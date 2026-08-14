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“Bir Bölüm İzleyip Yatacağım” Deyip Televizyon Başında Sabahlayan 4 Burç

“Bir Bölüm İzleyip Yatacağım” Deyip Televizyon Başında Sabahlayan 4 Burç

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.08.2026 - 11:23
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Daha önce kaç kez kendinize “Bir bölüm izleyip yatacağım” dediniz ama bir bölüm bir bölüm daha derken sabahladınız? Kimilerimiz merakına yenik düşüyor, kimilerimiz ise başladığı işi yarım bırakmaya tahammül edemiyor. Bazı burçlar da dizi karşısında zaman kavramını tamamen unutuyor. 

İşte ekran başından kalkmakta zorlanan 4 burç!

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Boğa

Boğa

Boğa burcu için evde güzel bir ortam kurulduysa artık onu yerinden kaldırmak kolay değildir. Rahat koltuk, sevdiği atıştırmalıklar ve sürükleyici bir dizi bir araya geldiğinde bütün geceyi ekran karşısında geçirebilir.

Üstelik Boğa acele etmeyi sevmediği için “Bir bölüm daha izleyeyim” kararını oldukça sakin verir. Ancak bu bir bölüm, çoğu zaman üç-dört bölüme dönüşür. Sabah uykusuz kalacağını bilse bile o rahat ortamı bozmak istemez.

Oğlak

Oğlak

Oğlak burcunun dizi maratonundaki en büyük zaafı yarım bırakmamak. Bir hikayeye başladıysa sonunu öğrenmeden bırakmak ona göre değildir. Özellikle bölüm sonunda önemli bir olay olduysa “Bunu yarın izlerim” demesi oldukça zordur.

Başlangıçta kendisine net bir sınır koyabilir: “İki bölüm izleyip yatacağım.” Fakat ikinci bölümün sonunda yeni bir soru ortaya çıkarsa bütün plan değişir. Oğlak, ertesi gün erken kalkması gerektiğini bile bile dizinin başından kalkmayabilir.

Terazi

Terazi

Terazi burcu özellikle romantik, ilişkiler ve entrikalarla dolu dizilere kolayca kapılabilir. Bir karakterin aşk hayatında ne olacağını merak ettiyse artık telefonu eline alıp uyumaya gitmesi pek mümkün değildir.

“Şimdi bunlar barışacak mı?” diye başlayan merak, birkaç bölüm sonra “Tamam, artık gerçekten yatıyorum” noktasına gelir. Fakat tam o sırada yeni bir gelişme yaşanır ve Terazi yine ekrana kilitlenir. Kısacası diziyi bırakmak için doğru anı bulması hiç kolay değildir.

Kova

Kova

Kova burcu için sıradan bir dizi maratonu bile küçük bir dedektiflik çalışmasına dönüşebilir. Özellikle gizemli olaylar, beklenmedik detaylar ve teoriler varsa diziyi kapatmak yerine daha da meraklanır.

Bir karakterin davranışındaki küçücük bir ayrıntıya bile takılabilir. “Bunun kesin bir anlamı var” diyerek bir sonraki bölüme geçer. Derken bir bölüm daha, bir bölüm daha derken gece çoktan ilerlemiştir. Kova'nın amacı artık sadece diziyi izlemek değil, hikayenin bütün sırrını çözmektir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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