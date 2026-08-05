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Kişiliğine, Tercihlerine ve Psikolojine Göre Sen Patatesin Hangi Halisin?

Kişiliğine, Tercihlerine ve Psikolojine Göre Sen Patatesin Hangi Halisin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
05.08.2026 - 11:56
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Patates... Belki de dünyanın en mütevazı ama en çok şekle girebilen yiyeceği! Kızartması ayrı efsane, kumpiri ayrı olay, salatası sofraların vazgeçilmezi, cipsi ise 'bir tane daha' dedirten bir bağımlılık. Tıpkı insanlar gibi! Hepimiz farklı ortamlarda bambaşka yönlerimizi ortaya çıkarıyor, karakterimizle çevremizi etkiliyoruz.

Bu testte vereceğin cevaplar sadece damak zevkini değil; karar alma biçimini, sosyal yönünü, psikolojik eğilimlerini ve hayata bakış açını analiz edecek. Sonunda ise patatesin hangi haliyle aynı enerjiyi taşıdığını öğreneceksin!

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Kişiliğine, Tercihlerine ve Psikolojine Göre Sen Patatesin Hangi Halisin?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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