm bir bölüm daha derken sabahladınız? Kimilerimiz merakına yenik düşüyor, kimilerimiz ise başladığı işi yarım bırakmaya tahammül edemiyor. Bazı burçlar da dizi karşısında zaman kavramını tamamen unutuyor.
İşte ekran başından kalkmakta zorlanan 4 burç!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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