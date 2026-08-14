Güç Merkezleri Farkındalık ve Aktivasyonu: Hayatın İçindeki Yaratım Bilgisi

İnsan bu dünyaya sıfırdan başlamaz. Unutmuş gibi gelir ama içinde taşıdığı deneyimler, eski seçimler, aileden aldığı izler, bedenine yerleşmiş duygular ve ruhunun bildiği nice yollar vardır.

Aynı anne babadan doğan kardeşlerin birbirinden bu kadar farklı olması da bundandır. Her biri aynı evde büyür ama dünyaya getirdiği iç bilgi, kader kodu ve deneyim başka başkadır.

Güç Merkezleri Farkındalık ve Aktivasyonu, insanın hayatındaki olaylara yalnızca dışarıdan bakmayı bırakıp, kendi yaratım gücünü fark etmeye başladığı bir kapı açar.

Çünkü hayat bize yalnızca yaşadığımız olayları göstermez. O olayları hangi sözlerle, hangi duygularla, hangi inançlarla ve hangi fark edilmeyen ihtiyaçlarla çağırdığımızı da anlatır.