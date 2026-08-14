Seyircinin Sadece Durup Dinlemesinden Bıkmışlardı: Queen- We Will Rock You

Bugün bir stadyumda iki kez yere vurup ardından alkış sesi duyduğumuzda hangi şarkının başlayacağını hepimiz biliyoruz. Queen’in “We Will Rock You” şarkısı, daha ilk notası bile çalmadan binlerce kişiyi aynı ritimde buluşturabiliyor. İşin en güzel tarafıysa şarkının tam olarak bu amaçla, yani seyirciyi konserin bir parçası hâline getirmek için yazılmış olması.

Nasıl mı? Gel anlatalım👇🏻