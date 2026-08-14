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Zorluk Seviyesi İlerledikçe Artıyor: 10 Soruda "Zeka Küpü" Olduğunu Kanıtlayabilir misin?

Zorluk Seviyesi İlerledikçe Artıyor: 10 Soruda "Zeka Küpü" Olduğunu Kanıtlayabilir misin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
14.08.2026 - 12:14
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İlk birkaç soru sana çocuk oyuncağı gibi gelebilir ama fazla rahatlama! Bu testte sorular ilerledikçe mantık yürütme, dikkat, örüntüleri fark etme, sayısal düşünme ve problem çözme becerilerin giderek daha fazla sınanacak. Başlangıçta kendine güvenerek ilerlerken sonlara doğru “Bir dakika, burada neyi kaçırıyorum?” demeye başlayabilirsin. 

Kendine güveniyorsan başlayalım!

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Zorluk Seviyesi İlerledikçe Artıyor: 10 Soruda "Zeka Küpü" Olduğunu Kanıtlayabilir misin?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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