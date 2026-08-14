Seyircinin Sadece Durup Dinlemesinden Bıkmışlardı: Queen- We Will Rock You
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Bugün bir stadyumda iki kez yere vurup ardından alkış sesi duyduğumuzda hangi şarkının başlayacağını hepimiz biliyoruz. Queen’in “We Will Rock You” şarkısı, daha ilk notası bile çalmadan binlerce kişiyi aynı ritimde buluşturabiliyor. İşin en güzel tarafıysa şarkının tam olarak bu amaçla, yani seyirciyi konserin bir parçası hâline getirmek için yazılmış olması.
Nasıl mı? Gel anlatalım👇🏻
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Her şey Queen’in İngiltere’deki Bingley Hall konserlerinden birinde yaşananlarla başladı. Konser sona ermesine rağmen seyirciler şarkı söylemeyi bırakmadı.
May’in amacı yalnızca dinlenen değil, seyircinin de doğrudan katıldığı bir şarkı yaratmaktı. Böylece ortaya artık dünyanın her yerinde tanınan o meşhur “vur, vur, alkışla” ritmi çıktı.
Şarkının canlı performanslarında bu fikir çok daha net anlaşılıyor. “We Will Rock You”nun neden yalnızca bir rock şarkısı değil, kuşakları birleştiren dev bir stadyum marşı olduğunu kanıtlıyor.
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