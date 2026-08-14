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Galatasaray Taraftar Grubu ultrAslan'ın Faaliyetleri Durduruldu

Galatasaray Taraftar Grubu ultrAslan'ın Faaliyetleri Durduruldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.08.2026 - 12:11
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Galatasaray’ın en ünlü taraftar gruplarından ultrAslan, 14 Ağustos 2026 Cuma günü yapılan açıklamayla yurt içindeki tüm temsilcilikleri faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Ayrıca ultrAslan Avrupa da tüm faaliyetlerini sonlandırdığını duyurdu. ultrAslan ÜNİ ve ultrAslan Lise yapılanmaları da benzer şekilde tüm temsilcilik faaliyetlerini durdurduklarını bildirdi.

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Krizin fitili tribün lideri Sebahattin Şirin'in gözaltına alınmasıyla atıldı.

Krizin fitili tribün lideri Sebahattin Şirin'in gözaltına alınmasıyla atıldı.

Yasa dışı bahis, sporda şiddet ve bilet karaborsası gibi suçlamalarla gözaltına alınan Şirin şartlı olarak serbest bırakılsa da Şirin'in gözaltına alınırken kullandığı sözler tartışmalara neden oldu.

Üniversite, lise ve Avrupa grupları benzer açıklamaları yayımladı.

Üniversite, lise ve Avrupa grupları benzer açıklamaları yayımladı.

ultrAslan-Avrupa tarafından yayımlanan açıklamada, son dönemde yaşanan gelişmelere dikkat çekildi. Açıklamada, tüm Avrupa temsilciliklerinin ortak kararı doğrultusunda faaliyetlerin sonlandırıldığı ifade edildi.

ultrAslan-Avrupa’nın açıklamasında, “Son dönemde yaşanan gelişmeler doğrultusunda, tüm AVRUPA temsilciliklerimizin ortak kararıyla bütün faaliyetlerimiz an itibarı ile sonlandırılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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