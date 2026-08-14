Seçtiğin Karta Göre Sana Söylenen Yalan Ne?
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Bazen bize söylenen yalanları o an fark etmeyiz. Çünkü inanmak isteriz. Çünkü güvenmek isteriz. Çünkü o ihtimal hoşumuza gider. Seçtiğin kart, hayatında duyduğun – ya da duymak üzere olduğun – bir yalanın izini gösteriyor olabilir. Bu bir aşk yalanı olabilir, aile içinde saklanan bir gerçek olabilir ya da belki de en büyüğü… kendine söylediğin bir hikâye.
Hazırsan kartını seç, biz perdeyi biraz aralayalım!
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Seçtiğin Karta Göre Sana Söylenen Yalan Ne?
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