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Seyircinin Sadece Durup Dinlemesinden Bıkmışlardı: Queen- We Will Rock You

etiket Seyircinin Sadece Durup Dinlemesinden Bıkmışlardı: Queen- We Will Rock You

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
14.08.2026 - 12:01
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Bugün bir stadyumda iki kez yere vurup ardından alkış sesi duyduğumuzda hangi şarkının başlayacağını hepimiz biliyoruz. Queen’in “We Will Rock You” şarkısı, daha ilk notası bile çalmadan binlerce kişiyi aynı ritimde buluşturabiliyor. İşin en güzel tarafıysa şarkının tam olarak bu amaçla, yani seyirciyi konserin bir parçası hâline getirmek için yazılmış olması.

Nasıl mı? Gel anlatalım👇🏻

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Her şey Queen’in İngiltere’deki Bingley Hall konserlerinden birinde yaşananlarla başladı. Konser sona ermesine rağmen seyirciler şarkı söylemeyi bırakmadı.

Her şey Queen’in İngiltere’deki Bingley Hall konserlerinden birinde yaşananlarla başladı. Konser sona ermesine rağmen seyirciler şarkı söylemeyi bırakmadı.

O dönem rock konserlerinde izleyicilerin hep birlikte şarkılara eşlik etmesi bugünkü kadar alışılmış değildi. Bu güçlü kalabalıktan etkilenen Brian May, insanların bulundukları yerden kolayca yapabileceği bir şey düşündü: Ayaklarını yere vurmak, ellerini çırpmak ve hep birlikte şarkı söylemek.

May’in amacı yalnızca dinlenen değil, seyircinin de doğrudan katıldığı bir şarkı yaratmaktı. Böylece ortaya artık dünyanın her yerinde tanınan o meşhur “vur, vur, alkışla” ritmi çıktı.

May’in amacı yalnızca dinlenen değil, seyircinin de doğrudan katıldığı bir şarkı yaratmaktı. Böylece ortaya artık dünyanın her yerinde tanınan o meşhur “vur, vur, alkışla” ritmi çıktı.

Şarkının stüdyo kaydında klasik anlamda bir davul performansı kullanılmadı; ritim, grup üyelerinin ayak vurma ve el çırpma sesleriyle oluşturuldu. Freddie Mercury’nin meydan okuyan vokali ve Brian May’in finalde gelen gitar solosu da parçayı gerçek bir rock marşına dönüştürdü.

1977 yılında yayımlanan “News of the World” albümünde yer alan şarkı, kısa sürede Queen konserlerinin vazgeçilmezlerinden biri oldu. Genellikle hemen ardından “We Are the Champions” çalındı ve bu iki parça, konserlerin büyük finali gibi görülmeye başladı.

Yıllar boyunca farklı tempolarla ve düzenlemelerle seslendirilse de seyircinin ritme katılması hiç değişmedi. Çünkü “We Will Rock You”yu özel yapan şey yalnızca Queen’i dinlemek değil, birkaç dakikalığına Queen’le birlikte çalmaktır.

Şarkının canlı performanslarında bu fikir çok daha net anlaşılıyor. “We Will Rock You”nun neden yalnızca bir rock şarkısı değil, kuşakları birleştiren dev bir stadyum marşı olduğunu kanıtlıyor.

Şarkının canlı performanslarında bu fikir çok daha net anlaşılıyor. “We Will Rock You”nun neden yalnızca bir rock şarkısı değil, kuşakları birleştiren dev bir stadyum marşı olduğunu kanıtlıyor.
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