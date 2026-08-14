Galatasaray Taraftar Grubu ultrAslan'ın Faaliyetleri Durduruldu
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Galatasaray’ın en ünlü taraftar gruplarından ultrAslan, 14 Ağustos 2026 Cuma günü yapılan açıklamayla yurt içindeki tüm temsilcilikleri faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Ayrıca ultrAslan Avrupa da tüm faaliyetlerini sonlandırdığını duyurdu. ultrAslan ÜNİ ve ultrAslan Lise yapılanmaları da benzer şekilde tüm temsilcilik faaliyetlerini durdurduklarını bildirdi.
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Krizin fitili tribün lideri Sebahattin Şirin'in gözaltına alınmasıyla atıldı.
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Üniversite, lise ve Avrupa grupları benzer açıklamaları yayımladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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