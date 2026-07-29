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Tatlı Seçimlerine Göre Takıntılı Olduğun Konu!

Tatlı Seçimlerine Göre Takıntılı Olduğun Konu!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
29.07.2026 - 13:17
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Tatlı seçimi sandığından çok daha fazlasını anlatıyor olabilir! Çünkü insanın hangi tatlıya karşı koyamadığı; sadece damak zevkini değil, hayata nasıl baktığını, nelere önem verdiğini ve hatta zihninde hangi konuların sürekli dönüp durduğunu bile ele verebilir. Kimileri kusursuz görünümün ve estetiğin peşinden giderken kimileri yoğun çikolatanın, karamelin veya şekerin verdiği mutluluğa kendini bırakır.

Peki senin tatlı seçimlerin aslında hangi konuya olan gizli takıntını ortaya çıkarıyor?

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Tatlı Seçimlerine Göre Takıntılı Olduğun Konu!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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